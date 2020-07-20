Поступова девальвація курсу гривні на 10% простимулює економіку, - Гетманцев
Поступова девальвація гривні на 10% разом з іншими підтримуючими заходами створить стимули для економіки.
Про це під час онлайн-конференції аналітичного центру CASE Україна в понеділок заявив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо говорити про курс гривні, то на думку багатьох експертів, вона переоцінена в межах 10%. Це питання, яке має вирішувати Національний банк ... Але нічого страшного в поступовому, повільному просідання гривні в рамках 10% я особисто не бачу", - сказав Гетманцев.
При цьому він вказав, що не бачить жодних підстав для неконтрольованої емісії або різкої девальвації.
"У нас немає підстав говорити про неконтрольовану емісію або різке падіння курсу гривні. Цього немає в намірах глави НБУ і цього немає в намірах ні в кого з нас", - зазначив він.
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А по мнению других экспертов - недооценена. Или слушать будем только "экспертов", которые на Ахметова работают?
обрали дебілів, тепер -- їжте...
а ще, далі знизимо облікову ставку та почнемо гроші під іпотеку роздавати...
дякую, було вже, проходили, всі пам'ятають чим закінчилося?
простимулирует олигархов,да и пенсионеры скорее дуба врежут от голода, - Гетманцев
И того и другого одновременно не бывает.
Или крестик, или трусы.