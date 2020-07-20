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Постепенная девальвация курса гривни на 10% простимулирует экономику, - Гетманцев

Постепенная девальвация курса гривни на 10% простимулирует экономику, - Гетманцев

Постепенная девальвация гривни на 10% вместе с другими поддерживающими мерами создаст стимулы для экономики.

Об этом во время онлайн-конференции аналитического центра CASE Украина в понедельник заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если говорить о курсе гривни, то по мнению многих экспертов, она переоценена в пределах 10%. Это вопрос, который должен решать Национальный банк... Но ничего страшного в постепенном, медленном проседании гривни в рамках 10% я лично не вижу", - сказал Гетманцев.

При этом он указал, что не видит каких-либо оснований для неконтролируемой эмиссии или резкой девальвации.

"У нас нет оснований говорить о неконтролируемой эмиссии или резком падении курса гривни. Этого нет в намерениях главы НБУ и этого нет в намерениях ни у кого из нас", - отметил он.

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девальвация (113) курс (2094) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+73
А если на 50%, то даст невиданный заряд энергии
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20.07.2020 16:34
+69
Крепкие хозяйственники. Версия 2.0
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20.07.2020 16:34
+48
То есть зебилы как получали при Порохе условные 10000 грн так и будут получитать 10000 грн, только теперь при Зеле это будут не 400$, а 300-330$
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20.07.2020 16:35
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канешна- залезть каждому украинцу в карман- это не завод построить
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21.07.2020 06:55 Ответить
Кто бы тебя ещё простимулировал!?)
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21.07.2020 07:21 Ответить
простату йому простімуліровать...
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21.07.2020 08:06 Ответить
"Если говорить о курсе гривни, то по мнению многих экспертов, она переоценена в пределах 10%Источник: https://censor.net/n3209133" ??? Это тебя переоценили когда выдвинули на эту должность. И кого нужно простимулировать чтобы ни тебя не этих говноэкспертов никогда больше никто не видел и не слышал...
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21.07.2020 08:08 Ответить
Снайпера. Простимулировать нужно снайпера толкового.
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21.07.2020 10:10 Ответить
""Если говорить о курсе гривни, то по мнению многих экспертов, она переоценена в пределах 10%"

А по мнению других экспертов - недооценена. Или слушать будем только "экспертов", которые на Ахметова работают?
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21.07.2020 08:41 Ответить
от ж ідіот, хто ж про таке каже... вітаємо долар по 30!
обрали дебілів, тепер -- їжте...
а ще, далі знизимо облікову ставку та почнемо гроші під іпотеку роздавати...

дякую, було вже, проходили, всі пам'ятають чим закінчилося?
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21.07.2020 08:41 Ответить
Дебил ватный.
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21.07.2020 08:45 Ответить
)(уйло номер 2
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21.07.2020 09:02 Ответить
Лиха беда начало, трудно прожить первые сто лет и девальвировать гривну на первые 10 процентов
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21.07.2020 09:05 Ответить
"Постепенная девальвация курса гривни на 10% простимулирует экономику" , і зубожіння населення
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21.07.2020 10:21 Ответить
для чого ІДІОТІВ вибирати в Верховну раду
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21.07.2020 09:36 Ответить
суки зелёные так и мечтают угробить нашу валюту, 30 заложили а она держится, всё по заветам *****.
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21.07.2020 09:40 Ответить
Якщо огірки і помідори по 30-40 грн то це яка девальвація?
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21.07.2020 10:06 Ответить
плять! с 2016 года ВВП рос, экономика росла, курс падал. но пришли зелёные выпускники Трускавецкой академии, и нужно взвинтить курс, чтобы поднять успешно угробленную за пол-года экономику.
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21.07.2020 10:15 Ответить
Ага, загнать доллар с 8 под 40, а потом постепенно снижать до 30и так во всем
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21.07.2020 10:25 Ответить
Постепенная девальвация курса гривни до 73 за долЯр (как в мацкве)
простимулирует олигархов,да и пенсионеры скорее дуба врежут от голода, - Гетманцев
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21.07.2020 11:13 Ответить
Вы бы там наверху определились - или девальвация на 10%, или ипотека под 5% и дешевые кредиты для бизнеса, обещанные "президентом" .
И того и другого одновременно не бывает.
Или крестик, или трусы.
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21.07.2020 11:49 Ответить
Да неужели ві себе, любимім при єтом себе віплаті не повісите? И, уверен, єто увеличение будет сотнями процентов исчисляться, для єтого же весь балаган и затевался. А ведь террорист в автобусе оказался гуманнее НБУ.
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21.07.2020 12:19 Ответить
гетманцев - говно свиней
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21.07.2020 14:17 Ответить
Гетманцев - латетний гомосексуаліст?
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21.07.2020 15:35 Ответить
Поступова девальвація курсу гривні на 10% простимулює економіку, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1345
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21.07.2020 16:27 Ответить
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