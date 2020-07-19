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У парку Києва знайдено повішеною жінку

У парку Києва знайдено повішеною жінку

У парку на вулиці Вишгородській, 47, неподалік кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка, знайдено повішеною жінку, 1980 року народження.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

"Відомо, що жінка проживала на Вітряних Горах. Сама родом із Чернігівщини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що медики, які прибули на місце події, лише констатували її смерть.

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У парку Києва знайдено повішеною жінку 01

Автор: 

Київ (19626) смерть (6772)


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