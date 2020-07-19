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Відпочивальник загинув на Одещині після зіткнення із гідроциклом

Відпочивальник загинув на Одещині після зіткнення із гідроциклом

У курортному селищі Затока Одеської області на воді загинув відпочивальник. 42-річний чоловік зазнав смертельних травм, зіткнувшись на гумовому плавзасобі з водним скутером.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГУ поліції в Одеській області, чоловік приїхав на відпочинок із Дніпропетровської області.

Після інциденту його госпіталізували, але він помер у лікарні.

Обставини події з'ясовують правоохоронці, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) КК України.

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Автор: 

Одеська область (3273) Нацполіція (15258) смерть (6772) вода (1181)


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Топ коментарі
+30
Ой як "гарно" написано... "42-летний мужчина получил смертельные травмы, столкнувшись на резиновом плавсредстве с водным скутером..." Я так розумію, на "резиновом плавсредстве" (матрасі), стояла 80-сильна "Ямаха", а на скутері гребли веслами...
Ну, прямо, як в анекдоті: "Їду я по дорозі, і тут мені назустріч вибігає стовп..."
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19.07.2020 11:00
+22
Потому что ездят прямо по головам плавающих,хотя их место за буйками. И не кто это не контролирует.
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19.07.2020 10:54
+15
Нет: мажор убил одного из отдыхающих, эксплуатируя гидроцикл с нарушением предусмотренного порядка и правил. В то выходит - за смертельное чп на воде гидроцикл сажать надо...
зэбуины....
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19.07.2020 10:57
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Ментам ласти , маски і гайда патрулювати акваторію !!))
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19.07.2020 10:54 Відповісти
Потому что ездят прямо по головам плавающих,хотя их место за буйками. И не кто это не контролирует.
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19.07.2020 10:54 Відповісти
а к берегу им как приставать? то что должна быть отдельная зона для движения гидроциклов к/от берега - это понятно и когда я раньше бывал в крыму и в Коблево (например) то такие зоны однозначно были. вопрос в другом - не заплыли ли "отдыхающий" на резиновом изделии в эту саму зону?
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19.07.2020 11:02 Відповісти
Отдыхающий на резиновом изделии - вполне мог быть пассажиром какого-нибудь банана, который цепляют к тем же гидроциклам или моторным лодкам и на которых гоняют в там же, где гоняют и отдельно на гидроциклах.
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19.07.2020 20:21 Відповісти
Нет: мажор убил одного из отдыхающих, эксплуатируя гидроцикл с нарушением предусмотренного порядка и правил. В то выходит - за смертельное чп на воде гидроцикл сажать надо...
зэбуины....
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19.07.2020 10:57 Відповісти
"Резиновое плавсредство"... Воно ж у скутер врізалось...
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19.07.2020 11:01 Відповісти
та тут і так надто прямолінійно... Здивований, що не має: "засіб, що схожий на гідроцикл, гумовий плавзасіб, а не презерватив..."
Але, вишенька на сосні: вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР... , однозначно, що була погроза двигуну від весел.
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19.07.2020 12:36 Відповісти
Я саме про це і пишу... Років з десять-п"ятнадцять тому катер на повному ходу перебив пополам човен, що стояв, на якорі, на протоці у вершині Київського водосховища. Двоє рибалок загинули... Виявилося, що вони заважали руху водного танспорту...
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19.07.2020 13:51 Відповісти
С чего вы взяли, что мажор?
На пляжах в одном и том же месте можно как взять в аренду гидроцикл, так и арендовать место на "резиновом изделии", которое цепляется к такому же гидроциклу. Вполне вероятно, что на гидроцикле мог быть вообще не отдыхающий, а сотрудник прокатного центра, транспортировавший другое "резиновое изделие"
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19.07.2020 20:24 Відповісти
Щас авакян там поставит камеры со штрафами и быдло будет удовлетворено.
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19.07.2020 10:58 Відповісти
Ой як "гарно" написано... "42-летний мужчина получил смертельные травмы, столкнувшись на резиновом плавсредстве с водным скутером..." Я так розумію, на "резиновом плавсредстве" (матрасі), стояла 80-сильна "Ямаха", а на скутері гребли веслами...
Ну, прямо, як в анекдоті: "Їду я по дорозі, і тут мені назустріч вибігає стовп..."
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19.07.2020 11:00 Відповісти
"Я так розумію, на "резиновом плавсредстве" (матрасі)"

А з чого ви взяли, що то був саме матрас, а не "банан", "манта" чи інший гумовий плавзасіб, який чипляють до гідроциклу і катають таким чином відпочиваючих по хвилях?
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19.07.2020 20:26 Відповісти
Доведи...
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19.07.2020 20:38 Відповісти
Я пропустив, де саме ти ДОВІВ, що резиновий плавзасіб був саме матрасом, щоб вимагати доведення від мене?
До того ж я саме ПРИПУСТИВ, що резиновий плавзасіб міг би бути не матрассом, а "бананом", чи чимось подібним, а ти з упевненністю заявив, що це точно матрас - то й доведи.
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20.07.2020 09:36 Відповісти
І я "припустив"... Як з "матрасом", так і з "Ямахою" і "веслами на скутері"... Тобі "потриндіть" захотілося? Тут суть в критиці викладення матеріалу, коли поліцаї пробують "перевести стрілки" і "зробить винним" потерпілого, а не в типі "резинового плавсредства"...
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20.07.2020 09:47 Відповісти
что это за заголовок? отмазывают кого то?
гидроцикл наехал на человека, который погиб..
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19.07.2020 11:04 Відповісти
У курортному селищі Затока Одеської області на воді загинув відпочивальник. 42-річний чоловік зазнав смертельних травм, зіткнувшись на гумовому плавзасобі з водним скутером.
Як інформує https://censor.net/ua із посиланням на https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/bilgorod-dnistrovski-policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-zagibeli-na-vodi-vidpochivalnika/ сайт ГУ поліції в Одеській області

відпочивальник на водному матрасі несподівано наїхав на водний скутер ?
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19.07.2020 11:09 Відповісти
Потому что все катаются в одном месте,а на скутере все желающие к тому же..
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19.07.2020 11:10 Відповісти
Всюди бардак і нігілізм.
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19.07.2020 11:13 Відповісти
Рєзіновоє плавсрєдство кероване сорокадворічним чоловіком врізалося у дрейфующій скутер...?)))
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19.07.2020 11:14 Відповісти
Ниче не понятно из новости. Что за резиновое плавсредство? На презервативе он плавал что ли??? Всех ли проверили на алкоголь?
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19.07.2020 11:14 Відповісти
опять одесчина с вашингтонщиной
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19.07.2020 11:15 Відповісти
Прикольно.. Новость звучит как "столб столкнулся с автомобилем жигуль"
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19.07.2020 11:24 Відповісти
не держал дистанцию. в зад скутеру влетел. или буксировочный трос был коротким, или резко тормознул, а пристёгнут ремнём не был. вылетел через лобовое стекло резинового средства и влетел в тот же зад скутера. на фоте, если оно конечно с места события, и банан и бублик - оба для буксировки.
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19.07.2020 11:38 Відповісти
навряд.

зіткнувшись на гумовому плавзасобі з водним

скропіше всього проплачена поліцейська брехня ВІДРАЗУ приїзді поліції у рапорті.
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19.07.2020 12:22 Відповісти
всё могеть быть. но, похоже, при буксировке на полном газу, бублик понятно глиссировал с той же скоростью и скорее всего буксировщик заложил крутой вираж и дал ещё газу. могли потом даже столкнутся на встречных курсах и тогда приличных встречных скоростях. в бублике был клиент в момент столкновения или выкинуло раньше под скутер, там уже куча вариантов. но приложило к скутеру не удачно. по любому водила виноват.
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19.07.2020 12:32 Відповісти
Не удивительно,что подобное происходит:количество отдыхающих на много больше,чем предполагалось,а усилия направляются на обдирание их до последней копейки,а не на организацию отдыха,меры безопасности и улучшения условий.И типа для кого-то секрет,чем менты занимаются в курортных зонах-крышуют криминал(от мелкого до крупного-абы бабло отстегивали).Ни для кого не секрет-только для Авакова.Оновлэна-Рэхформована-Пэрэатэстована
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19.07.2020 11:42 Відповісти
Резиновое плавсредство столкнулось с гидроциклом ? Формулировка жесть. Хотя все было проще - гидроцикл таранил резиновую лодку (матрас, камеру)
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19.07.2020 11:45 Відповісти
это зависит от толщины кошеля скутериста. на рашке мальчик 7 лет, пьяным гулял с дедом и ВНЕЗАПНО погнул машину скромной чинуши, которая еле-еле ехала по двору(!)
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19.07.2020 13:08 Відповісти
На Каролина-Бузазе ( тоже относится к Затоке) стоянки скутеров через каждые 200 м, огорожен только выезд, для купальщиков никаких буйков нет. Скутера ездят почти по головам, сама неделю назад делала замечание инструктору, поинтересовалась наличием лицензии - говорят, что есть, но , наверное, для проката в определенном месте. Полная анархия, происшедшее было неминуемо.
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19.07.2020 11:46 Відповісти
Скутер тянул резиновый бублик за собой?
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19.07.2020 12:00 Відповісти
стопудов. на вираже крутонул резко, клиента вышвырнуло и грохнуло о буксировщик.
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19.07.2020 12:17 Відповісти
Після Туреччини я точно в Ненці відпочивати не буду.
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19.07.2020 12:36 Відповісти
ну так никто и не зовет - и так в Одессе от туристов нет спасения
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19.07.2020 16:24 Відповісти
Мазохистов хватает, из-за них никакого развития туризма и не будет.
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19.07.2020 20:22 Відповісти
Дуракам закон не писан.
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19.07.2020 14:17 Відповісти
ЭТИМ ЛЕТОМ ОДЕЩИНА ИСТОЧНИК ТРЕВОЖНЫХ НОВОСТЕЙ.
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19.07.2020 14:51 Відповісти
как єти скутеры задолбали - не поплавать - нифига
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19.07.2020 16:23 Відповісти
 
 