Постепенная девальвация курса гривни на 10% простимулирует экономику, - Гетманцев

Постепенная девальвация гривни на 10% вместе с другими поддерживающими мерами создаст стимулы для экономики.

Об этом во время онлайн-конференции аналитического центра CASE Украина в понедельник заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если говорить о курсе гривни, то по мнению многих экспертов, она переоценена в пределах 10%. Это вопрос, который должен решать Национальный банк... Но ничего страшного в постепенном, медленном проседании гривни в рамках 10% я лично не вижу", - сказал Гетманцев.

При этом он указал, что не видит каких-либо оснований для неконтролируемой эмиссии или резкой девальвации.

"У нас нет оснований говорить о неконтролируемой эмиссии или резком падении курса гривни. Этого нет в намерениях главы НБУ и этого нет в намерениях ни у кого из нас", - отметил он.

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