Після смертельних ДТП на Одещині в області ввели цілодобовий патруль
В Одеській області після смертельних ДТП, що сталися в суботу, ввели цілодобовий патруль, правоохоронці контролюватимуть всі небезпечні ділянки доріг міжнародного та регіонального значення.
Про це повідомили в поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.
"Працівники поліції приділятимуть підвищену увагу дотриманню водіями, зокрема транспортних засобів, що здійснюють пасажирські перевезення, правил дорожнього руху, а також виявленню порушників, які допускають перевищення швидкості руху і створюють ситуації, які можуть призвести до аварій", - йдеться в повідомленні.
Також посилиться контроль за поведінкою дітей на вулично-дорожній мережі для запобігання їхнього травмування.
Крім зазначених заходів, поліцейські проводитимуть роз'яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху щодо недопущення порушень ПДР.
Нагадаємо, вчора шестеро людей загинули унаслідок лобової ДТП на трасі Одеса-Рені. Після цього на цій же трасі в черговій лобовій ДТП загинули ще дві людини.
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С протоколами!!!
Отвечу за «врагов народа» из зелёной плесени: все это, ребятки, до поры , до времени, пока не начнут в этих самых дтп гибнуть они сами и их выводки...
Тоже самое и штрафы и отвественность,камеры. Ничего это не даст,только больше взятки будут,ну и с обычных граждан последние трусы снимут.
Или это орды рюкзакова уже пошли?
Принимайте в %% от годового дохода.