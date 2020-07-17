УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3837 відвідувачів онлайн
Новини
3 874 8

Новий будівельний реєстр запрацював в Україні замість реєстру скандальної ДАБІ

Новий будівельний реєстр запрацював в Україні замість реєстру скандальної ДАБІ

В Україні запрацював новий реєстр будівельної діяльності.

Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів, передає Цензор.НЕТ.

Паралельно запущено Публічний портал, який відкриває вільний доступ до даних нового реєстру, говориться в повідомленні.

Новий будівельний реєстр замінив реєстр Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), ліквідованої в березні 2020 року через корупційні скандали.

"Реєстр ДАБІ протягом багатьох років завжди був місцем корупційних зловживань. На відміну від нього, новий будівельний Реєстр перебуває виключно у власності держави. Так, ми зможемо запобігти несанкціонованому доступу до нього, внесенню некоректних даних та виникненню корупційних схем", – прокоментував віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, реєстр надійно захищено, дані зберігаються національним провайдером в дублюються в хмарі і в центрах обробки даних De Novo.

Відтепер кожен будівельний об'єкт буде вноситися до Реєстру з унікальним ідентифікатором, який дасть змогу прив'язати до об'єкта всі дозвільні документи, містобудівну та проєктну документацію, інформацію про учасників будівництва.

Учасники будівельного ринку отримають доступ до даних реєстру через персональні кабінети.

Запуск будівельного реєстру і публічного порталу - перший етап впровадження Єдиної державної електронної системи в рамках містобудівної реформи.

Другим етапом стане запуск електронних послуг у сфері будівництва на порталі "Дія".

Автор: 

Кабмін (14322) реєстр (868) будівництво (3065) ДАБІ (183)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Охренели зелёные, бей их, налаживают работу реестров, негодяи!))
показати весь коментар
17.07.2020 16:16 Відповісти
От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
показати весь коментар
17.07.2020 16:23 Відповісти
Поток вектора напряженности электростатического поля через произвольную замкнутую поверхность равен алгебраической сумме зарядов, расположенных внутри этой поверхности, деленной на электрическую постоянную.
У меня круче.
показати весь коментар
17.07.2020 16:30 Відповісти
Чекаємо на черговий викид сірководню?
показати весь коментар
17.07.2020 16:35 Відповісти
При Порошенко такого не было! Зебилы, вы зробылы це разом!!!
показати весь коментар
17.07.2020 17:36 Відповісти
Молодці хлопці! потихенько всю оцю шушеру янико-петрівсько-медведчуковську на смітник-там, саме там Їм місце!
показати весь коментар
17.07.2020 21:23 Відповісти
И шо реестр кого-то спас от произвола застройщиков? Ну передел потоков совершён. Теперь будут грабить зелёные, более жадные и коррумпированные.
показати весь коментар
18.07.2020 05:47 Відповісти
 
 