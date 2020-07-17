Інвестори ВДЕ вийшли на мітинг через загрозу рейдерства з боку Коломойського

Інвестори в зелену енергетику вийшли на мітинг під Верховну Раду і Офіс Президента України у зв'язку з ризиком зриву законопроєкту №3658 щодо підтримки галузі та наявності 19 млрд гривень боргів за вироблену зелену електроенергію.

Про це повідомив інвестор і співзасновник "Української асоціації відновлюваної енергетики" Ігор Тинний, зазначивши, що значну роль у проблемах зеленої енергетики відіграють депутати, наближені до олігарха Ігоря Коломойського.

"Вчора повідомили, що буде комітет ВР розглядати черговий поправочний спам, в кількості близько 1300 правок до законопроєкту, про які навіть ніхто не планував, що це відбудеться. Вийшли співробітники біля наших офісів, приблизно 500 осіб", - сказав Тинний.

За його словами, він бачив виступ нардепа Ігоря Палиці (група "За майбутнє", близька до Коломойського"), де той прямо казав, що або держава, або приватні компанії мусять викупати тих, хто не задоволений новими умовами на ринку зеленої енергетики.

"Тобто це має такий вигляд, що в односторонньому порядку намагаються нас довести до банкрутства, не тільки через борги, а через постійні загрози, персональний тиск. Це абсолютно цілеспрямована акція зі знищення відновлювальної енергетики. А в кого, власне, зараз у країні є гроші? У тих, хто роками крав з Укртранснафти, Енергоатому, Центренерго, державних вугільних шахт. Всі ж вони збиткові, вони всі не платять податки, вони всі в тотальних збитках", - підкреслив Тинний.

За його словами, гравці ринку зеленої енергетики вимагають від влади дотримання умов компромісу, щоб не допустити інвестиційних спорів проти держави Україна, оскільки інвестори налаштовані рішуче.

"Будемо судитися, будемо доводити свою правоту, боротися будемо… Це великі витрати, це декілька років судів. Проте виграш майже гарантований, оскільки зробили все, аби це мало вигляд як виключно політично вмотивована історія, де друзям все, а ворогам погані закони", - резюмував інвестор.

Нагадаємо, голосування у другому читанні за законопроєкт №3658 перенесли із 17 на 21 липня. Проєкт закону передбачає зниження зеленого тарифу на основі меморандуму між урядом України та міжнародним інвесторами, за посередництва європейського Енергоспівтовариства.

Зі свого боку представники близької до олігарха Ігоря Коломойського депутатської фракції "За Майбутнє" пропонують поправки щодо зниження тарифу на 40-50%.

На думку інвестора та співзасновника "Української асоціації відновлюваної енергетики" Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов’язані з інтересами олігархів Ігоря Коломойського та Віктора Пінчука, зривають ухвалення законопроєкту, щоб розорити інвесторів і змусити їх віддати свої активи.

Раніше інвестори заявляли, що ухвалення рішень, не погоджених у меморандумі, змусить їх звертатися в міжнародні арбітражі. За підрахунком Центру Разумкова, загальна сума збитків для України в арбітражах може сягати 250 млрд грн.

На початку липня Конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в зелену енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для ухвалення в парламенті законопроєкт має повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Як повідомлялося, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 19 млрд грн.