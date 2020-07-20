Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в середине 2021 года, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что массовая вакцинация против COVID-19 может начаться в середине 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявила замглавы ВОЗ Сумия Сваминатан.

По ее словам, "на данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания", и есть надежда, что некоторые из них сработают.

Результаты могут быть получены уже к началу следующего года.

Сваминатан считает, что тот факт, что антитела к вирусу могут исчезать через некоторое время, не является доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета.

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