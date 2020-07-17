Новий будівельний реєстр запрацював в Україні замість реєстру скандальної ДАБІ

В Україні запрацював новий реєстр будівельної діяльності.

Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів, передає Цензор.НЕТ.

Паралельно запущено Публічний портал, який відкриває вільний доступ до даних нового реєстру, говориться в повідомленні.

Новий будівельний реєстр замінив реєстр Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), ліквідованої в березні 2020 року через корупційні скандали.

"Реєстр ДАБІ протягом багатьох років завжди був місцем корупційних зловживань. На відміну від нього, новий будівельний Реєстр перебуває виключно у власності держави. Так, ми зможемо запобігти несанкціонованому доступу до нього, внесенню некоректних даних та виникненню корупційних схем", – прокоментував віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, реєстр надійно захищено, дані зберігаються національним провайдером в дублюються в хмарі і в центрах обробки даних De Novo.

Відтепер кожен будівельний об'єкт буде вноситися до Реєстру з унікальним ідентифікатором, який дасть змогу прив'язати до об'єкта всі дозвільні документи, містобудівну та проєктну документацію, інформацію про учасників будівництва.

Учасники будівельного ринку отримають доступ до даних реєстру через персональні кабінети.

Запуск будівельного реєстру і публічного порталу - перший етап впровадження Єдиної державної електронної системи в рамках містобудівної реформи.

Другим етапом стане запуск електронних послуг у сфері будівництва на порталі "Дія".