Поступова девальвація курсу гривні на 10% простимулює економіку, - Гетманцев

Поступова девальвація гривні на 10% разом з іншими підтримуючими заходами створить стимули для економіки.

Про це під час онлайн-конференції аналітичного центру CASE Україна в понеділок заявив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про курс гривні, то на думку багатьох експертів, вона переоцінена в межах 10%. Це питання, яке має вирішувати Національний банк ... Але нічого страшного в поступовому, повільному просідання гривні в рамках 10% я особисто не бачу", - сказав Гетманцев.

При цьому він вказав, що не бачить жодних підстав для неконтрольованої емісії або різкої девальвації.

"У нас немає підстав говорити про неконтрольовану емісію або різке падіння курсу гривні. Цього немає в намірах глави НБУ і цього немає в намірах ні в кого з нас", - зазначив він.

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