В парке Киева найдена повешенной женщина

В парке, на улице Вышгородской, 47, вблизи с кинотеатром Шевченко, найдена повешенной женщина 1980 года рождения.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

"Известно, что женщина проживала на Ветряных Горах. Сама родом с Черниговщины", - говорится в заметке.

Отмечается, что прибывшие медики лишь констатировали ее смерть.

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