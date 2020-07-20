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Новини Коронавірус і карантин
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Породілля померла від COVID-19 на Львівщині

Породілля померла від COVID-19 на Львівщині

28-річна жінка померла від ускладнень коронавірусної хвороби. Дитина перебуває в реанімації на апараті ШВЛ.

Про це "Укрінформу" розповів головний лікар Жовківської центральної районної лікарні Ігор Шевців, інформує Цензор.НЕТ.

"Жінка з Яворівщини до нас поступила вже з підтвердженим діагнозом COVID-19, вона перебувала під апаратом штучної вентиляції легенів, тому тут однозначно був кесарів розтин. Вона народила з п'ятниці на суботу. А сьогодні померла, швидше за все, від ускладнень коронавірусу. Ми залучили всіх фахівців, яких могли, але, на жаль, врятувати не вдалося", - сказав Шевців.

Новонароджену дитину у важкому стані направили до Львівської обласної клінічної лікарні. "Наскільки мені відомо, немовля зараз у реанімації на ШВЛ", - зазначив Шевців.

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Жовківський район - третій у Львівській області за кількістю хворих на COVID-19. Багато хворих перебувають у Жовківській центральній районній лікарні.

Як повідомлялося, всього у Львівській області станом на 20 липня виявлено 8115 випадків коронавірусу.

Автор: 

карантин (18172) смерть (6772) породілля (15) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2452)


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особо не привлекали, все списывается на ковид
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20.07.2020 19:44 Відповісти
Ось вам і спростування недостовірної інформації про те, що короновірус небезпечний лише для 65+.
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20.07.2020 19:48 Відповісти
Коронавірус небезпечний для людей з супутніми захворюваннями, а вони можуть бути в любому віці. У віці 65+ супутні захворювання тягнуться за людиною, як хвіст за кометою, тому зафіксована кореляція і на то нема ради.
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20.07.2020 21:50 Відповісти
Умерла 100% по вине медиков Неудачное кесарево или инфекцию занесли или внутреннее кровотечение От ковида так быстро не умираю особенно в 28 когда организм молодой Комиссию из минздрава немедленно нужно послать и судмедэкспертизу в другом регионе провести Пока убитую медиками не похоронили (Сейчас все косяки можно на ковид списать )
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20.07.2020 21:51 Відповісти
ну еще недавно вообще 20 летняя скончалась, так что не все так однозначно. и молодой организм не значит что здоровый 20-28 лет, это 2000, 1990 года, не все там прям было радужно и согласно госту... народ травился, понемногу, медицина тоже с каждым годом шла известно куда, ну и экология тоже не очень - машин понакупали, вздохнуть нельзя. так что на западе 70-90 лет зона риска, а у нас - явно меньше, для большинства. хорошо что у нас не такой злобный вирус по каким-то причинам.
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20.07.2020 22:43 Відповісти
Кошмар. Нехай спочиває з Богом. Немовляті швидкого одужання.
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21.07.2020 00:16 Відповісти
 
 