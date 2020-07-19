После смертельных ДТП на Одесчине в области ввели круглосуточный патруль
В Одесской области после произошедших в субботу смертельных ДТП ввели круглосуточный патруль, правоохранители будут контролировать все аварийно-опасные участки дорог международного и регионального значения.
Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
"Работники полиции будут уделять повышенное внимание соблюдению водителями, в том числе транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, правил дорожного движения. В частности выявлению нарушителей, которые допускают превышение скорости движения и создают ситуации, которые могут привести к аварий", - говорится в сообщении.
Также усилится контроль за поведением детей на улично-дорожной сети для предотвращения их травмирования.
Кроме указанных мероприятий полицейские будут проводить разъяснительную работу с участниками дорожного движения по недопущению нарушений ПДД.
Напомним, вчера шесть человек погибли в результате лобового ДТП на трассе Одесса-Рени. После этого на этой же трассе в новом лобовом ДТП погибли еще двое человек.
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С протоколами!!!
Отвечу за «врагов народа» из зелёной плесени: все это, ребятки, до поры , до времени, пока не начнут в этих самых дтп гибнуть они сами и их выводки...
Тоже самое и штрафы и отвественность,камеры. Ничего это не даст,только больше взятки будут,ну и с обычных граждан последние трусы снимут.
Или это орды рюкзакова уже пошли?
Принимайте в %% от годового дохода.