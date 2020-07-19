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Після смертельних ДТП на Одещині в області ввели цілодобовий патруль

Після смертельних ДТП на Одещині в області ввели цілодобовий патруль

В Одеській області після смертельних ДТП, що сталися в суботу, ввели цілодобовий патруль, правоохоронці контролюватимуть всі небезпечні ділянки доріг міжнародного та регіонального значення.

Про це повідомили в поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

"Працівники поліції приділятимуть підвищену увагу дотриманню водіями, зокрема транспортних засобів, що здійснюють пасажирські перевезення, правил дорожнього руху, а також виявленню порушників, які допускають перевищення швидкості руху і створюють ситуації, які можуть призвести до аварій", - йдеться в повідомленні.

Також посилиться контроль за поведінкою дітей на вулично-дорожній мережі для запобігання їхнього травмування.

Крім зазначених заходів, поліцейські проводитимуть роз'яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху щодо недопущення порушень ПДР.

Читайте також: Водій-порушник побив двох патрульних поліцейських в Одесі

Нагадаємо, вчора шестеро людей загинули унаслідок лобової ДТП на трасі Одеса-Рені. Після цього на цій же трасі в черговій лобовій ДТП загинули ще дві людини.

Автор: 

ДТП (4480) Одеська область (3273) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+8
Делайте мрази дороги,расширяйте полосы,освещайте,там в порты едут фуры,еле ползут,невозможно обогнать из за плотного встречного движения,взяточников патрулей наоборот нужно разогнать и вложиться в качественные дороги.
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19.07.2020 09:44
+5
Ну, капельным точно
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19.07.2020 09:43
+4
Это называется "имитация бурной деятельности".
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19.07.2020 10:50
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Одесу взагалі потрібно перекрити для туристів під час єпідемії. Все одно розважальні заклади порушують карантин, безліч нічних ДТП, коли люди їдуть по 10-12 годин.
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19.07.2020 09:23 Відповісти
Як колсь ,ще за совка, під час епідеміі холери !!)))
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19.07.2020 10:25 Відповісти
Для чого тут патрулі якщо водій заснув і на пустій дорозі вбив 6 людей.
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19.07.2020 09:23 Відповісти
згоден, патрулі ні до чого, а от дрони стали б в нагоді, моглиб підлітати близько і фіксувати чине спить водій, а тоді його будити. голвое мають бути на пластикових ПУ з дальністю до 5 км і лазерним наведенням.
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19.07.2020 15:00 Відповісти
Ну, капельным точно
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19.07.2020 09:43 Відповісти
По менту в каждую машину посадить!
С протоколами!!!
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19.07.2020 09:30 Відповісти
Делайте мрази дороги,расширяйте полосы,освещайте,там в порты едут фуры,еле ползут,невозможно обогнать из за плотного встречного движения,взяточников патрулей наоборот нужно разогнать и вложиться в качественные дороги.
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19.07.2020 09:44 Відповісти
Денюжкав нет. И не будет...
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19.07.2020 10:32 Відповісти
Катать идиота шустера на велике за сорок тысяч в день есть денюшки,а на дороги нет?все там есть,80 процентов госслужащих - бесполезная нагрузка на бюджет,плюс если разогнать казнокрадов типа кобли дороги можно из золота делать,все трехполосные.
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19.07.2020 10:38 Відповісти
Шустер это кацапская консерва которая за большие деньги "очень переживает за Украину"!
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19.07.2020 10:49 Відповісти
Ну так украинцы любят его болтовню,включают телек и пяляться на барана,а зелька его подмасливал,что бы шрустик много дерьма не лил на его туманную головушку.
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19.07.2020 10:56 Відповісти
Там как раз сделана хорошая дорога.
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19.07.2020 10:32 Відповісти
"Напомним, вчера шесть человек https://censor.net/photo_news/3208864/shest_chelovek_pogibli_v_dtp_na_odeschine_troe_gospitalizirovany_videofoto_obnovleno в результате лобового ДТП на трассе Одесса-Рени. После этого на этой же трассе в новом лобовом ДТП https://od.npu.gov.ua/news/dtp/policziya-vstanovlyuje-obstavini-dtp-v-bilyajivskomu-rajoni-v-yakij-zaginuli-dvi-lyudini/ погибли еще двое человек"
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19.07.2020 09:47 Відповісти
дремучий совок
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19.07.2020 09:49 Відповісти
дружинники с повязками будут охрагнять зеленского и 45 автомобилей его сопровождения
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19.07.2020 09:50 Відповісти
А как же все эти «ваши» повсеместные камеры-радары и большие штрафы, а также легализация «синьки» за рулём до всего лишь криминального проступка???
Отвечу за «врагов народа» из зелёной плесени: все это, ребятки, до поры , до времени, пока не начнут в этих самых дтп гибнуть они сами и их выводки...
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19.07.2020 10:10 Відповісти
Только за границу нашей страны выезжаешь при чем в любую сторону и ВСЁ . все начинают соблюдать скоростной режим .ВСЕ . И только у нас МВД продолжает уничтожать население . Нещадно . В угоду быкам .
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19.07.2020 10:13 Відповісти
Вобще по межгороду и у нас особо не нарушают. И заметте ещё - убиваются не от нарушения скорости, а от обгонов и сна за рулём.
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19.07.2020 10:28 Відповісти
обгон и сон частично решается разделительной и отбойниками
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19.07.2020 10:42 Відповісти
Та да, только для этогож надо както четыре полосы вместо двух организовать - а с этим у нас очень туго.
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19.07.2020 10:47 Відповісти
Че ж вы в Словакии или в кацапляндии так не гоняете ?
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19.07.2020 10:51 Відповісти
Повторю: амы и тут особо не гоняем. И не потомучто менты по кустам сидят - нету их практически, так, спешить особо некуда да и ямы могут быть где угодно..
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19.07.2020 10:59 Відповісти
Круглосуточный лежачий полицейский без одеяла.
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19.07.2020 10:16 Відповісти
А смысл? Они все наверняка попали на встречку. Только правильно не попали, а их туда попхали. Если автомобиль в нитке, тот кто ее вращает, вращает и автомобиль в любую нужную ему сторону. Вы ничего не сможете сделать патрулями. Абсолютно ничего.
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19.07.2020 10:34 Відповісти
Причем тут Одесса или не Одесса? ДТП могут случиться где угодно! Тупой выход из ситуации!
Тоже самое и штрафы и отвественность,камеры. Ничего это не даст,только больше взятки будут,ну и с обычных граждан последние трусы снимут.
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19.07.2020 10:40 Відповісти
Это называется "имитация бурной деятельности".
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19.07.2020 10:50 Відповісти
Не нарушай ПДД, и никто твои трусы снимать не будет, андестенд?
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19.07.2020 11:01 Відповісти
За превышение скорости- отбирать права! За пьяную езду- сажать от 3 лет, за выезд на встречную, за смерти - пожизненное с конфискацией! Только так. Наши водятлы распустились до безобразия! Дороги как линия фронта.
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19.07.2020 11:04 Відповісти
О, пешкодралы набежали

Или это орды рюкзакова уже пошли?
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19.07.2020 11:09 Відповісти
орлы
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19.07.2020 11:09 Відповісти
а обгонять как без выезда на встречную?
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19.07.2020 11:22 Відповісти
По свободной левой полосе!
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19.07.2020 13:19 Відповісти
а если левая полоса - встречная, как быть, генийша?
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20.07.2020 12:37 Відповісти
И что эти патрули -взяточники на перекрёстках больших дорог смогут сделать?? разве, что опять взятками и побором заниматься, как в 90-ые!! дебильная власть !! блин! нужно жестко вводить и ограничения по скорости и огромные штрафы, за пьянку за рулём! Усилить возможность получения липовых-левых прав на вождение Авто!
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19.07.2020 11:55 Відповісти
Чочо, мало вам штрафа за пьянку? Смотрю тут богатенькие поттянулися - им десяточку закинуть на лапу не жалко. Плюс без прав три года (так кажецца?)

Принимайте в %% от годового дохода.
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19.07.2020 13:04 Відповісти
а что до этого мусора дежурили только до 8 вечер? ох...ть.
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19.07.2020 12:14 Відповісти
 
 