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Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в середине 2021 года, - ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что массовая вакцинация против COVID-19 может начаться в середине 2021 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявила замглавы ВОЗ Сумия Сваминатан.
По ее словам, "на данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания", и есть надежда, что некоторые из них сработают.
Результаты могут быть получены уже к началу следующего года.
Сваминатан считает, что тот факт, что антитела к вирусу могут исчезать через некоторое время, не является доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета.
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