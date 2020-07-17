Водій-порушник побив двох патрульних поліцейських в Одесі
Водій "Daewoo Lanos" накинувся на членів екіпажу патрульної поліції і заподіяв їм ушкодження у вигляді забою головного мозку та закритої черепно-мозкової травми після того, як в'їхав на вулиці Маразліївській в дорожній знак і був проінформований про притягнення до відповідальності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Приморського відділу поліції в м.Одесі
Правопорушник спробував втекти з місця події, але поліцейські його затримали й викликали слідчо-оперативну групу. Травмованим правоохоронцям була надана медична допомога, правопорушника ж доставили до територіального відділу поліції.
За порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження дорожнього знаку, на чоловіка склали протокол за ст. 124 КУпАП, санкція якої передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.
За фактом насильства щодо працівників правоохоронного органу поліцейські розпочали провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ, що передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Вирішується питання про затримання фігуранта в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Один из примеров когда вася в Харькове убил двух полицейских.
Если одно чмо отметелило двух вооруженных патрульных, то их надо гнать нахрен из полиции.
Вместе с начальником.
Хотя, судя по всему, толковых людей там уже не осталось.
Или нет?
Я бы, млять, посмотрел, как водитель избивает двух американских полицейских!