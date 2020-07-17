Новый строительный реестр заработал в Украине вместо реестра скандальной ГАСИ
В Украине заработал новый реестр строительной деятельности.
Об этом сообщается на сайте Кабинета министров, передает Цензор.НЕТ.
Параллельно запущен Публичный портал, открывающий свободный доступ к данным нового реестра, говорится в сообщении.
Новый строительный реестр заменил реестр Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), ликвидированной в марте 2020 года из-за коррупционных скандалов.
"Реестр ГАСИ на протяжении многих лет был местом коррупционных злоупотреблений. Новый строительный реестр находится исключительно в собственности государства, и мы сможем предотвратить несанкционный доступ к нему, внесение некорректных данных и возникновение коррупционных схем", - прокомментировал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По словам министра, реестр надежно защищен, данные хранятся национальным провайдером и дублируются в облаке и в центрах обработки данных De Novo.
Теперь каждый строительный объект в реестре будет иметь уникальный идентификатор, позволяющий привязать к объекту все разрешительные документы, градостроительную и проектную документацию, информацию об участниках строительства.
Участники строительного рынка получат доступ к данным реестра через персональные кабинеты.
Запуск строительного реестра и публичного портала – первый этап внедрения Единой государственной электронной системы в рамках градостроительной реформы.
Вторым этапом станет запуск электронных услуг в сфере строительства на портале "Дия".
