Водитель-нарушитель избил двух патрульных полицейских в Одессе

Водитель "Daewoo Lanos" набросился на членов экипажа патрульной полиции и причинил им повреждения в виде ушиба головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмы после того, как въехал на улице Маразлиевской в ​​дорожный знак и был проинформирован о привлечении к ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Приморского отдела полиции в г. Одессе

Правонарушитель попытался скрыться с места происшествия, но полицейские его задержали и вызвали следственно-оперативную группу. Травмированным правоохранителям была оказана медицинская помощь, правонарушителя же доставили в территориальный отдел полиции.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение дорожного знака, на мужчину составили протокол по ст. 124 КУоАП, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

По факту насилия в отношении работников правоохранительных органов полицейские начали производство по ч. 2 ст. 345 УК, которая предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.