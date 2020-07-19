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Отдыхающий погиб на Одесчине после столкновения с гидроциклом

Отдыхающий погиб на Одесчине после столкновения с гидроциклом

В курортном поселке Затока Одесской области на воде погиб отдыхающий. 42-летний мужчина получил смертельные травмы, столкнувшись на резиновом плавсредстве с водным скутером.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУ полиции в Одесской области, мужчина приехал на отдых из Днепропетровской области.

После инцидента его госпитализировали, но он умер в больнице.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

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Одесская область (3623) Нацполиция (16546) смерть (9245) вода (919)


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Топ комментарии
+30
Ой як "гарно" написано... "42-летний мужчина получил смертельные травмы, столкнувшись на резиновом плавсредстве с водным скутером..." Я так розумію, на "резиновом плавсредстве" (матрасі), стояла 80-сильна "Ямаха", а на скутері гребли веслами...
Ну, прямо, як в анекдоті: "Їду я по дорозі, і тут мені назустріч вибігає стовп..."
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19.07.2020 11:00
+22
Потому что ездят прямо по головам плавающих,хотя их место за буйками. И не кто это не контролирует.
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19.07.2020 10:54
+15
Нет: мажор убил одного из отдыхающих, эксплуатируя гидроцикл с нарушением предусмотренного порядка и правил. В то выходит - за смертельное чп на воде гидроцикл сажать надо...
зэбуины....
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19.07.2020 10:57
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Ментам ласти , маски і гайда патрулювати акваторію !!))
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19.07.2020 10:54 Ответить
Потому что ездят прямо по головам плавающих,хотя их место за буйками. И не кто это не контролирует.
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19.07.2020 10:54 Ответить
а к берегу им как приставать? то что должна быть отдельная зона для движения гидроциклов к/от берега - это понятно и когда я раньше бывал в крыму и в Коблево (например) то такие зоны однозначно были. вопрос в другом - не заплыли ли "отдыхающий" на резиновом изделии в эту саму зону?
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19.07.2020 11:02 Ответить
Отдыхающий на резиновом изделии - вполне мог быть пассажиром какого-нибудь банана, который цепляют к тем же гидроциклам или моторным лодкам и на которых гоняют в там же, где гоняют и отдельно на гидроциклах.
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19.07.2020 20:21 Ответить
Нет: мажор убил одного из отдыхающих, эксплуатируя гидроцикл с нарушением предусмотренного порядка и правил. В то выходит - за смертельное чп на воде гидроцикл сажать надо...
зэбуины....
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19.07.2020 10:57 Ответить
"Резиновое плавсредство"... Воно ж у скутер врізалось...
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19.07.2020 11:01 Ответить
та тут і так надто прямолінійно... Здивований, що не має: "засіб, що схожий на гідроцикл, гумовий плавзасіб, а не презерватив..."
Але, вишенька на сосні: вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР... , однозначно, що була погроза двигуну від весел.
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19.07.2020 12:36 Ответить
Я саме про це і пишу... Років з десять-п"ятнадцять тому катер на повному ходу перебив пополам човен, що стояв, на якорі, на протоці у вершині Київського водосховища. Двоє рибалок загинули... Виявилося, що вони заважали руху водного танспорту...
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19.07.2020 13:51 Ответить
С чего вы взяли, что мажор?
На пляжах в одном и том же месте можно как взять в аренду гидроцикл, так и арендовать место на "резиновом изделии", которое цепляется к такому же гидроциклу. Вполне вероятно, что на гидроцикле мог быть вообще не отдыхающий, а сотрудник прокатного центра, транспортировавший другое "резиновое изделие"
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19.07.2020 20:24 Ответить
Щас авакян там поставит камеры со штрафами и быдло будет удовлетворено.
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19.07.2020 10:58 Ответить
Ой як "гарно" написано... "42-летний мужчина получил смертельные травмы, столкнувшись на резиновом плавсредстве с водным скутером..." Я так розумію, на "резиновом плавсредстве" (матрасі), стояла 80-сильна "Ямаха", а на скутері гребли веслами...
Ну, прямо, як в анекдоті: "Їду я по дорозі, і тут мені назустріч вибігає стовп..."
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19.07.2020 11:00 Ответить
"Я так розумію, на "резиновом плавсредстве" (матрасі)"

А з чого ви взяли, що то був саме матрас, а не "банан", "манта" чи інший гумовий плавзасіб, який чипляють до гідроциклу і катають таким чином відпочиваючих по хвилях?
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19.07.2020 20:26 Ответить
Доведи...
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19.07.2020 20:38 Ответить
Я пропустив, де саме ти ДОВІВ, що резиновий плавзасіб був саме матрасом, щоб вимагати доведення від мене?
До того ж я саме ПРИПУСТИВ, що резиновий плавзасіб міг би бути не матрассом, а "бананом", чи чимось подібним, а ти з упевненністю заявив, що це точно матрас - то й доведи.
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20.07.2020 09:36 Ответить
І я "припустив"... Як з "матрасом", так і з "Ямахою" і "веслами на скутері"... Тобі "потриндіть" захотілося? Тут суть в критиці викладення матеріалу, коли поліцаї пробують "перевести стрілки" і "зробить винним" потерпілого, а не в типі "резинового плавсредства"...
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20.07.2020 09:47 Ответить
что это за заголовок? отмазывают кого то?
гидроцикл наехал на человека, который погиб..
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19.07.2020 11:04 Ответить
У курортному селищі Затока Одеської області на воді загинув відпочивальник. 42-річний чоловік зазнав смертельних травм, зіткнувшись на гумовому плавзасобі з водним скутером.
Як інформує https://censor.net/ua із посиланням на https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/bilgorod-dnistrovski-policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-zagibeli-na-vodi-vidpochivalnika/ сайт ГУ поліції в Одеській області

відпочивальник на водному матрасі несподівано наїхав на водний скутер ?
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19.07.2020 11:09 Ответить
Потому что все катаются в одном месте,а на скутере все желающие к тому же..
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19.07.2020 11:10 Ответить
Всюди бардак і нігілізм.
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19.07.2020 11:13 Ответить
Рєзіновоє плавсрєдство кероване сорокадворічним чоловіком врізалося у дрейфующій скутер...?)))
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19.07.2020 11:14 Ответить
Ниче не понятно из новости. Что за резиновое плавсредство? На презервативе он плавал что ли??? Всех ли проверили на алкоголь?
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19.07.2020 11:14 Ответить
опять одесчина с вашингтонщиной
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19.07.2020 11:15 Ответить
Прикольно.. Новость звучит как "столб столкнулся с автомобилем жигуль"
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19.07.2020 11:24 Ответить
не держал дистанцию. в зад скутеру влетел. или буксировочный трос был коротким, или резко тормознул, а пристёгнут ремнём не был. вылетел через лобовое стекло резинового средства и влетел в тот же зад скутера. на фоте, если оно конечно с места события, и банан и бублик - оба для буксировки.
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19.07.2020 11:38 Ответить
навряд.

зіткнувшись на гумовому плавзасобі з водним

скропіше всього проплачена поліцейська брехня ВІДРАЗУ приїзді поліції у рапорті.
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19.07.2020 12:22 Ответить
всё могеть быть. но, похоже, при буксировке на полном газу, бублик понятно глиссировал с той же скоростью и скорее всего буксировщик заложил крутой вираж и дал ещё газу. могли потом даже столкнутся на встречных курсах и тогда приличных встречных скоростях. в бублике был клиент в момент столкновения или выкинуло раньше под скутер, там уже куча вариантов. но приложило к скутеру не удачно. по любому водила виноват.
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19.07.2020 12:32 Ответить
Не удивительно,что подобное происходит:количество отдыхающих на много больше,чем предполагалось,а усилия направляются на обдирание их до последней копейки,а не на организацию отдыха,меры безопасности и улучшения условий.И типа для кого-то секрет,чем менты занимаются в курортных зонах-крышуют криминал(от мелкого до крупного-абы бабло отстегивали).Ни для кого не секрет-только для Авакова.Оновлэна-Рэхформована-Пэрэатэстована
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19.07.2020 11:42 Ответить
Резиновое плавсредство столкнулось с гидроциклом ? Формулировка жесть. Хотя все было проще - гидроцикл таранил резиновую лодку (матрас, камеру)
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19.07.2020 11:45 Ответить
это зависит от толщины кошеля скутериста. на рашке мальчик 7 лет, пьяным гулял с дедом и ВНЕЗАПНО погнул машину скромной чинуши, которая еле-еле ехала по двору(!)
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19.07.2020 13:08 Ответить
На Каролина-Бузазе ( тоже относится к Затоке) стоянки скутеров через каждые 200 м, огорожен только выезд, для купальщиков никаких буйков нет. Скутера ездят почти по головам, сама неделю назад делала замечание инструктору, поинтересовалась наличием лицензии - говорят, что есть, но , наверное, для проката в определенном месте. Полная анархия, происшедшее было неминуемо.
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19.07.2020 11:46 Ответить
Скутер тянул резиновый бублик за собой?
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19.07.2020 12:00 Ответить
стопудов. на вираже крутонул резко, клиента вышвырнуло и грохнуло о буксировщик.
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19.07.2020 12:17 Ответить
Після Туреччини я точно в Ненці відпочивати не буду.
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19.07.2020 12:36 Ответить
ну так никто и не зовет - и так в Одессе от туристов нет спасения
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19.07.2020 16:24 Ответить
Мазохистов хватает, из-за них никакого развития туризма и не будет.
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19.07.2020 20:22 Ответить
Дуракам закон не писан.
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19.07.2020 14:17 Ответить
ЭТИМ ЛЕТОМ ОДЕЩИНА ИСТОЧНИК ТРЕВОЖНЫХ НОВОСТЕЙ.
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19.07.2020 14:51 Ответить
как єти скутеры задолбали - не поплавать - нифига
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19.07.2020 16:23 Ответить
 
 