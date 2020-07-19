23 132 0
В парке Киева найдена повешенной женщина
В парке, на улице Вышгородской, 47, вблизи с кинотеатром Шевченко, найдена повешенной женщина 1980 года рождения.
Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.
"Известно, что женщина проживала на Ветряных Горах. Сама родом с Черниговщины", - говорится в заметке.
Отмечается, что прибывшие медики лишь констатировали ее смерть.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль