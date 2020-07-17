РУС
Водитель-нарушитель избил двух патрульных полицейских в Одессе

Водитель "Daewoo Lanos" набросился на членов экипажа патрульной полиции и причинил им повреждения в виде ушиба головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмы после того, как въехал на улице Маразлиевской в ​​дорожный знак и был проинформирован о привлечении к ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Приморского отдела полиции в г. Одессе

Правонарушитель попытался скрыться с места происшествия, но полицейские его задержали и вызвали следственно-оперативную группу. Травмированным правоохранителям была оказана медицинская помощь, правонарушителя же доставили в территориальный отдел полиции.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение дорожного знака, на мужчину составили протокол по ст. 124 КУоАП, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

По факту насилия в отношении работников правоохранительных органов полицейские начали производство по ч. 2 ст. 345 УК, которая предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

+9
Чесно кажучи, хотілось би почути версію водія-порушника - може мусора його підрізали, він наїхав на знак, розізлився і набив кабіни патрульним. Чом не версія?
17.07.2020 11:53 Ответить
+6
Если бы они в него выстрелили - то сразу поднялся бы вой что копы подстрелили невиновного. У нас всегда всем недовольны. Стреляли - виноваты, не стреляли - тоже виноваты.
17.07.2020 11:57 Ответить
+5
у них что, пистолетики отобрали и не выдают на патрулирование?
17.07.2020 11:54 Ответить
А-тата, а-тата поліцаї.
17.07.2020 11:51 Ответить
17.07.2020 11:53 Ответить
Догнали, на свою голову..
17.07.2020 11:53 Ответить
17.07.2020 11:54 Ответить
17.07.2020 11:57 Ответить
Он им их в дупу вставил и провернул .
17.07.2020 12:45 Ответить
А зброя навіщо в патрульних?
17.07.2020 11:58 Ответить
Щоб вітром не здувало.
17.07.2020 12:06 Ответить
чтобы селфи делать и девкам отсылать
17.07.2020 14:05 Ответить
Надо создать отдельную полицию которая бы защищала этих служунов.
17.07.2020 11:59 Ответить
Слушай, ну тренированный бык может навалять много кому.
Один из примеров когда вася в Харькове убил двух полицейских.
17.07.2020 12:03 Ответить
дык на этот случай должны быть всякие инструкции, типа, не подходить к тренированным быкам, а вызывать еще пару человек. как пример - всякие штатовские видосики, когда 10 человек "геройски" бросаются на условного уже еле шевелящегося бухарика.
17.07.2020 13:31 Ответить
Шо это за полицейские?
17.07.2020 12:00 Ответить
не мешало бы мусоров и на бутылку
17.07.2020 12:01 Ответить
То называется-*******! Слава рюкзакову!
17.07.2020 12:04 Ответить
Який припіздент, такий міністр, такий вибір такий шлях! Би його трафив!
17.07.2020 12:07 Ответить
Патрульные остановили пенсионера 1940г/р. на ЗАЗ 968 котрый набросился на полицейских, отобрал табельное оружие Форт -12 и умчался на скорости 180 км/ч
17.07.2020 12:10 Ответить
мухи!его задолбали наглые паршивые мухи.С утра до вечера мухи,а с вечера до утра комары и патрульные,такие же мерзкие и доставучие как эти мухи.
17.07.2020 12:14 Ответить
что это ***** за полиция такая, когда ушатали двух оленей с оружием и спецсредствами???
17.07.2020 12:14 Ответить
в америке лет 40 дали
17.07.2020 12:25 Ответить
В Америці згідний бо там люди живуть як люди а в Україні існують бо не має тут ні правди ні справедливості а поліцаї катюги та гвалтівники та вбивці і злодюги...у нас немає поліції а поліцаї....
17.07.2020 12:53 Ответить
у наших людей така "правосвідомість" що вони повність відповідають своїм поліцаям
18.07.2020 18:36 Ответить
Молодець,правильно зробив бо поліцаї-мусора не люди а слуги чорта Авакова....
17.07.2020 12:51 Ответить
у патрульных "головной мозг" один на двоих?
Если одно чмо отметелило двух вооруженных патрульных, то их надо гнать нахрен из полиции.
Вместе с начальником.
Хотя, судя по всему, толковых людей там уже не осталось.
17.07.2020 13:14 Ответить
А шокер слабо ?
17.07.2020 13:36 Ответить
Поки не стрілятимуть на поразку , як тільки босота протягне руки у напрямку до поліцейкого , нічого не буде, так і будуть чмиріть копів далі всі кому завгодно
17.07.2020 15:39 Ответить
Не копи, а мусора. А мусора не гріх і впендрючити.
17.07.2020 18:58 Ответить
Наша полиция нас защищает!
Или нет?
17.07.2020 15:48 Ответить
Менты б"ют,- нормально! Их отмудохали ,- трагедия! Пусть ведут себя достойно!
17.07.2020 15:54 Ответить
Поліцаям вірити себе не поважати. Видно достали мужика і отримали по писку. Все нормально
17.07.2020 18:57 Ответить
А ты вместо него не хочешь теперь пятерик отсидеть?
18.07.2020 18:57 Ответить
Однажды в Америке....
Я бы, млять, посмотрел, как водитель избивает двух американских полицейских!
18.07.2020 19:33 Ответить
Це були б унікальні кадри тривалістю 5-6 секунд.
19.07.2020 19:42 Ответить
 
 