Породілля померла від COVID-19 на Львівщині

28-річна жінка померла від ускладнень коронавірусної хвороби. Дитина перебуває в реанімації на апараті ШВЛ.

Про це "Укрінформу" розповів головний лікар Жовківської центральної районної лікарні Ігор Шевців, інформує Цензор.НЕТ.

"Жінка з Яворівщини до нас поступила вже з підтвердженим діагнозом COVID-19, вона перебувала під апаратом штучної вентиляції легенів, тому тут однозначно був кесарів розтин. Вона народила з п'ятниці на суботу. А сьогодні померла, швидше за все, від ускладнень коронавірусу. Ми залучили всіх фахівців, яких могли, але, на жаль, врятувати не вдалося", - сказав Шевців.

Новонароджену дитину у важкому стані направили до Львівської обласної клінічної лікарні. "Наскільки мені відомо, немовля зараз у реанімації на ШВЛ", - зазначив Шевців.

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Жовківський район - третій у Львівській області за кількістю хворих на COVID-19. Багато хворих перебувають у Жовківській центральній районній лікарні.

Як повідомлялося, всього у Львівській області станом на 20 липня виявлено 8115 випадків коронавірусу.