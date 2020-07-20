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Масова вакцинація від COVID-19 може розпочатися в середині 2021 року, - ВООЗ
У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що масова вакцинація від COVID-19 може початися в середині 2021 року.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW, про це заявила заступниця голови ВООЗ Сумія Свамінатан.
За її словами, "на цей момент понад 20 вакцин-кандидатів проходять клінічні випробування", і є надія, що деякі з них спрацюють.
Результати можуть бути отримані вже до початку наступного року.
Свамінатан вважає, що той факт, що антитіла до вірусу можуть зникати через деякий час, не є доказом повної відсутності набутого імунітету.
Топ коментарі
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На сегодняшний день нет устойчивого иммунитете к коронавирусу!
У переболевших он исчезает через три месяца.
трахнетсъест сырой.
А насчет ADE то это интересный феномен. Если это так, то любая вакцинация может дать в реале катастрофические последствия.
Кстати, никогда не обращал внимание раньше, что именно используют в качестве плацебо при двойном слепом радомном плацебоконтролируемом исследовании. Всегда считал что это инертное вещество, но, как оказалось, в качестве плацебо могут быть лекарства, вакцины, в том числе и экспериментальные. Т.е. по факту может оказаться, что безопасность и эффективность многих препаратов и вакцин может быть существенно скомпроментирована.
2. "ADE это интересный феномен." И его учитывают при создании и испытании вакцин. Хотя, проблемы создателям вакцин он действительно создает.
2. В том-то и вопрос, что ADE надо исследовать in vivo по всем, фактически, ныне используемых вакцинам, что я сомневаюсь, что будут делать. Ведь опыты на кошках и абизянах показали, что in vivo ADE давал высокую смертность и побочку при целиком приемлемых показателях опытов in vitro. Кумулятивный эффект от всей пачки прививок в жизни испытуемых в части ADE может быть такой, что на разных группах будут получены совершенно разные результаты. Это все похоже как на тупые опыты, когда уже никто ничего не понимает а все делает на рефлексии. Сами опыты уже теряют смысл: исследователь не понимает, как вакцина сработает на том или ином человеке с его кумулятивным эффектом как от прививок так и от болезней, перенесенных естественным путем. Вот что страшно
2. АДЕ открыта в 1964 году. Материала накоплено не уж и так и мало. Да, опасность оно несет, но если альтернатива вакцинации - болезнь, подорожник и гомеопатия, то надо работать над безопасностью вакцины и совершенствовать протокол ее применения.
2. Именно, но пока не решится вопрос, что может быть плацебо, пока не начнется работа по группам риска а не напалмовые вакцинизации, вопрос не решится. Уверен, что гриппозную вакцину сейчас варят на сезон 2020-2021 и ее вколят, будьте уверены, и уже согласовывают набор штаммов на сезон 2021-2022 и всем пох на АДЕ, надо ж продать, уже продажи в финпланы включены. ИМХО, что вирус - пистец, что лечение - не меньший, хз сколько выживет
2. С плацебо вопрос давно решен.
2. Т.е. вы считаете нормой, что в качестве плацебо может использоваться иной препарат, вакцина, в т.ч. эксперементальная????
Ладно, посмотрим как будет. Скоро осень, пойдут сезонные болезни, сезонные обострения по прививкам и т.д.
352 14.3 Pertussis
353 A randomized, ******-blinded, placebo-controlled efficacy and safety study was conducted in
354 Sweden during 1992-1995 (Sweden I Efficacy Trial) under the sponsorship of the National
355 Institute of Allergy and Infectious Diseases. A total of 9,829 infants received 1 of 4 vaccines:
356 DAPTACEL (N = 2,587); another investigational acellular pertussis vaccine (N = 2,566); whole357 cell pertussis DTP vaccine (N = 2,102); or DT vaccine as placebo (Swedish National
358 Bacteriological Laboratory, N = 2,574). Infants were immunized at 2, 4 and 6 months of age. The
359 mean length of follow-up was 2 years after the third dose of vaccine. The protective efficacy of
360 DAPTACEL against pertussis after 3 doses using the World Health Organization (WHO) case
так такого кена можно чуть ли не по каждой вакцине найти
Жесткач, слов нет
1. Нет доказательств, что базис АВС может считаться эталоном. Если базис имеет дефект то все исследования будут иметь дефект.
2. Если АВС есть базисом и базис отличный от нуля то базис не является плацебо и не может быть использованым как базис.
Это как бы вы приняли на веру, что 2х2=7, приняли это как константу и аксиому, и все дальнейшие рассуждения строили на этом.
Любой математик скажет что такие построения противоречат логике и не есть релевантными.
Следующая проблема в том, что происходит подмена понятий. Например АВС исследовалось с группе с плацебо АВ, а АВ в группе с плацебо А. И лишь А исследовалось с плацебо П.
Каждый следующий этап делает опасность препарата больше, АВСД будет опасней АВС, тот будет опасней АВ, тот опасней А, а А опасней плацебо П но имеет терапевтический эффект, приемлемый при таком уровне опасности. Но из-за того, что уровни опасности на каждой стадии скрываются, может оказаться, что уровень опасности АВСД при таком подходе будет иметь "приемлемую" опасность, но в сравнении с плацебо П это будет сущий яд и препарат никогда бы не прошел лицензирование.
Вы понимаете о чем я речь веду? Такой подход скрывает реальную опасность нового препарата и делает старые препараты эталоном по умолчанию, хотя у нас стандартом является слепое ПЛАЦЕБОконтролируемое исследование. Не видите этой манипуляции?
In a randomized, ******-blinded https://www.rxlist.com/script/main/art.asp?articlekey=4848 pertussis vaccine efficacy trial, the Sweden I Efficacy Trial, conducted in Sweden during 1992-1995, the safety of DAPTACEL vaccine was compared with https://www.rxlist.com/script/main/art.asp?articlekey=3122 DT and a whole-cell pertussis https://www.rxlist.com/script/main/art.asp?articlekey=3126 DTP vaccine. A standard diary card was kept for 14 days after each dose and follow-up telephone calls were made 1 and 14 days after each injection. Telephone calls were made monthly to monitor the occurrence of severe events and/or hospitalizations for the 2 months after the last injection. There were fewer of the solicited common local and systemic reactions following DAPTACEL vaccine than following the whole-cell pertussis DTP vaccine. As shown in Table 1, the 2,587 infants who received DAPTACEL vaccine at 2, 4 and 6 months of age had similar rates of reactions within 24 hours as recipients of DT and significantly lower rates than infants receiving whole-cell pertussis DTP.
https://www.rxlist.com/daptacel-drug.htm#clinpharm Pertussis
https://www.rxlist.com/daptacel-drug.htm#clinpharm A randomized, ******-blinded, placebo-controlled efficacy and safety study was conducted in Sweden during 1992-1995 (Sweden I Efficacy Trial) under the sponsorship of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases. A total of 9,829 infants received 1 of 4 vaccines: DAPTACEL vaccine (N = 2,587); another investigational acellular pertussis vaccine (N = 2,566); whole-cell pertussis DTP vaccine (N = 2,102); or DT vaccine as placebo (Swedish National Bacteriological Laboratory, N = 2,574).
У нас есть "старый рецепт" мороженного с гавном. А вы сделали новое, просто фисташек добавили или чего-то там. И давай их сравнивать. По сравнению со старым рецептом как гавно было так и осталось, просто гавно фисташками отдает. Вывод - новое мороженное не хуже, можна брать. Но я не думаю, что вы бы такое мороженное захотели, дай вам на выбор обычный самый дешевый пломбир без гавна.
Вот из-за того, что базис выбран не правильно (нет плацебо) все ваше исследование выглядит бредом, какую бы переменную вы не брали и как бы ее не меняли. Вы все время будете сравнивать что-то новое, но на базисе гавна, с гавном и получать одинаково приемлемые результаты, ну разве что в случае добавки мочи уж такое мороженное и вам не понравится.
А в математике вы пытаетесь сравнить одну функцию в зависимости от другой (базисной) функции, но при этом вы не утруждаете себя вопросом, достоверны ли отображения функции, и вообще не исследуете ни оператор ни преобразование базисной фукнции. Вы сами обманываться рады.
И снова не правильно, чтобы сделать то, что вы написали, надо:
1. Группа 1 - вакцина Столбняк-дифтерия-коклюш с титром на коклюш
2. Группа 2 - дифтерия-коклюш с титром на коклюш
3. Плацебо - с титром на коклюш
Потом фиксируем осложнения и сравниваем эффект. А то что у вас - ложь и манипуляции. Уверен, пригласи математиков и попроси проверить релевантность выводов - то они посчитают, что в медицине какие-то неадекваты работают.
1. Исследование на токсичность (на животных)
2. Исследование на эффективность.
3. Исследование на побочные реакции.
Все вместе тоже нередко называют исследованием на эффективость. Они наиболее важные, ибо с токсичностью все и так ясно (но все равно проверяется) а если провалены исследования на эффективность, то на кой хрен изучать побочку?
И эффективность и безопасность. Ибо это пустышка, на ее фоне видны оба показателя.
На фоне рандомизированного чем-то другим исследования можно не увидеть ни того ни другого. Или можно увидеть только то, что заранее хочет увидеть исследователь, тогда он и берет нужное вещество для рандомизации. Но тогда не надо говорить про двойное слепое плацебоконтролируемое. Так и пишите: по сравнению с тем - лучше, а как вообще - хз, на ваш риск.
Но почему производитель заранее ставит себя в ХУДШИЕ условия и не использует реальное плацебо, ведь это показало бы куда большую эффективность нового препарата?
У меня вывод только один: плацебо показало бы бОльшую эффективность препарата но проявило бы и бОльшую опасность осложнений, что поставило б под удар все средства, потраченные на новый препарат. Потому производитель согласен засветить меньшую эффективность но сделать препарат лицензированным, чтобы отбить деньги.
У вас есть другое пояснение данной ситуации?
In a U.S. study, INFANRIX was given concomitantly, at separate sites, with Hib conjugate
vaccine (Sanofi Pasteur SA) at 2, 4, and 6 months of age. Subjects also received ENGERIX-B
and oral poliovirus vaccine (OPV). One month after the third dose of Hib conjugate vaccine,
90% of 72 infants had anti-PRP (polyribosyl-ribitol-phosphate) ≥1.0 mcg/mL.
In a U.S. study, INFANRIX was given concomitantly, at separate sites, with ENGERIX-B, IPV
(Sanofi Pasteur SA), pneumococcal 7-valent conjugate (PCV7), and Hib conjugate vaccines
(Wyeth Pharmaceuticals Inc.) at 2, 4, and 6 months of age. Immune responses were measured in
sera obtained approximately 1 month after the third dose of vaccines. Among 121 subjects who
had not received a birth dose of hepatitis B vaccine, 99.2% had anti-HBsAg (hepatitis B surface
antigen) ≥10 mIU/mL following the third dose of ENGERIX-B. Among 153 subjects, 100% had
anti-poliovirus 1, 2, and 3, ≥1:8 following the third dose of IPV. Although serological correlates
for protection have not been established for the pneumococcal serotypes, a threshold level of
17
≥0.3 mcg/mL was evaluated. Following the third dose of PCV7 vaccine, 91.8% to 99.4% of
subjects (n = 146-156) had anti-pneumococcal polysaccharide ≥0.3 mcg/mL for serotypes 4, 9V,
14, 18C, 19F, and 23F, and 73.0% had a level ≥0.3 mcg/mL for serotype 6B.
А это самоучитель как не писать слово "плацебо" чтобы сразу не бросалось в глаза
или
14.2 Immunological Evaluation of PEDIARIX
In a U.S. multicenter study, infants were randomized to 1 of 3 groups: (1) a combination vaccine
group that received PEDIARIX concomitantly with Hib conjugate vaccine (Wyeth
Pharmaceuticals Inc.; no longer licensed in the United States) and U.S.-licensed 7-valent
pneumococcal conjugate vaccine (Wyeth Pharmaceuticals Inc.); (2) a separate vaccine group that
received U.S.-licensed INFANRIX, ENGERIX-B, and IPV (Sanofi Pasteur SA) concomitantly
with the same Hib and pneumococcal conjugate vaccines; and (3) a staggered vaccine group that
received PEDIARIX concomitantly with the same Hib conjugate vaccine but with the same
pneumococcal conjugate vaccine administered 2 weeks later. The schedule of administration was
2, 4, and 6 months of age. Infants either did not receive a dose of hepatitis B vaccine prior to
enrollment or were permitted to receive 1 dose of hepatitis B vaccine administered at least
30 days prior to enrollment. For the separate vaccine group, ENGERIX-B was not administered
Можете открывать в любую известную вам вакцину и смотреть пункты 14.2, 14.3.
Насчет вирусы кушают клетки и выделяют гавно, так все наши клетки кушают и выделяют гавно, вам ли не знать, и все это свободно у нас в организме плещется, пока через печень не пройдет и с мочой/калом/потом выйдет.
Вот тут, я думаю, доктор Менгеле сильно удивился бы фантазии одного современного человека.
Я думаю, доктор Менгеле сейчас бы сильно удивился современному описанию плацебо. Наверное, ему бы эта идея понравилась и он был заслуженным и уважаемым медиком сейчас)))
О пожизненном иммунитете никто не говорит.
В итоге - смертность в Швеции от ковида выше, чем у всех скандинавских стран, экономика просела, но по ресторанам шведы таки походили. Вместо коллективного иммунитета - трехмесячный и плюс АДЕ при повторном заболевании ковидом.
А итальянцы, французы и испанцы решили 5 стариков спасти, переключили рубильник, ****** по 30-40 тыс. тех же стариков и все. Зато процесс был. Относительная смертность к общему числу жителей разнится на 10-20-30%, так что не настолько все плохо чтобы стоять и ничего не делать, уж точно уставшим не умрешь)
А насчет трехмесячного иммунитета - жалко, но чуваки оттестили на себе такую версию развития событий, чем, фактически, поставили под вопрос эффективность будущих вакцин. Осталось посмотреть на США с их любовью к группу и прививкам против него, но это будет как раз после выборов в США, так что в реале посмотрим и на версию с АДЕ в реалиях.
1. Начало-конец января 2020, ВОЗ: ковинда ни апасная, Кетай- маладец, польоты на самальотах из Кетая - харашо, ен надо рушить эканомему, всьо пад кантролем!!
2. Февраль- март 2020, ВОЗ: аааааааааааа, всем писта, всьо умрьом, ни выхадить ис дома, есть гавно и срать у сибя дома в маски, нет, кетайцы мне взятки не платили!
3. Лето 2020: ВОЗ хароший, и превивки скора! страны в адеквате ярды за мочу платить не будут, а Воз после таких рекомендаций сразу закроют
БУГАГА!
Вот по этой ссылке написано, почему вакцина от ковинды - тупиковый путь.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/InfKhvor_2014_1_18.pdf
А вот это ссылка на статью в нашей Библиотеке Вернадского, статья 2013 года, тогда еще про ковинду не особо парились, а уже тогда были исследования, которые говорили, как коронавирусы будут взламывать иммунную защиту и как антитела от любых других вирусов (в т.ч. прививочные) будет ему в это помогать
МММ, бамбасятина шота знаит!!!))))))))
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Hellis
@13Hellis_13
·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1285173071922507781 26 мин
ЦУЦВАНГ: В ответ на обвинение от нескольких стран сразу, что Россия пытается украсть вакцину ( грязные воры), Россия, защищаясь, закапывается ещё глубже. Так вирус ваш, гниды, если с доисторическими технологиями уже вакцину типа создали?!