Отдыхающий погиб на Одесчине после столкновения с гидроциклом

В курортном поселке Затока Одесской области на воде погиб отдыхающий. 42-летний мужчина получил смертельные травмы, столкнувшись на резиновом плавсредстве с водным скутером.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУ полиции в Одесской области, мужчина приехал на отдых из Днепропетровской области.

После инцидента его госпитализировали, но он умер в больнице.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

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