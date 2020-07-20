Постепенная девальвация курса гривни на 10% простимулирует экономику, - Гетманцев
Постепенная девальвация гривни на 10% вместе с другими поддерживающими мерами создаст стимулы для экономики.
Об этом во время онлайн-конференции аналитического центра CASE Украина в понедельник заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если говорить о курсе гривни, то по мнению многих экспертов, она переоценена в пределах 10%. Это вопрос, который должен решать Национальный банк... Но ничего страшного в постепенном, медленном проседании гривни в рамках 10% я лично не вижу", - сказал Гетманцев.
При этом он указал, что не видит каких-либо оснований для неконтролируемой эмиссии или резкой девальвации.
"У нас нет оснований говорить о неконтролируемой эмиссии или резком падении курса гривни. Этого нет в намерениях главы НБУ и этого нет в намерениях ни у кого из нас", - отметил он.
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А по мнению других экспертов - недооценена. Или слушать будем только "экспертов", которые на Ахметова работают?
обрали дебілів, тепер -- їжте...
а ще, далі знизимо облікову ставку та почнемо гроші під іпотеку роздавати...
дякую, було вже, проходили, всі пам'ятають чим закінчилося?
простимулирует олигархов,да и пенсионеры скорее дуба врежут от голода, - Гетманцев
И того и другого одновременно не бывает.
Или крестик, или трусы.