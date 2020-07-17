РУС
3 874 8

Новый строительный реестр заработал в Украине вместо реестра скандальной ГАСИ

Новый строительный реестр заработал в Украине вместо реестра скандальной ГАСИ

В Украине заработал новый реестр строительной деятельности.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров, передает Цензор.НЕТ.

Параллельно запущен Публичный портал, открывающий свободный доступ к данным нового реестра, говорится в сообщении.

Новый строительный реестр заменил реестр Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), ликвидированной в марте 2020 года из-за коррупционных скандалов.

"Реестр ГАСИ на протяжении многих лет был местом коррупционных злоупотреблений. Новый строительный реестр находится исключительно в собственности государства, и мы сможем предотвратить несанкционный доступ к нему, внесение некорректных данных и возникновение коррупционных схем", - прокомментировал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам министра, реестр надежно защищен, данные хранятся национальным провайдером и дублируются в облаке и в центрах обработки данных De Novo.

Читайте также: Структура Госинспекции градостроительства создана по примеру Минюста, - глава ГИГУ Васильченко. ВИДЕО

Теперь каждый строительный объект в реестре будет иметь уникальный идентификатор, позволяющий привязать к объекту все разрешительные документы, градостроительную и проектную документацию, информацию об участниках строительства.

Участники строительного рынка получат доступ к данным реестра через персональные кабинеты.

Запуск строительного реестра и публичного портала – первый этап внедрения Единой государственной электронной системы в рамках градостроительной реформы.

Вторым этапом станет запуск электронных услуг в сфере строительства на портале "Дия".

Охренели зелёные, бей их, налаживают работу реестров, негодяи!))
17.07.2020 16:16 Ответить
От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
17.07.2020 16:23 Ответить
Поток вектора напряженности электростатического поля через произвольную замкнутую поверхность равен алгебраической сумме зарядов, расположенных внутри этой поверхности, деленной на электрическую постоянную.
У меня круче.
17.07.2020 16:30 Ответить
Чекаємо на черговий викид сірководню?
17.07.2020 16:35 Ответить
При Порошенко такого не было! Зебилы, вы зробылы це разом!!!
17.07.2020 17:36 Ответить
Молодці хлопці! потихенько всю оцю шушеру янико-петрівсько-медведчуковську на смітник-там, саме там Їм місце!
17.07.2020 21:23 Ответить
И шо реестр кого-то спас от произвола застройщиков? Ну передел потоков совершён. Теперь будут грабить зелёные, более жадные и коррумпированные.
18.07.2020 05:47 Ответить
 
 