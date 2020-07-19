Після смертельних ДТП на Одещині в області ввели цілодобовий патруль

В Одеській області після смертельних ДТП, що сталися в суботу, ввели цілодобовий патруль, правоохоронці контролюватимуть всі небезпечні ділянки доріг міжнародного та регіонального значення.

Про це повідомили в поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

"Працівники поліції приділятимуть підвищену увагу дотриманню водіями, зокрема транспортних засобів, що здійснюють пасажирські перевезення, правил дорожнього руху, а також виявленню порушників, які допускають перевищення швидкості руху і створюють ситуації, які можуть призвести до аварій", - йдеться в повідомленні.

Також посилиться контроль за поведінкою дітей на вулично-дорожній мережі для запобігання їхнього травмування.

Крім зазначених заходів, поліцейські проводитимуть роз'яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху щодо недопущення порушень ПДР.

Читайте також: Водій-порушник побив двох патрульних поліцейських в Одесі

Нагадаємо, вчора шестеро людей загинули унаслідок лобової ДТП на трасі Одеса-Рені. Після цього на цій же трасі в черговій лобовій ДТП загинули ще дві людини.