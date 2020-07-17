Водитель-нарушитель избил двух патрульных полицейских в Одессе
Водитель "Daewoo Lanos" набросился на членов экипажа патрульной полиции и причинил им повреждения в виде ушиба головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмы после того, как въехал на улице Маразлиевской в дорожный знак и был проинформирован о привлечении к ответственности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Приморского отдела полиции в г. Одессе
Правонарушитель попытался скрыться с места происшествия, но полицейские его задержали и вызвали следственно-оперативную группу. Травмированным правоохранителям была оказана медицинская помощь, правонарушителя же доставили в территориальный отдел полиции.
За нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение дорожного знака, на мужчину составили протокол по ст. 124 КУоАП, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.
По факту насилия в отношении работников правоохранительных органов полицейские начали производство по ч. 2 ст. 345 УК, которая предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Один из примеров когда вася в Харькове убил двух полицейских.
Если одно чмо отметелило двух вооруженных патрульных, то их надо гнать нахрен из полиции.
Вместе с начальником.
Хотя, судя по всему, толковых людей там уже не осталось.
Или нет?
Я бы, млять, посмотрел, как водитель избивает двух американских полицейских!