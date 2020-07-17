УКР
Інвестори ВДЕ вийшли на мітинг через загрозу рейдерства з боку Коломойського

Інвестори ВДЕ вийшли на мітинг через загрозу рейдерства з боку Коломойського

Інвестори в зелену енергетику вийшли на мітинг під Верховну Раду і Офіс Президента України у зв'язку з ризиком зриву законопроєкту №3658 щодо підтримки галузі та наявності 19 млрд гривень боргів за вироблену зелену електроенергію.

Про це повідомив інвестор і співзасновник "Української асоціації відновлюваної енергетики" Ігор Тинний, зазначивши, що значну роль у проблемах зеленої енергетики відіграють депутати, наближені до олігарха Ігоря Коломойського.

"Вчора повідомили, що буде комітет ВР розглядати черговий поправочний спам, в кількості близько 1300 правок до законопроєкту, про які навіть ніхто не планував, що це відбудеться. Вийшли співробітники біля наших офісів, приблизно 500 осіб", - сказав Тинний.

За його словами, він бачив виступ нардепа Ігоря Палиці (група "За майбутнє", близька до Коломойського"), де той прямо казав, що або держава, або приватні компанії мусять викупати тих, хто не задоволений новими умовами на ринку зеленої енергетики.

"Тобто це має такий вигляд, що в односторонньому порядку намагаються нас довести до банкрутства, не тільки через борги, а через постійні загрози, персональний тиск. Це абсолютно цілеспрямована акція зі знищення відновлювальної енергетики. А в кого, власне, зараз у країні є гроші? У тих, хто роками крав з Укртранснафти, Енергоатому, Центренерго, державних вугільних шахт. Всі ж вони збиткові, вони всі не платять податки, вони всі в тотальних збитках", - підкреслив Тинний.

За його словами, гравці ринку зеленої енергетики вимагають від влади дотримання умов компромісу, щоб не допустити інвестиційних спорів проти держави Україна, оскільки інвестори налаштовані рішуче.

"Будемо судитися, будемо доводити свою правоту, боротися будемо… Це великі витрати, це декілька років судів. Проте виграш майже гарантований, оскільки зробили все, аби це мало вигляд як виключно політично вмотивована історія, де друзям все, а ворогам погані закони", - резюмував інвестор.

Нагадаємо, голосування у другому читанні за законопроєкт №3658 перенесли із 17 на 21 липня. Проєкт закону передбачає зниження зеленого тарифу на основі меморандуму між урядом України та міжнародним інвесторами, за посередництва європейського Енергоспівтовариства.

Зі свого боку представники близької до олігарха Ігоря Коломойського депутатської фракції "За Майбутнє" пропонують поправки щодо зниження тарифу на 40-50%.

На думку інвестора та співзасновника "Української асоціації відновлюваної енергетики" Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов’язані з інтересами олігархів Ігоря Коломойського та Віктора Пінчука, зривають ухвалення законопроєкту, щоб розорити інвесторів і змусити їх віддати свої активи.

Раніше інвестори заявляли, що ухвалення рішень, не погоджених у меморандумі, змусить їх звертатися в міжнародні арбітражі. За підрахунком Центру Разумкова, загальна сума збитків для України в арбітражах може сягати 250 млрд грн.

На початку липня Конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в зелену енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для ухвалення в парламенті законопроєкт має повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Як повідомлялося, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 19 млрд грн.

Автор: 

інвестори (453) Зелений тариф (421) Тинний Ігор (43)
Топ коментарі
+4
інвестор махметка?! розсмішили.
17.07.2020 15:44
+4
С нового года ряд компании постмайданных политиков, близких к ним бизнесменов и олигарха Рината Ахметова запустили объекты альтернативной энергетики по "зеленому" тарифу от государства.
Отмечается, что парламент сохранил размер спецплаты ("зеленый" тариф) для объектов альтернативной энергетики, введенных в 2019 году.
В частности, среди бенефициаров - холдинг Рината Ахметова, группа ICU с орбиты Петра Порошенко, бизнес Аваковых-Котвицкого, группа ETG, за которой может стоять Николай Мартыненко и другие.
17.07.2020 15:55
+3
Пропоную усім хто мітінгував скласти договори з купівлі електроенегії за "зеленим" тарифом.
Враховуючи плату за транспортування і послуги енергорозподільчої компанії, налоги я так думаю гривень по 10 за кілловатт вийде.
17.07.2020 16:45
Олигархическую банду геть из Украины!
17.07.2020 15:43
С нового года ряд компании постмайданных политиков, близких к ним бизнесменов и олигарха Рината Ахметова запустили объекты альтернативной энергетики по "зеленому" тарифу от государства.
Отмечается, что парламент сохранил размер спецплаты ("зеленый" тариф) для объектов альтернативной энергетики, введенных в 2019 году.
В частности, среди бенефициаров - холдинг Рината Ахметова, группа ICU с орбиты Петра Порошенко, бизнес Аваковых-Котвицкого, группа ETG, за которой может стоять Николай Мартыненко и другие.
17.07.2020 15:55
И?
17.07.2020 15:59
Не переймайся- попитай у дорослих про причинно-наслідовий звʼязок.
17.07.2020 16:01
у тебя то его точно нет))))
17.07.2020 16:49
теперь ты заплатишь им за построенные СЭС новой платёжкой за электроэнергию)).
17.07.2020 16:03
https://censor.net/ua/user/451550. При чём тут Порошенко ? Клюев и Ахметов - главные владельцы.
17.07.2020 16:31
а ***** просто так ...в долі ...ні ?
17.07.2020 16:43
может и в доле, а может и нет. Тебе то что? У нас запрещено быть в доле?
17.07.2020 16:56
Сначала вернешь все долги МВФ, оплатишь Зеленый тариф до 2030 года, а потом будешь что-то вякать.
17.07.2020 15:56
Поки що скавчиш виключно ти. Хазяїн батогом перетягнув?
17.07.2020 15:59
не ной *****, а плати вовремя за электроэнергию, а то отключат
17.07.2020 16:49
Так ,але ви забули мабуть ,що минулого року Бєня привів до влади зелених ,а 73 % за в екстазі проголосувало і ви зараз думаєте ,що ЗЕ піде проти свого хозяїна?
17.07.2020 15:57
ПАНДУ ГЕТЬ !
17.07.2020 16:41
країні потрiбен пiнгвiн!
17.07.2020 18:05
інвестор махметка?! розсмішили.
17.07.2020 15:46
Если на 15% уменьшат стоимости зелёной энергии-это ничего. Переживут. Хуже то, что при Порошенко допустили такую аферу, чтобы порадовать Ахметку. Я бы сделал стоимость энергии на 40% дешевле.
17.07.2020 15:50
Зедебил, при Порошенко вообще-то Зеленые тарифы снизили, и дали возможность простым людям ставить станции частные до 30 кВт под Зеленый тариф. А про интересны Олигархов - это ты Януковича благодори.
17.07.2020 15:53
ха-ха, простым людям)). ты пробовал себе поставить такую станцию?
17.07.2020 15:57
Пробовал. 30 кВт уже третий год стоит))) С прошлой осени онлайн мониторинг еще поставил, могу скрин выработки показать. Около 5000$ прибыли в год.
Пока ты веришь в бредни зедебилов, в Украине работает сотни фирм по установке частных СЭС под зеленый тариф, и каждый год тысячи новых малых станций частных пополняет статистику)))
17.07.2020 16:02
Прокинься- ти мариш!)))
17.07.2020 16:05
Лови зедебил. В строке поиска для тебя специально послание)))
Інвестори ВДЕ вийшли на мітинг через загрозу рейдерства з боку Коломойського - Цензор.НЕТ 7422
17.07.2020 16:31
27 МВт в год выдал на гора? неплохо. сколько забашлял облэнерго за подключение?
17.07.2020 16:07
Около 38 за год выходит в среднем)))) Но у меня панелей навешано с запасом, почти 34 кВт, плюс панели крутые, Райсен двусторонние. В сентябре мониторинг поставил - уже 36,24 в данный момент.
Не сколько не башлял. Только оплатил двунаправленный счетчик и его установку. Около 500 долларов вышло, не помню уже точно. Если что, 700 долларов на фирмах стоит услуга подключения, где за тебя все делают (это без стоимости счетчика, чисто услуга оформления под ключ).
17.07.2020 16:21
если шо, то с меня затребовали 2.5К у.е. ( проект был на 25 кВт ) хабара в облэнерго за подключение 3 года назад)). знакомый таки поставил, но что-то не хочет отвечать, заплатили ему за закачанную энергию или нет, ходит смурной.
17.07.2020 16:28
Так это может за увеличение мощности требуют? Я когда участок под дом покупал, заранее знал что станцию ставить буду, и сразу 30 кВт завел. 4 года назад это еще копейки были.
Из-за карантина выплаты задерживали по регионам, типа форс мажор. По киевскому уже рассчитались.
Если задерживают без законных причин, то жалоба в нацкомисию все решает.
Зедебилы олигархов троллят, а народ побаиваются. В прошлом году пытались запретить установку панелей на земле - народ сразу собрался в организацию и подготовили обращение в суд европейский - сразу закон отменили.
17.07.2020 16:36
Если что, есть в фейсбуке группа "Приватні сонячні електростанції (СЕС) України", там уже 15 000 владельцев СЭС, и там представители организации есть и чиновники из нац комиссии. Там любые проблемы помогают решать быстро, и с подключением, и выплатами.
С той группы нагнули Запорожский обленерго на 15 лямов, за то что не подключяли людей и выплаты задерживали.
17.07.2020 16:40
И могу фирму посоветовать, которая станции ставит недорого и помогает с подключением.
17.07.2020 16:41
3,14...ііі...ііі...іііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі
17.07.2020 16:46
че сказать то хотел?
17.07.2020 16:48
спасибо, конечно. но в моём регионе, рыго-гепо-доповском заповеднике не так всё однозначно)).
17.07.2020 16:48
это где?
17.07.2020 16:50
Харьков? Так там море станций в частном секторе)))
17.07.2020 16:51
26 у меня только с Нового года этого)))
17.07.2020 16:23
3,14здеть не мешки ворочать ...(російське прислів'я якщо що)
17.07.2020 16:45
Ну так користуйся САМ своєю енергією, чого люди повинні вас хитрожопих годувати.
17.07.2020 16:48
Тебя забыл спросить, что мне делать.
17.07.2020 16:57
Ви дови***тесь що ваші панелі вам у дупу запхають.
17.07.2020 17:01
соснешь ты у моих панелей)))
17.07.2020 17:02
Сам будеш смоктати зебіл.
17.07.2020 17:05
да хватит вякать. Или давай к делу, или перестань ныть. Я хочу прочитать новости о задержания дебила, который нападал на солнечные станции))))
17.07.2020 17:06
дурень думками про дупу багатiє
17.07.2020 18:15
Та то він рошенку відпрацьовує- "Тузік сладкій"!)))
17.07.2020 16:03
Еще раз, при чем тут Порошенко и Рошен, если Зеленый тариф был принят еще в 2008 году?
17.07.2020 18:09
Отмечается, что электроэнергию, производимую объектами, запущенными в 2019-м, государство обязалось выкупать по высокому "зеленому" тарифу до 2030 года. Этот тариф в 10 раз превышает плату за электроэнергию, произведенную атомными электростанциями.

В частности, среди бенефициаров - холдинг Рината Ахметова, группа ICU с орбиты Петра Порошенко, бизнес Аваковых-Котвицкого, группа ETG, за которой может стоять Николай Мартыненко и другие.

Палай далі!
17.07.2020 15:58
Зедебил, если в статье говорится про запущенные объекты за 2019 год - это не значит, что их не ставили ранее))) Зеленый тариф в Украине работает еще с 2008 года:
"Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення "зеленого" тарифу» був прийнятий 25 вересня 2008 року. Закон передбачає обов'язкове придбання постачальниками електроенергії (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1 енергоринком ) від наступних джерел:"
17.07.2020 16:08
Ти вже на орбіті?
17.07.2020 16:29
это зедебил, который не знает что гуглит и что выкладывает, потому что в силу своего скудоумия не может разобраться в теме, но вякать любит
17.07.2020 16:42
Этот тариф в 10 раз превышает

==
Голословній трьоп.
17.07.2020 18:17
Этот зедебил не в теме. Просто как типичный зедебил, ему надо хоть что-то гавкать на Пороха
17.07.2020 18:43
Не важно на сколько будет снижение. Главное законодательно определить график и сроки полного закрытия этой афёры
17.07.2020 15:54
Уже определено законодательством - будешь нам платить до 2030 года. Или будешь платить еще больше, и все сразу, через арбитраж и под давлением МВФ.
17.07.2020 15:55
В 2030г. будет честный рынок электроэнергии? Как в США? НЕТ! Я про это
17.07.2020 15:58
а сейчас он чем не честный? Повышенные Зеленые тарифы - это мировая практика. В той же Германии на старте тариф вообще был 0.7 евро (если в евро перевести). По мере того как станций больше становится тариф снижают.
После 2030 года посмотрим. Скорее всего снизят тариф до уровня меньше чем платит население. Вопрос только в том, сколько население платить будет)))
17.07.2020 16:44
Не стоит обобщать - "мировая практика". Не всё население Земли является адептами церкви глобального потепления. Большинство до сих пор считает, что продукт не может иметь преференции только из-за особого способа его изготовления
17.07.2020 16:53
Это инвестиции называется.
17.07.2020 17:02
будешь нам платить до 2030 года



Петро Олексійович- перелогіньтесь!
17.07.2020 16:04
якби у нас була країна то держава не повелася б на зелене лайно ...якщо у нас є держава то цей зелений цирк потрібно закрити вже сьгодні ...у нас є територія яку вже продали а держави у нас і не було ...збіговисько злодіїв мародерів
17.07.2020 16:49
ну попробуй закрыть. Сражу побежишь на отсос Путину, когда от поддержки Украины откажется весь запад включая МВФ, и поставят твою краину на долги.
17.07.2020 16:58
у сороса йух кращий за #уйловський ...чи тобі клітор кристаліни більше до вподоби ?
17.07.2020 17:01
тебе выбирать
17.07.2020 17:04
ти вже свій вибір зробив ... а я от ніяк не наважуся ...рахую що пішли вони всі найух разом і йухло і крісталіна з "соросом"
17.07.2020 17:29
так не бывает. Украины без поддержки Запада уже бы не было как таковой. Были бы только народные республики под контролем Путина.
А дебилам которые верят в то, что без поддержки Запада Украина может воевать с РФ - я советую посмотреть то, что РФ сделала с Алеппо, и вспомнить о том, что у РФ огромное количество техники, бомб, ракет, и ЯО. Без прямого столкновения живыми силами, РФ способна уничтожить все крупные населенные пункты Украины дистанционно, со своей территории.
17.07.2020 17:55
передавай привіт Кучмі з Кравчуком (це я про херантів і "ЯО")...
PS: доречі "запад" знищує населення України через коррумповане "українське" керівництво не меньше "дистанционно" але ще більш цивілізовано ... землю вкрали тепер цей "процес" піде ще швидше і ще більш цивілізовано ...у Аргентині доречі (аграрній "супердержаві" як наша) більшість населення вже живе у проголодь чого й нам "запад" бажає , тому й не бачу різниці між парашею та "западом" ...їм тільки територія України важлива ..."западу" без рабів ... параші територія з рабами
18.07.2020 09:00
Эстония живет в проголодь? Что ты городишь ?
18.07.2020 12:31
спробуй ще раз прочитати і знайди слово "Эстония" ...
18.07.2020 15:58
зачем мне искать? Эстония тоже была как Украина в СССР, но вступила в ЕС и НАТО выбрав Запад. Повторяю вопрос: Эстония живет в проголодь?
18.07.2020 18:50
... Эстония ...живёт в Великобритании ...а в Эстонии живут и работают белорусы украинцы ... повторюсь я про Эстонию писал ?
18.07.2020 21:06
все ведь очень просто - либо Украина соблюдает собственные законы и международное право, либо сосет у Путина
17.07.2020 17:09
ти ще про "будапештський" меморандум тут згадай ...міжнародні херанти роблять тільки те що їм вигідно ... от на днях один поважний генерал сказав що їм немає що захищати в Україні ...і він правий ...правда вони років 27 назад зовсім інше з крадчуком - чучмою "терли" ...колись Кайзер казав що договір з Росією не вартий паперу на якому він написаний ...зараз можна сміливо казати що договори зі всіма світовими державами не варті навіть "стрічки" у "пейсбуці" ...
17.07.2020 17:36
я не собираюсь с тобой спорить про плохой или хороший Запад. В любом случае тебе надо выбирать, или поддержка плохого Запада, или слив Украины под Россию.
17.07.2020 17:51
Я выбираю дядюшку Сэма.
17.07.2020 18:29
Боже, храни Аммерику!
17.07.2020 18:42
Так говорили что договорились с инвесторами. Ааааа то было вранье зедебилов, договорились не с инвесторами а с общественными организациями ручными))))
17.07.2020 15:54
Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги... поэтому у ахметовских ДТЭК, 10-ти из 15 ТЭС в стране, свежепостроенных СЭС и 3 облэнерго всё в порядке.
17.07.2020 15:55
да не надо митингов. В арбитражный суд сразу на команду зедебилов.
17.07.2020 15:57
То ти так Петра Олексійовича вже охрестив? А він знає?
17.07.2020 16:02
А Петр тут при чем? Это не он законы нарушает в отношении инвесторов.
17.07.2020 16:45
сговор, заведомо невыгодные условия, расторжение, свыню за ратыцю и на бойню, по дороге не забыть на рыжего наступить
17.07.2020 17:00
какой сговор? Какие невыгодные условия? Порошенко снизил Зеленые тарифы до адекватных цен, и дал право каждому гражданину поставить себе станцию под Зеленый тариф.
17.07.2020 17:05
из-за дисбаланса, создание свыньой и рыжым потенциальных чернобылей

эвропейцев это озаботит
17.07.2020 17:12
а не зедебил, что Зеленый тариф в Украине работает еще с 2008 года, когда никто еще даже не подозревал о том, что Порох будет президентом? А ничего петушина зедебильная, что как раз Порох и привел в порядок Зеленый тариф под европейские нормы, снизив тарифы олигархам, и дав тебе право тоже ставить солнечную станцию?
17.07.2020 17:49
у вас, секты "свидетелей шыкаладнага глаза", все как на параше черное это белое, рабство это свобода и тд.
17.07.2020 18:00
это все чем ты смог ответить на мои неоспоримые факты?
17.07.2020 18:05
"Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення "зеленого" тарифу» був прийнятий 25 вересня 2008 року. Закон передбачає обов'язкове придбання постачальниками електроенергії (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1 енергоринком ) від наступних джерел:"
"Пётр Алексе́евич https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Президент Украины с 7 июня 2014 по 20 мая 2019."
2008 год и 2014. Что то у тебя зедебил не сходится))))
17.07.2020 18:08
и шо мешало свыне провести нужные для себя изменения к старому закону
17.07.2020 18:19
Какие нужные для себя, какие к старому закону, зедебил? По старому закону до Порошенка от 2008 года, станции ставили только олигархи и приближенные к власти, и по таким тарифам, что нынешние тебе копейками покажутся. 0.46 евро за 1 кВт фиксировали им в 2010 году, не хочешь, зедебил?
Порошенко в 2014 году под требования ЕС и МВФ снизил до 0,20 евро для простых людей, 0,17 для промышленных (ахметова и ко) и прописали в Законе порядок подключения для простых людей, и приняли постепенное уменьшение тарифа до 2030 года. Сейчас он уже 0.16 евро для маленьких частных станций и 0,13 для промышленных. А был до Пороха повторюсь, почти под 0.50 евро

Порошенко "для себя", в разы уменьшил Зеленый тариф, при чем сделал его доступным простым людям, и дал им тариф выше чем олигархам?))))
17.07.2020 18:41
слушайте дальше сказки про страшного Пороха от Зе команды, вместо того чтобы изучать реальные факты и цыфры
17.07.2020 18:56
изо дня в день скулишь, подавай уже
17.07.2020 16:26
Мне то чего скулить зедебил? Ты мне исправно платишь деньги - плати дальше. Это ты скулишь, что тебя обворовывают)))
17.07.2020 16:46
вот вишь, процесс пошел
сознанка царица доказательств
вор , а не инвестор
17.07.2020 16:56
Где я сознался в том, что я вор?
17.07.2020 16:58
Пропоную усім хто мітінгував скласти договори з купівлі електроенегії за "зеленим" тарифом.
Враховуючи плату за транспортування і послуги енергорозподільчої компанії, налоги я так думаю гривень по 10 за кілловатт вийде.
17.07.2020 16:45
я думаю они тебя услышат, и будут уважать твое мнение
17.07.2020 16:47
 
 