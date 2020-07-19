После смертельных ДТП на Одесчине в области ввели круглосуточный патруль

В Одесской области после произошедших в субботу смертельных ДТП ввели круглосуточный патруль, правоохранители будут контролировать все аварийно-опасные участки дорог международного и регионального значения.

Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"Работники полиции будут уделять повышенное внимание соблюдению водителями, в том числе транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, правил дорожного движения. В частности выявлению нарушителей, которые допускают превышение скорости движения и создают ситуации, которые могут привести к аварий", - говорится в сообщении.

Также усилится контроль за поведением детей на улично-дорожной сети для предотвращения их травмирования.

Кроме указанных мероприятий полицейские будут проводить разъяснительную работу с участниками дорожного движения по недопущению нарушений ПДД.

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Напомним, вчера шесть человек погибли в результате лобового ДТП на трассе Одесса-Рени. После этого на этой же трассе в новом лобовом ДТП погибли еще двое человек.