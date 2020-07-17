Інвестори ВДЕ вийшли на мітинг через загрозу рейдерства з боку Коломойського
Інвестори в зелену енергетику вийшли на мітинг під Верховну Раду і Офіс Президента України у зв'язку з ризиком зриву законопроєкту №3658 щодо підтримки галузі та наявності 19 млрд гривень боргів за вироблену зелену електроенергію.
Про це повідомив інвестор і співзасновник "Української асоціації відновлюваної енергетики" Ігор Тинний, зазначивши, що значну роль у проблемах зеленої енергетики відіграють депутати, наближені до олігарха Ігоря Коломойського.
"Вчора повідомили, що буде комітет ВР розглядати черговий поправочний спам, в кількості близько 1300 правок до законопроєкту, про які навіть ніхто не планував, що це відбудеться. Вийшли співробітники біля наших офісів, приблизно 500 осіб", - сказав Тинний.
За його словами, він бачив виступ нардепа Ігоря Палиці (група "За майбутнє", близька до Коломойського"), де той прямо казав, що або держава, або приватні компанії мусять викупати тих, хто не задоволений новими умовами на ринку зеленої енергетики.
"Тобто це має такий вигляд, що в односторонньому порядку намагаються нас довести до банкрутства, не тільки через борги, а через постійні загрози, персональний тиск. Це абсолютно цілеспрямована акція зі знищення відновлювальної енергетики. А в кого, власне, зараз у країні є гроші? У тих, хто роками крав з Укртранснафти, Енергоатому, Центренерго, державних вугільних шахт. Всі ж вони збиткові, вони всі не платять податки, вони всі в тотальних збитках", - підкреслив Тинний.
За його словами, гравці ринку зеленої енергетики вимагають від влади дотримання умов компромісу, щоб не допустити інвестиційних спорів проти держави Україна, оскільки інвестори налаштовані рішуче.
"Будемо судитися, будемо доводити свою правоту, боротися будемо… Це великі витрати, це декілька років судів. Проте виграш майже гарантований, оскільки зробили все, аби це мало вигляд як виключно політично вмотивована історія, де друзям все, а ворогам погані закони", - резюмував інвестор.
Нагадаємо, голосування у другому читанні за законопроєкт №3658 перенесли із 17 на 21 липня. Проєкт закону передбачає зниження зеленого тарифу на основі меморандуму між урядом України та міжнародним інвесторами, за посередництва європейського Енергоспівтовариства.
Зі свого боку представники близької до олігарха Ігоря Коломойського депутатської фракції "За Майбутнє" пропонують поправки щодо зниження тарифу на 40-50%.
На думку інвестора та співзасновника "Української асоціації відновлюваної енергетики" Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов’язані з інтересами олігархів Ігоря Коломойського та Віктора Пінчука, зривають ухвалення законопроєкту, щоб розорити інвесторів і змусити їх віддати свої активи.
Раніше інвестори заявляли, що ухвалення рішень, не погоджених у меморандумі, змусить їх звертатися в міжнародні арбітражі. За підрахунком Центру Разумкова, загальна сума збитків для України в арбітражах може сягати 250 млрд грн.
На початку липня Конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в зелену енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для ухвалення в парламенті законопроєкт має повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.
Як повідомлялося, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 19 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Отмечается, что парламент сохранил размер спецплаты ("зеленый" тариф) для объектов альтернативной энергетики, введенных в 2019 году.
В частности, среди бенефициаров - холдинг Рината Ахметова, группа ICU с орбиты Петра Порошенко, бизнес Аваковых-Котвицкого, группа ETG, за которой может стоять Николай Мартыненко и другие.
Пока ты веришь в бредни зедебилов, в Украине работает сотни фирм по установке частных СЭС под зеленый тариф, и каждый год тысячи новых малых станций частных пополняет статистику)))
Не сколько не башлял. Только оплатил двунаправленный счетчик и его установку. Около 500 долларов вышло, не помню уже точно. Если что, 700 долларов на фирмах стоит услуга подключения, где за тебя все делают (это без стоимости счетчика, чисто услуга оформления под ключ).
Из-за карантина выплаты задерживали по регионам, типа форс мажор. По киевскому уже рассчитались.
Если задерживают без законных причин, то жалоба в нацкомисию все решает.
Зедебилы олигархов троллят, а народ побаиваются. В прошлом году пытались запретить установку панелей на земле - народ сразу собрался в организацию и подготовили обращение в суд европейский - сразу закон отменили.
С той группы нагнули Запорожский обленерго на 15 лямов, за то что не подключяли людей и выплаты задерживали.
В частности, среди бенефициаров - холдинг Рината Ахметова, группа ICU с орбиты Петра Порошенко, бизнес Аваковых-Котвицкого, группа ETG, за которой может стоять Николай Мартыненко и другие.
Палай далі!
"Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення "зеленого" тарифу» був прийнятий 25 вересня 2008 року. Закон передбачає обов'язкове придбання постачальниками електроенергії (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1 енергоринком ) від наступних джерел:"
==
Голословній трьоп.
После 2030 года посмотрим. Скорее всего снизят тариф до уровня меньше чем платит население. Вопрос только в том, сколько население платить будет)))
Петро Олексійович- перелогіньтесь!
А дебилам которые верят в то, что без поддержки Запада Украина может воевать с РФ - я советую посмотреть то, что РФ сделала с Алеппо, и вспомнить о том, что у РФ огромное количество техники, бомб, ракет, и ЯО. Без прямого столкновения живыми силами, РФ способна уничтожить все крупные населенные пункты Украины дистанционно, со своей территории.
PS: доречі "запад" знищує населення України через коррумповане "українське" керівництво не меньше "дистанционно" але ще більш цивілізовано ... землю вкрали тепер цей "процес" піде ще швидше і ще більш цивілізовано ...у Аргентині доречі (аграрній "супердержаві" як наша) більшість населення вже живе у проголодь чого й нам "запад" бажає , тому й не бачу різниці між парашею та "западом" ...їм тільки територія України важлива ..."западу" без рабів ... параші територія з рабами
эвропейцев это озаботит
"Пётр Алексе́евич https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Президент Украины с 7 июня 2014 по 20 мая 2019."
2008 год и 2014. Что то у тебя зедебил не сходится))))
Порошенко в 2014 году под требования ЕС и МВФ снизил до 0,20 евро для простых людей, 0,17 для промышленных (ахметова и ко) и прописали в Законе порядок подключения для простых людей, и приняли постепенное уменьшение тарифа до 2030 года. Сейчас он уже 0.16 евро для маленьких частных станций и 0,13 для промышленных. А был до Пороха повторюсь, почти под 0.50 евро
Порошенко "для себя", в разы уменьшил Зеленый тариф, при чем сделал его доступным простым людям, и дал им тариф выше чем олигархам?))))
сознанка царица доказательств
вор , а не инвестор
Враховуючи плату за транспортування і послуги енергорозподільчої компанії, налоги я так думаю гривень по 10 за кілловатт вийде.