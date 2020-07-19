Відпочивальник загинув на Одещині після зіткнення із гідроциклом
У курортному селищі Затока Одеської області на воді загинув відпочивальник. 42-річний чоловік зазнав смертельних травм, зіткнувшись на гумовому плавзасобі з водним скутером.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГУ поліції в Одеській області, чоловік приїхав на відпочинок із Дніпропетровської області.
Після інциденту його госпіталізували, але він помер у лікарні.
Обставини події з'ясовують правоохоронці, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) КК України.
Топ коментарі
+30 Яр Холодний
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зэбуины....
Але, вишенька на сосні: вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР... , однозначно, що була погроза двигуну від весел.
На пляжах в одном и том же месте можно как взять в аренду гидроцикл, так и арендовать место на "резиновом изделии", которое цепляется к такому же гидроциклу. Вполне вероятно, что на гидроцикле мог быть вообще не отдыхающий, а сотрудник прокатного центра, транспортировавший другое "резиновое изделие"
Ну, прямо, як в анекдоті: "Їду я по дорозі, і тут мені назустріч вибігає стовп..."
А з чого ви взяли, що то був саме матрас, а не "банан", "манта" чи інший гумовий плавзасіб, який чипляють до гідроциклу і катають таким чином відпочиваючих по хвилях?
До того ж я саме ПРИПУСТИВ, що резиновий плавзасіб міг би бути не матрассом, а "бананом", чи чимось подібним, а ти з упевненністю заявив, що це точно матрас - то й доведи.
гидроцикл наехал на человека, который погиб..
Як інформує https://censor.net/ua із посиланням на https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/bilgorod-dnistrovski-policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-zagibeli-na-vodi-vidpochivalnika/ сайт ГУ поліції в Одеській області
відпочивальник на водному матрасі несподівано наїхав на водний скутер ?
зіткнувшись на гумовому плавзасобі з водним
скропіше всього проплачена поліцейська брехня ВІДРАЗУ приїзді поліції у рапорті.