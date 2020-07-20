Масова вакцинація від COVID-19 може розпочатися в середині 2021 року, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що масова вакцинація від COVID-19 може початися в середині 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW, про це заявила заступниця голови ВООЗ Сумія Свамінатан.

За її словами, "на цей момент понад 20 вакцин-кандидатів проходять клінічні випробування", і є надія, що деякі з них спрацюють.

Результати можуть бути отримані вже до початку наступного року.

Свамінатан вважає, що той факт, що антитіла до вірусу можуть зникати через деякий час, не є доказом повної відсутності набутого імунітету.

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