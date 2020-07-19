РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10793 посетителя онлайн
Новости
23 132 0

В парке Киева найдена повешенной женщина

В парке Киева найдена повешенной женщина

В парке, на улице Вышгородской, 47, вблизи с кинотеатром Шевченко, найдена повешенной женщина 1980 года рождения.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

"Известно, что женщина проживала на Ветряных Горах. Сама родом с Черниговщины", - говорится в заметке.

Отмечается, что прибывшие медики лишь констатировали ее смерть.

Читайте также: Отдыхающий погиб на Одесчине после столкновения с гидроциклом

В парке Киева найдена повешенной женщина 01

Киев (25655) смерть (9245)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
 
 