Водій-порушник побив двох патрульних поліцейських в Одесі

Водій "Daewoo Lanos" накинувся на членів екіпажу патрульної поліції і заподіяв їм ушкодження у вигляді забою головного мозку та закритої черепно-мозкової травми після того, як в'їхав на вулиці Маразліївській в дорожній знак і був проінформований про притягнення до відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Приморського відділу поліції в м.Одесі

Правопорушник спробував втекти з місця події, але поліцейські його затримали й викликали слідчо-оперативну групу. Травмованим правоохоронцям була надана медична допомога, правопорушника ж доставили до територіального відділу поліції.

За порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження дорожнього знаку, на чоловіка склали протокол за ст. 124 КУпАП, санкція якої передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР розслідує силове затримання патрульними пенсіонера в Чернівцях, який торгував у невстановленому місці

За фактом насильства щодо працівників правоохоронного органу поліцейські розпочали провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ, що передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Вирішується питання про затримання фігуранта в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

побиття (993) Одеса (5601) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) патрульна поліція (1447)
Топ коментарі
+9
Чесно кажучи, хотілось би почути версію водія-порушника - може мусора його підрізали, він наїхав на знак, розізлився і набив кабіни патрульним. Чом не версія?
17.07.2020 11:53 Відповісти
+6
Если бы они в него выстрелили - то сразу поднялся бы вой что копы подстрелили невиновного. У нас всегда всем недовольны. Стреляли - виноваты, не стреляли - тоже виноваты.
17.07.2020 11:57 Відповісти
+5
у них что, пистолетики отобрали и не выдают на патрулирование?
17.07.2020 11:54 Відповісти
А-тата, а-тата поліцаї.
17.07.2020 11:51 Відповісти
Чесно кажучи, хотілось би почути версію водія-порушника - може мусора його підрізали, він наїхав на знак, розізлився і набив кабіни патрульним. Чом не версія?
17.07.2020 11:53 Відповісти
Догнали, на свою голову..
17.07.2020 11:53 Відповісти
у них что, пистолетики отобрали и не выдают на патрулирование?
17.07.2020 11:54 Відповісти
Если бы они в него выстрелили - то сразу поднялся бы вой что копы подстрелили невиновного. У нас всегда всем недовольны. Стреляли - виноваты, не стреляли - тоже виноваты.
17.07.2020 11:57 Відповісти
Он им их в дупу вставил и провернул .
17.07.2020 12:45 Відповісти
А зброя навіщо в патрульних?
17.07.2020 11:58 Відповісти
Щоб вітром не здувало.
17.07.2020 12:06 Відповісти
чтобы селфи делать и девкам отсылать
17.07.2020 14:05 Відповісти
Надо создать отдельную полицию которая бы защищала этих служунов.
17.07.2020 11:59 Відповісти
Слушай, ну тренированный бык может навалять много кому.
Один из примеров когда вася в Харькове убил двух полицейских.
17.07.2020 12:03 Відповісти
дык на этот случай должны быть всякие инструкции, типа, не подходить к тренированным быкам, а вызывать еще пару человек. как пример - всякие штатовские видосики, когда 10 человек "геройски" бросаются на условного уже еле шевелящегося бухарика.
17.07.2020 13:31 Відповісти
Шо это за полицейские?
17.07.2020 12:00 Відповісти
не мешало бы мусоров и на бутылку
17.07.2020 12:01 Відповісти
То называется-*******! Слава рюкзакову!
17.07.2020 12:04 Відповісти
Який припіздент, такий міністр, такий вибір такий шлях! Би його трафив!
17.07.2020 12:07 Відповісти
Патрульные остановили пенсионера 1940г/р. на ЗАЗ 968 котрый набросился на полицейских, отобрал табельное оружие Форт -12 и умчался на скорости 180 км/ч
17.07.2020 12:10 Відповісти
мухи!его задолбали наглые паршивые мухи.С утра до вечера мухи,а с вечера до утра комары и патрульные,такие же мерзкие и доставучие как эти мухи.
17.07.2020 12:14 Відповісти
что это ***** за полиция такая, когда ушатали двух оленей с оружием и спецсредствами???
17.07.2020 12:14 Відповісти
в америке лет 40 дали
17.07.2020 12:25 Відповісти
В Америці згідний бо там люди живуть як люди а в Україні існують бо не має тут ні правди ні справедливості а поліцаї катюги та гвалтівники та вбивці і злодюги...у нас немає поліції а поліцаї....
17.07.2020 12:53 Відповісти
у наших людей така "правосвідомість" що вони повність відповідають своїм поліцаям
18.07.2020 18:36 Відповісти
Молодець,правильно зробив бо поліцаї-мусора не люди а слуги чорта Авакова....
17.07.2020 12:51 Відповісти
у патрульных "головной мозг" один на двоих?
Если одно чмо отметелило двух вооруженных патрульных, то их надо гнать нахрен из полиции.
Вместе с начальником.
Хотя, судя по всему, толковых людей там уже не осталось.
17.07.2020 13:14 Відповісти
А шокер слабо ?
17.07.2020 13:36 Відповісти
Поки не стрілятимуть на поразку , як тільки босота протягне руки у напрямку до поліцейкого , нічого не буде, так і будуть чмиріть копів далі всі кому завгодно
17.07.2020 15:39 Відповісти
Не копи, а мусора. А мусора не гріх і впендрючити.
17.07.2020 18:58 Відповісти
Наша полиция нас защищает!
Или нет?
17.07.2020 15:48 Відповісти
Менты б"ют,- нормально! Их отмудохали ,- трагедия! Пусть ведут себя достойно!
17.07.2020 15:54 Відповісти
Поліцаям вірити себе не поважати. Видно достали мужика і отримали по писку. Все нормально
17.07.2020 18:57 Відповісти
А ты вместо него не хочешь теперь пятерик отсидеть?
18.07.2020 18:57 Відповісти
Однажды в Америке....
Я бы, млять, посмотрел, как водитель избивает двух американских полицейских!
18.07.2020 19:33 Відповісти
Це були б унікальні кадри тривалістю 5-6 секунд.
19.07.2020 19:42 Відповісти
 
 