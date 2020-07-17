Новый строительный реестр заработал в Украине вместо реестра скандальной ГАСИ

В Украине заработал новый реестр строительной деятельности.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров, передает Цензор.НЕТ.

Параллельно запущен Публичный портал, открывающий свободный доступ к данным нового реестра, говорится в сообщении.

Новый строительный реестр заменил реестр Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), ликвидированной в марте 2020 года из-за коррупционных скандалов.

"Реестр ГАСИ на протяжении многих лет был местом коррупционных злоупотреблений. Новый строительный реестр находится исключительно в собственности государства, и мы сможем предотвратить несанкционный доступ к нему, внесение некорректных данных и возникновение коррупционных схем", - прокомментировал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам министра, реестр надежно защищен, данные хранятся национальным провайдером и дублируются в облаке и в центрах обработки данных De Novo.

Читайте также: Структура Госинспекции градостроительства создана по примеру Минюста, - глава ГИГУ Васильченко. ВИДЕО

Теперь каждый строительный объект в реестре будет иметь уникальный идентификатор, позволяющий привязать к объекту все разрешительные документы, градостроительную и проектную документацию, информацию об участниках строительства.

Участники строительного рынка получат доступ к данным реестра через персональные кабинеты.

Запуск строительного реестра и публичного портала – первый этап внедрения Единой государственной электронной системы в рамках градостроительной реформы.

Вторым этапом станет запуск электронных услуг в сфере строительства на портале "Дия".