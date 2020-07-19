Отдыхающий погиб на Одесчине после столкновения с гидроциклом
В курортном поселке Затока Одесской области на воде погиб отдыхающий. 42-летний мужчина получил смертельные травмы, столкнувшись на резиновом плавсредстве с водным скутером.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУ полиции в Одесской области, мужчина приехал на отдых из Днепропетровской области.
После инцидента его госпитализировали, но он умер в больнице.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.
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зэбуины....
Але, вишенька на сосні: вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР... , однозначно, що була погроза двигуну від весел.
На пляжах в одном и том же месте можно как взять в аренду гидроцикл, так и арендовать место на "резиновом изделии", которое цепляется к такому же гидроциклу. Вполне вероятно, что на гидроцикле мог быть вообще не отдыхающий, а сотрудник прокатного центра, транспортировавший другое "резиновое изделие"
Ну, прямо, як в анекдоті: "Їду я по дорозі, і тут мені назустріч вибігає стовп..."
А з чого ви взяли, що то був саме матрас, а не "банан", "манта" чи інший гумовий плавзасіб, який чипляють до гідроциклу і катають таким чином відпочиваючих по хвилях?
До того ж я саме ПРИПУСТИВ, що резиновий плавзасіб міг би бути не матрассом, а "бананом", чи чимось подібним, а ти з упевненністю заявив, що це точно матрас - то й доведи.
гидроцикл наехал на человека, который погиб..
Як інформує https://censor.net/ua із посиланням на https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/bilgorod-dnistrovski-policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-zagibeli-na-vodi-vidpochivalnika/ сайт ГУ поліції в Одеській області
відпочивальник на водному матрасі несподівано наїхав на водний скутер ?
зіткнувшись на гумовому плавзасобі з водним
скропіше всього проплачена поліцейська брехня ВІДРАЗУ приїзді поліції у рапорті.