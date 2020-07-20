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Новини Коронавірус і карантин
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Масова вакцинація від COVID-19 може розпочатися в середині 2021 року, - ВООЗ

Масова вакцинація від COVID-19 може розпочатися в середині 2021 року, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що масова вакцинація від COVID-19 може початися в середині 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW, про це заявила заступниця голови ВООЗ Сумія Свамінатан.

За її словами, "на цей момент понад 20 вакцин-кандидатів проходять клінічні випробування", і є надія, що деякі з них спрацюють.

Результати можуть бути отримані вже до початку наступного року.

Свамінатан вважає, що той факт, що антитіла до вірусу можуть зникати через деякий час, не є доказом повної відсутності набутого імунітету.

Дивіться також: Брифінг МОЗ щодо ситуації із коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Истерички всех стран, соединяйтесь!
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20.07.2020 09:33
+6
неа, тот, который купит чиновников ВОЗ и те заявят, что вон она - лечебная моча марсианского козла!!
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20.07.2020 10:17
+5
Вакцинация??
На сегодняшний день нет устойчивого иммунитете к коронавирусу!
У переболевших он исчезает через три месяца.
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20.07.2020 09:12
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Вакцинация??
На сегодняшний день нет устойчивого иммунитете к коронавирусу!
У переболевших он исчезает через три месяца.
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20.07.2020 09:12 Відповісти
На сегодняшний день не делают и прививки от оспы. Потому что болезнь искоренили. Если с ковидом провернуть то же в мировом масштабе за 3 месяца, то про него можно будет забыть. Ну, по крайней мере, пока еще кто-то летучую мыщь не трахнет съест сырой.
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20.07.2020 10:59 Відповісти
Ну так давайте сделаем ближайший план на 5 лет, каждые 3 месяца на борьбу с новой болезнью, и так 20 основных болезней победим. Да?
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20.07.2020 11:08 Відповісти
Для того, чтобы за 3 месяца победить высокозаразную болезнь в мировом масштабе, надо приготовить запас вакцин (порядка года-двух страшно напрягая фабрики по пр-ву вакцин) и мобилизовать кучу врачей и волонтеров. Денюх и людей на все болезни в темпе "каждые 3 месяца на борьбу с новой болезнью" не хватит. Вон, две прививки от кори дают иммунитет на всю жизнь и ее все никак домучить не могут. И, не в проследнюю очередь, благодаря антиваксерам не могут это сделать.
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20.07.2020 11:22 Відповісти
И это вы исходили из того, что новых болезней появляться не будет. Потому все эти рассказы про вакцины, как единственное спасение, не более чем сказки дядюшки Римуса, это подготовка к даже не к прошлой а позапрошлой войне.

А насчет ADE то это интересный феномен. Если это так, то любая вакцинация может дать в реале катастрофические последствия.

Кстати, никогда не обращал внимание раньше, что именно используют в качестве плацебо при двойном слепом радомном плацебоконтролируемом исследовании. Всегда считал что это инертное вещество, но, как оказалось, в качестве плацебо могут быть лекарства, вакцины, в том числе и экспериментальные. Т.е. по факту может оказаться, что безопасность и эффективность многих препаратов и вакцин может быть существенно скомпроментирована.
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20.07.2020 11:43 Відповісти
1. "И это вы исходили из того, что новых болезней появляться не будет." Пандемии 6-го уровня опасности объявлялись в 1968, 2009 и сейчас. Несколько реже, чем раз в 3 месяца.
2. "ADE это интересный феномен." И его учитывают при создании и испытании вакцин. Хотя, проблемы создателям вакцин он действительно создает.
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20.07.2020 12:26 Відповісти
1. Вы в ситуации иллюзорной безопасности, то, что пандемии объявлялись в 1968, 2009 и 2020 не значит, что следующая пандемия будет в 2060 или 2031. Более высокая вероятность что следующая пандемия будет, условно, "завтра" чем через 10-11 лет. Ибо появлялись новые опасные вирусы регулярно но они были купированы. Так что зациклиться на вакцине от ковида сейчас не гарантирует иной проблемы завтра. Потому меня удивляет значительные усилия на разработку вакцины сейчас и что фармакопия не ищет средств для лечения или облегчения течения болезни сейчас. Дексаметазон - чисто случайность.
2. В том-то и вопрос, что ADE надо исследовать in vivo по всем, фактически, ныне используемых вакцинам, что я сомневаюсь, что будут делать. Ведь опыты на кошках и абизянах показали, что in vivo ADE давал высокую смертность и побочку при целиком приемлемых показателях опытов in vitro. Кумулятивный эффект от всей пачки прививок в жизни испытуемых в части ADE может быть такой, что на разных группах будут получены совершенно разные результаты. Это все похоже как на тупые опыты, когда уже никто ничего не понимает а все делает на рефлексии. Сами опыты уже теряют смысл: исследователь не понимает, как вакцина сработает на том или ином человеке с его кумулятивным эффектом как от прививок так и от болезней, перенесенных естественным путем. Вот что страшно
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20.07.2020 12:44 Відповісти
1. Проблемы решают по мере их возникновения.
2. АДЕ открыта в 1964 году. Материала накоплено не уж и так и мало. Да, опасность оно несет, но если альтернатива вакцинации - болезнь, подорожник и гомеопатия, то надо работать над безопасностью вакцины и совершенствовать протокол ее применения.
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20.07.2020 13:00 Відповісти
1. Да, но не созданием же новых болезней.
2. Именно, но пока не решится вопрос, что может быть плацебо, пока не начнется работа по группам риска а не напалмовые вакцинизации, вопрос не решится. Уверен, что гриппозную вакцину сейчас варят на сезон 2020-2021 и ее вколят, будьте уверены, и уже согласовывают набор штаммов на сезон 2021-2022 и всем пох на АДЕ, надо ж продать, уже продажи в финпланы включены. ИМХО, что вирус - пистец, что лечение - не меньший, хз сколько выживет
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20.07.2020 13:08 Відповісти
1. АДЕ это не создание новой болезни.
2. С плацебо вопрос давно решен.
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20.07.2020 13:35 Відповісти
1.
2. Т.е. вы считаете нормой, что в качестве плацебо может использоваться иной препарат, вакцина, в т.ч. эксперементальная????
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20.07.2020 13:37 Відповісти
Нет, я так не считаю.
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20.07.2020 13:45 Відповісти
Думаю, производители будут всеми руками и ногами сопротивляться формированию стандарта на плацебо, иначе большинство их исследований сразу станут скомпропентированными.

Ладно, посмотрим как будет. Скоро осень, пойдут сезонные болезни, сезонные обострения по прививкам и т.д.
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20.07.2020 13:55 Відповісти
Думаю, что такое плацебо знают все медики и фармацевты, да и не только они. Откуда Вы взяли, что контрольной группе в двойном слепом исследовании могут давать в-во, обладающее фармактивностью?
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20.07.2020 15:50 Відповісти
https://www.fda.gov/media/74035/download

352 14.3 Pertussis
353 A randomized, ******-blinded, placebo-controlled efficacy and safety study was conducted in
354 Sweden during 1992-1995 (Sweden I Efficacy Trial) under the sponsorship of the National
355 Institute of Allergy and Infectious Diseases. A total of 9,829 infants received 1 of 4 vaccines:
356 DAPTACEL (N = 2,587); another investigational acellular pertussis vaccine (N = 2,566); whole357 cell pertussis DTP vaccine (N = 2,102); or DT vaccine as placebo (Swedish National
358 Bacteriological Laboratory, N = 2,574). Infants were immunized at 2, 4 and 6 months of age. The
359 mean length of follow-up was 2 years after the third dose of vaccine. The protective efficacy of
360 DAPTACEL against pertussis after 3 doses using the World Health Organization (WHO) case

так такого кена можно чуть ли не по каждой вакцине найти


Жесткач, слов нет
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20.07.2020 16:00 Відповісти
Ну, для многокомпонентных препаратов такое возможно. У Вас есть хорошо изученный мультивитамин АВС. Вы хотите узнать как будет усваиваться витамин Д, введенный в этот мультивитаминный препарат (те возможное взаимное влияние компонентов). В этом случае дается АВСД, а как плацебо - АВС. В принципе, довольно логично.
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20.07.2020 16:19 Відповісти
Как бы да, но нет. И сразу по нескольким причинам:
1. Нет доказательств, что базис АВС может считаться эталоном. Если базис имеет дефект то все исследования будут иметь дефект.
2. Если АВС есть базисом и базис отличный от нуля то базис не является плацебо и не может быть использованым как базис.
Это как бы вы приняли на веру, что 2х2=7, приняли это как константу и аксиому, и все дальнейшие рассуждения строили на этом.

Любой математик скажет что такие построения противоречат логике и не есть релевантными.

Следующая проблема в том, что происходит подмена понятий. Например АВС исследовалось с группе с плацебо АВ, а АВ в группе с плацебо А. И лишь А исследовалось с плацебо П.
Каждый следующий этап делает опасность препарата больше, АВСД будет опасней АВС, тот будет опасней АВ, тот опасней А, а А опасней плацебо П но имеет терапевтический эффект, приемлемый при таком уровне опасности. Но из-за того, что уровни опасности на каждой стадии скрываются, может оказаться, что уровень опасности АВСД при таком подходе будет иметь "приемлемую" опасность, но в сравнении с плацебо П это будет сущий яд и препарат никогда бы не прошел лицензирование.

Вы понимаете о чем я речь веду? Такой подход скрывает реальную опасность нового препарата и делает старые препараты эталоном по умолчанию, хотя у нас стандартом является слепое ПЛАЦЕБОконтролируемое исследование. Не видите этой манипуляции?
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20.07.2020 16:32 Відповісти
Поскольку надо было отдельно оценить эффективность защиты от коклюша в вакцине Столбняк-дифтерия-коклюш, то логиично, что как плацебо была взята вакцина дифтерия-коклюш .
In a randomized, ******-blinded https://www.rxlist.com/script/main/art.asp?articlekey=4848 pertussis vaccine efficacy trial, the Sweden I Efficacy Trial, conducted in Sweden during 1992-1995, the safety of DAPTACEL vaccine was compared with https://www.rxlist.com/script/main/art.asp?articlekey=3122 DT and a whole-cell pertussis https://www.rxlist.com/script/main/art.asp?articlekey=3126 DTP vaccine. A standard diary card was kept for 14 days after each dose and follow-up telephone calls were made 1 and 14 days after each injection. Telephone calls were made monthly to monitor the occurrence of severe events and/or hospitalizations for the 2 months after the last injection. There were fewer of the solicited common local and systemic reactions following DAPTACEL vaccine than following the whole-cell pertussis DTP vaccine. As shown in Table 1, the 2,587 infants who received DAPTACEL vaccine at 2, 4 and 6 months of age had similar rates of reactions within 24 hours as recipients of DT and significantly lower rates than infants receiving whole-cell pertussis DTP.

https://www.rxlist.com/daptacel-drug.htm#clinpharm Pertussis
https://www.rxlist.com/daptacel-drug.htm#clinpharm A randomized, ******-blinded, placebo-controlled efficacy and safety study was conducted in Sweden during 1992-1995 (Sweden I Efficacy Trial) under the sponsorship of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases. A total of 9,829 infants received 1 of 4 vaccines: DAPTACEL vaccine (N = 2,587); another investigational acellular pertussis vaccine (N = 2,566); whole-cell pertussis DTP vaccine (N = 2,102); or DT vaccine as placebo (Swedish National Bacteriological Laboratory, N = 2,574).
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20.07.2020 16:26 Відповісти
как может быть плацебо то, что имеет терапевтический эффект, если плацебо это ПУСТЫШКА, вера? Или вы не понимаете, что ваше "плацебо" дается осложнения, которые "компенсируют" часть осложнений исследуемого препарата и скрывают, таким образом, его опасность??
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20.07.2020 16:34 Відповісти
Вы в математике человек подкованый. ипро частные производные слышали. Вот и тут значения всех переменных, кроме одной зафиксированы и изучается зависимость приращения функции от приращения одной переменной.
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20.07.2020 16:49 Відповісти
Вернемся к гавну, просто на его примере всем понятно становится)))

У нас есть "старый рецепт" мороженного с гавном. А вы сделали новое, просто фисташек добавили или чего-то там. И давай их сравнивать. По сравнению со старым рецептом как гавно было так и осталось, просто гавно фисташками отдает. Вывод - новое мороженное не хуже, можна брать. Но я не думаю, что вы бы такое мороженное захотели, дай вам на выбор обычный самый дешевый пломбир без гавна.

Вот из-за того, что базис выбран не правильно (нет плацебо) все ваше исследование выглядит бредом, какую бы переменную вы не брали и как бы ее не меняли. Вы все время будете сравнивать что-то новое, но на базисе гавна, с гавном и получать одинаково приемлемые результаты, ну разве что в случае добавки мочи уж такое мороженное и вам не понравится.

А в математике вы пытаетесь сравнить одну функцию в зависимости от другой (базисной) функции, но при этом вы не утруждаете себя вопросом, достоверны ли отображения функции, и вообще не исследуете ни оператор ни преобразование базисной фукнции. Вы сами обманываться рады.
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20.07.2020 17:08 Відповісти
надо было отдельно оценить эффективность защиты от коклюша в вакцине Столбняк-дифтерия-коклюш, то логиично, что как плацебо была взята вакцина дифтерия-коклюш

И снова не правильно, чтобы сделать то, что вы написали, надо:
1. Группа 1 - вакцина Столбняк-дифтерия-коклюш с титром на коклюш
2. Группа 2 - дифтерия-коклюш с титром на коклюш
3. Плацебо - с титром на коклюш

Потом фиксируем осложнения и сравниваем эффект. А то что у вас - ложь и манипуляции. Уверен, пригласи математиков и попроси проверить релевантность выводов - то они посчитают, что в медицине какие-то неадекваты работают.
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20.07.2020 16:42 Відповісти
Тут определяется частота побочек, а не эффективнось выработки антител. Какой нахрен титр антител на коклюш от плацебо? А вот покраснение в месте инъекций, головные боли, повышение температуры и тп - на фоне плацебо можно отсеять реакции излишне нервных или внушаемых пациентов.
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20.07.2020 16:53 Відповісти
Так СЛЕПОЕ Ж!!!))) нервные могут быть в любой группе, и будут))) Тут уж или крестик снимать или трусы надевать))
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20.07.2020 16:56 Відповісти
еще чуть-чуть и вы сами поймете суть манипуляций)) вы ведь сами писали про эффективность, оправдывая использования препарата вместо пустышки, а тут вот осложнения/побочки заговорили) так что мы определяем с помощью плацебо?)))
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20.07.2020 16:58 Відповісти
С помощью плацебо для многокомпонентной вакцины исследователи должны выставить ту точку отсчета, относительно которой они определят вклад конкретного компонента. Исследовпания должны включаль
1. Исследование на токсичность (на животных)
2. Исследование на эффективность.

3. Исследование на побочные реакции.
Все вместе тоже нередко называют исследованием на эффективость. Они наиболее важные, ибо с токсичностью все и так ясно (но все равно проверяется) а если провалены исследования на эффективность, то на кой хрен изучать побочку?
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20.07.2020 17:09 Відповісти
Еще раз, что контролирует/должно контролировать плацебо?
И эффективность и безопасность. Ибо это пустышка, на ее фоне видны оба показателя.
На фоне рандомизированного чем-то другим исследования можно не увидеть ни того ни другого. Или можно увидеть только то, что заранее хочет увидеть исследователь, тогда он и берет нужное вещество для рандомизации. Но тогда не надо говорить про двойное слепое плацебоконтролируемое. Так и пишите: по сравнению с тем - лучше, а как вообще - хз, на ваш риск.
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20.07.2020 17:16 Відповісти
Когда Вы тестируете таблетки от головной боли, то у внушаемых людей плацебо может показать 90% эффективность. Но когда тестируете вакцину - ну не выработает усилием воли человек специфические антитела. Вам что, настолько это непонятно или решили валять дурака до упора?
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20.07.2020 17:20 Відповісти
Мне это все понятно, я вам об этом и писал давно, что эффективность условная т.к. группу с плацебо никто ничем не заражает. Но в части безопасности именно плацебо а не препарат рандомизации покажет реальную частоту осложнений. Так почему его не используют??
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20.07.2020 17:28 Відповісти
Потому что решается вопрос "вводить трехкомпонентную вакцину или оставить двухкомпонентную плюс однокомпонентную"
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20.07.2020 17:36 Відповісти
Если так то да, для данного вопроса такой набор препарата для рандомизации логичен.
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20.07.2020 18:00 Відповісти
И еще момент, который ускользает из виду. При сравнивании с "предыдущей" версией препарата или т.п. производитель априори получит ХУДШИЙ показатель эффективности нового препарата. Т.к. старый препарат имеет ненулевую эффективность иначе не был бы препаратом.

Но почему производитель заранее ставит себя в ХУДШИЕ условия и не использует реальное плацебо, ведь это показало бы куда большую эффективность нового препарата?

У меня вывод только один: плацебо показало бы бОльшую эффективность препарата но проявило бы и бОльшую опасность осложнений, что поставило б под удар все средства, потраченные на новый препарат. Потому производитель согласен засветить меньшую эффективность но сделать препарат лицензированным, чтобы отбить деньги.

У вас есть другое пояснение данной ситуации?
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20.07.2020 16:54 Відповісти
Почему вдруг сразу худший? Вы про синергетический эффект не слышали? Современные вакцины по возможности комбинируют, чтобы было меньше посещений детьми поликлиник, меньше уколов, флаконов, отходов, и тп.
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20.07.2020 17:13 Відповісти
И как опортунист синегрии - АДЕ. Уж не для этого ли плацебо????
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20.07.2020 17:17 Відповісти
Нет.
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20.07.2020 17:22 Відповісти
А мне кажется для этого, ведь синегрия это не константа, компоненты могут как усиливать друг друга там и подавлять, либо сформировать совершенно непредсказуемый ответ in vivo
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20.07.2020 17:25 Відповісти
Вот потому испытания и проводят.
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20.07.2020 20:41 Відповісти
14.3 Immune Response to Concomitantly Administered Vaccines
In a U.S. study, INFANRIX was given concomitantly, at separate sites, with Hib conjugate
vaccine (Sanofi Pasteur SA) at 2, 4, and 6 months of age. Subjects also received ENGERIX-B
and oral poliovirus vaccine (OPV). One month after the third dose of Hib conjugate vaccine,
90% of 72 infants had anti-PRP (polyribosyl-ribitol-phosphate) ≥1.0 mcg/mL.
In a U.S. study, INFANRIX was given concomitantly, at separate sites, with ENGERIX-B, IPV
(Sanofi Pasteur SA), pneumococcal 7-valent conjugate (PCV7), and Hib conjugate vaccines
(Wyeth Pharmaceuticals Inc.) at 2, 4, and 6 months of age. Immune responses were measured in
sera obtained approximately 1 month after the third dose of vaccines. Among 121 subjects who
had not received a birth dose of hepatitis B vaccine, 99.2% had anti-HBsAg (hepatitis B surface
antigen) ≥10 mIU/mL following the third dose of ENGERIX-B. Among 153 subjects, 100% had
anti-poliovirus 1, 2, and 3, ≥1:8 following the third dose of IPV. Although serological correlates
for protection have not been established for the pneumococcal serotypes, a threshold level of
17
≥0.3 mcg/mL was evaluated. Following the third dose of PCV7 vaccine, 91.8% to 99.4% of
subjects (n = 146-156) had anti-pneumococcal polysaccharide ≥0.3 mcg/mL for serotypes 4, 9V,
14, 18C, 19F, and 23F, and 73.0% had a level ≥0.3 mcg/mL for serotype 6B.

А это самоучитель как не писать слово "плацебо" чтобы сразу не бросалось в глаза


или
14.2 Immunological Evaluation of PEDIARIX
In a U.S. multicenter study, infants were randomized to 1 of 3 groups: (1) a combination vaccine
group that received PEDIARIX concomitantly with Hib conjugate vaccine (Wyeth
Pharmaceuticals Inc.; no longer licensed in the United States) and U.S.-licensed 7-valent
pneumococcal conjugate vaccine (Wyeth Pharmaceuticals Inc.); (2) a separate vaccine group that
received U.S.-licensed INFANRIX, ENGERIX-B, and IPV (Sanofi Pasteur SA) concomitantly
with the same Hib and pneumococcal conjugate vaccines; and (3) a staggered vaccine group that
received PEDIARIX concomitantly with the same Hib conjugate vaccine but with the same
pneumococcal conjugate vaccine administered 2 weeks later. The schedule of administration was
2, 4, and 6 months of age. Infants either did not receive a dose of hepatitis B vaccine prior to
enrollment or were permitted to receive 1 dose of hepatitis B vaccine administered at least
30 days prior to enrollment. For the separate vaccine group, ENGERIX-B was not administered


Можете открывать в любую известную вам вакцину и смотреть пункты 14.2, 14.3.
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20.07.2020 16:05 Відповісти
Согласитесь, ведь если вместо "плацебо" написать "были рандомизированы в группы с гавном" то никто из неспециалистов (грубо говоря - любой обыватель" и не поймет, чтобы гавно и было в роли плацебо.
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20.07.2020 16:07 Відповісти
Не соглашусь. Тема сравнения вакцин с говном давно отравляет противникам прививок возможность критически оценивать соотношение риск-польза. Им приятнее, когда вирусы свободно и с аппетитом "кушают" их клетки и ошметки этой трапезы плещутся у них в крови.
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20.07.2020 16:33 Відповісти
Так почему нет слова "плацебо" (ибо это совсем не плацебо) и почему нет плацебо, как требуется по стандарту??
Насчет вирусы кушают клетки и выделяют гавно, так все наши клетки кушают и выделяют гавно, вам ли не знать, и все это свободно у нас в организме плещется, пока через печень не пройдет и с мочой/калом/потом выйдет.
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20.07.2020 16:37 Відповісти
Ставить знак равенства между продуктами жизнедеятельности клеток и их ошметками примерно то же, что ставить знак равенства между фекалиями и частями человеческих тел. Прикольно выглядел и бы в этом случае детские горшочки или засор в туалете...
Вот тут, я думаю, доктор Менгеле сильно удивился бы фантазии одного современного человека.
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20.07.2020 16:58 Відповісти
А что, клетки нашего организма не умирают а только "срут"?)))
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20.07.2020 17:11 Відповісти
Умирают, но не в таком интенсивном темпе, как при вирусных инфекциях. Это как сравнить смерть клеток при естественном отмирании клеток кожи и сибирскую язву.
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20.07.2020 17:16 Відповісти
Ну так и давайте без крайностей. Вопрос же был в манипуляциях и подмене понятий исследователями, когда плацебо не используется и этот факт прикрывают словоблудием
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20.07.2020 17:23 Відповісти
https://www.gsksource.com/pharma/content/dam/GlaxoSmithKline/US/en/Prescribing_Information/Havrix/pdf/HAVRIX.PDF

Я думаю, доктор Менгеле сейчас бы сильно удивился современному описанию плацебо. Наверное, ему бы эта идея понравилась и он был заслуженным и уважаемым медиком сейчас)))
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20.07.2020 16:15 Відповісти
Проблема в том,что от этого типа вируса вакцины нет,от слава вообще.Пример-атипичная пневмония(SARS)Ну,нет и не может быть вакцины от ОРВИ-а это тоже коронавирус.Скорее всего,это грандиозное ****.лово во всемирном масштабе.
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20.07.2020 11:12 Відповісти
Фигня, никуда это вирус уже не пропадет, от гриппа тоже есть вакцины а как болеют им каждый год так и продолжают болеть.
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20.07.2020 09:13 Відповісти
Речь идёт о вакцинации.
О пожизненном иммунитете никто не говорит.
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20.07.2020 09:27 Відповісти
а не лучше ли фармакологическое решение поискать а не прививки??
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20.07.2020 10:15 Відповісти
Вирусные заболевания обычными лекарствами не лечатся. Можно только купировать часть симптомов или пров. профилактику осложнений. А противовирусная терапия - ингибиторами обр. транскриптаз, аномальными нуклеозидами и тп не всегда эффективно для разных вирусов и имеет кучу побочек.
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20.07.2020 13:39 Відповісти
Опять все сводится, по сути, к моральной дилемме с вагонеткой.
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20.07.2020 13:58 Відповісти
Ну, не стоит так все драматизировать. Вот шведы решили проехать вагонеткой по старикам, ради коллективного иммунитета, спасения эконимики от проседания и возможности ходить в рестораны.
В итоге - смертность в Швеции от ковида выше, чем у всех скандинавских стран, экономика просела, но по ресторанам шведы таки походили. Вместо коллективного иммунитета - трехмесячный и плюс АДЕ при повторном заболевании ковидом.
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20.07.2020 15:24 Відповісти
Кстати, вполне разумный и моральный выбор, если у наблюдателя нет среди пятерки родственников/возлюбленных и т.п. то морально правильно ничего не делать.

А итальянцы, французы и испанцы решили 5 стариков спасти, переключили рубильник, ****** по 30-40 тыс. тех же стариков и все. Зато процесс был. Относительная смертность к общему числу жителей разнится на 10-20-30%, так что не настолько все плохо чтобы стоять и ничего не делать, уж точно уставшим не умрешь)

А насчет трехмесячного иммунитета - жалко, но чуваки оттестили на себе такую версию развития событий, чем, фактически, поставили под вопрос эффективность будущих вакцин. Осталось посмотреть на США с их любовью к группу и прививкам против него, но это будет как раз после выборов в США, так что в реале посмотрим и на версию с АДЕ в реалиях.
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20.07.2020 15:47 Відповісти
Испацы, итальянцы и французы сначала хер забили на ковид и нормальный карантин ввели слишком поздно. Плюс они зря верили предсказателям, что "ковид - обычный грипп и теплая погода и солнечные лучи его легко убьют".
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20.07.2020 15:53 Відповісти
пока что мы можем гадать, чтобы было удачно а что чрезмерно. Глянем осенью и зимой.
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20.07.2020 16:14 Відповісти
Ковид -жил Ковид-жив Ковид - будет жить. И все это за наш счет. Радуйся народ.
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20.07.2020 09:31 Відповісти
Истерички всех стран, соединяйтесь!
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20.07.2020 09:33 Відповісти
и кто же это заработает миллиарды на этой вакцине? китайцы? или кто?
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20.07.2020 09:46 Відповісти
Тот кто разработает эффективную вакцину
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20.07.2020 10:13 Відповісти
неа, тот, который купит чиновников ВОЗ и те заявят, что вон она - лечебная моча марсианского козла!!
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20.07.2020 10:17 Відповісти
Воз может только рекомендовать а не обязать, страны в адеквате ярды за мочу платить не будут, а Воз после таких рекомендаций сразу закроют
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20.07.2020 10:28 Відповісти
Бугага:
1. Начало-конец января 2020, ВОЗ: ковинда ни апасная, Кетай- маладец, польоты на самальотах из Кетая - харашо, ен надо рушить эканомему, всьо пад кантролем!!
2. Февраль- март 2020, ВОЗ: аааааааааааа, всем писта, всьо умрьом, ни выхадить ис дома, есть гавно и срать у сибя дома в маски, нет, кетайцы мне взятки не платили!
3. Лето 2020: ВОЗ хароший, и превивки скора! страны в адеквате ярды за мочу платить не будут, а Воз после таких рекомендаций сразу закроют
БУГАГА!
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20.07.2020 10:37 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Антителозависимое_усиление_инфекции

Вот по этой ссылке написано, почему вакцина от ковинды - тупиковый путь.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/InfKhvor_2014_1_18.pdf

А вот это ссылка на статью в нашей Библиотеке Вернадского, статья 2013 года, тогда еще про ковинду не особо парились, а уже тогда были исследования, которые говорили, как коронавирусы будут взламывать иммунную защиту и как антитела от любых других вирусов (в т.ч. прививочные) будет ему в это помогать
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20.07.2020 10:21 Відповісти
70 источников, большинство которых отнюдь не казламордые, вас не заставляют задуматься?
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20.07.2020 10:47 Відповісти
Заставляет задуматься, что там нет ни слова об коронавирусе.
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20.07.2020 10:59 Відповісти
маскалям вакцину не давать!!!
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20.07.2020 10:51 Відповісти
Чіпування буде... через 5G... Масова вакцинація від COVID-19 може розпочатися в середині 2021 року, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4054
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20.07.2020 10:55 Відповісти
Не будет, будет ветпаспорт гражданина "цивилизованного" мира, шо-то типа партбилета.
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20.07.2020 12:36 Відповісти
https://regnum.ru/news/polit/3013397.html

МММ, бамбасятина шота знаит!!!))))))))
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20.07.2020 14:01 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13


https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13

Hellis

@13Hellis_13

·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1285173071922507781 26 мин

ЦУЦВАНГ: В ответ на обвинение от нескольких стран сразу, что Россия пытается украсть вакцину ( грязные воры), Россия, защищаясь, закапывается ещё глубже. Так вирус ваш, гниды, если с доисторическими технологиями уже вакцину типа создали?!
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20.07.2020 14:55 Відповісти
Толи дождик то ли снег то ли будет то ли нет. Могу сказать "а ВОЗ и ныне там". А не пробовали поменять Лебедя Щуку и Рака на кого либо другого, а то эта тройка больна на голову.
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20.07.2020 15:25 Відповісти
 
 