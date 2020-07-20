УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9480 відвідувачів онлайн
Новини
40 094 322

Поступова девальвація курсу гривні на 10% простимулює економіку, - Гетманцев

Поступова девальвація курсу гривні на 10% простимулює економіку, - Гетманцев

Поступова девальвація гривні на 10% разом з іншими підтримуючими заходами створить стимули для економіки.

Про це під час онлайн-конференції аналітичного центру CASE Україна в понеділок заявив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про курс гривні, то на думку багатьох експертів, вона переоцінена в межах 10%. Це питання, яке має вирішувати Національний банк ... Але нічого страшного в поступовому, повільному просідання гривні в рамках 10% я особисто не бачу", - сказав Гетманцев.

При цьому він вказав, що не бачить жодних підстав для неконтрольованої емісії або різкої девальвації.

"У нас немає підстав говорити про неконтрольовану емісію або різке падіння курсу гривні. Цього немає в намірах глави НБУ і цього немає в намірах ні в кого з нас", - зазначив він.

Дивіться також: "Ми підемо на Захід і в нас все буде добре, а Росія потоне", - білоруси про девальвацію національної валюти і російського рубля. ВIДЕО

Автор: 

девальвація (83) курс (1665) Гетманцев Данило (896)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+73
А если на 50%, то даст невиданный заряд энергии
показати весь коментар
20.07.2020 16:34
+69
Крепкие хозяйственники. Версия 2.0
показати весь коментар
20.07.2020 16:34
+48
То есть зебилы как получали при Порохе условные 10000 грн так и будут получитать 10000 грн, только теперь при Зеле это будут не 400$, а 300-330$
показати весь коментар
20.07.2020 16:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
канешна- залезть каждому украинцу в карман- это не завод построить
показати весь коментар
21.07.2020 06:55 Відповісти
Кто бы тебя ещё простимулировал!?)
показати весь коментар
21.07.2020 07:21 Відповісти
простату йому простімуліровать...
показати весь коментар
21.07.2020 08:06 Відповісти
"Если говорить о курсе гривни, то по мнению многих экспертов, она переоценена в пределах 10%Источник: https://censor.net/n3209133" ??? Это тебя переоценили когда выдвинули на эту должность. И кого нужно простимулировать чтобы ни тебя не этих говноэкспертов никогда больше никто не видел и не слышал...
показати весь коментар
21.07.2020 08:08 Відповісти
Снайпера. Простимулировать нужно снайпера толкового.
показати весь коментар
21.07.2020 10:10 Відповісти
""Если говорить о курсе гривни, то по мнению многих экспертов, она переоценена в пределах 10%"

А по мнению других экспертов - недооценена. Или слушать будем только "экспертов", которые на Ахметова работают?
показати весь коментар
21.07.2020 08:41 Відповісти
от ж ідіот, хто ж про таке каже... вітаємо долар по 30!
обрали дебілів, тепер -- їжте...
а ще, далі знизимо облікову ставку та почнемо гроші під іпотеку роздавати...

дякую, було вже, проходили, всі пам'ятають чим закінчилося?
показати весь коментар
21.07.2020 08:41 Відповісти
Дебил ватный.
показати весь коментар
21.07.2020 08:45 Відповісти
)(уйло номер 2
показати весь коментар
21.07.2020 09:02 Відповісти
Лиха беда начало, трудно прожить первые сто лет и девальвировать гривну на первые 10 процентов
показати весь коментар
21.07.2020 09:05 Відповісти
"Постепенная девальвация курса гривни на 10% простимулирует экономику" , і зубожіння населення
показати весь коментар
21.07.2020 10:21 Відповісти
для чого ІДІОТІВ вибирати в Верховну раду
показати весь коментар
21.07.2020 09:36 Відповісти
суки зелёные так и мечтают угробить нашу валюту, 30 заложили а она держится, всё по заветам *****.
показати весь коментар
21.07.2020 09:40 Відповісти
Якщо огірки і помідори по 30-40 грн то це яка девальвація?
показати весь коментар
21.07.2020 10:06 Відповісти
плять! с 2016 года ВВП рос, экономика росла, курс падал. но пришли зелёные выпускники Трускавецкой академии, и нужно взвинтить курс, чтобы поднять успешно угробленную за пол-года экономику.
показати весь коментар
21.07.2020 10:15 Відповісти
Ага, загнать доллар с 8 под 40, а потом постепенно снижать до 30и так во всем
показати весь коментар
21.07.2020 10:25 Відповісти
Постепенная девальвация курса гривни до 73 за долЯр (как в мацкве)
простимулирует олигархов,да и пенсионеры скорее дуба врежут от голода, - Гетманцев
показати весь коментар
21.07.2020 11:13 Відповісти
Вы бы там наверху определились - или девальвация на 10%, или ипотека под 5% и дешевые кредиты для бизнеса, обещанные "президентом" .
И того и другого одновременно не бывает.
Или крестик, или трусы.
показати весь коментар
21.07.2020 11:49 Відповісти
Да неужели ві себе, любимім при єтом себе віплаті не повісите? И, уверен, єто увеличение будет сотнями процентов исчисляться, для єтого же весь балаган и затевался. А ведь террорист в автобусе оказался гуманнее НБУ.
показати весь коментар
21.07.2020 12:19 Відповісти
гетманцев - говно свиней
показати весь коментар
21.07.2020 14:17 Відповісти
Гетманцев - латетний гомосексуаліст?
показати весь коментар
21.07.2020 15:35 Відповісти
Поступова девальвація курсу гривні на 10% простимулює економіку, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1345
показати весь коментар
21.07.2020 16:27 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 