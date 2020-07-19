Відпочивальник загинув на Одещині після зіткнення із гідроциклом

У курортному селищі Затока Одеської області на воді загинув відпочивальник. 42-річний чоловік зазнав смертельних травм, зіткнувшись на гумовому плавзасобі з водним скутером.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГУ поліції в Одеській області, чоловік приїхав на відпочинок із Дніпропетровської області.

Після інциденту його госпіталізували, але він помер у лікарні.

Обставини події з'ясовують правоохоронці, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) КК України.

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