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Новости Коронавирус и карантин
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Роженица умерла от COVID-19 на Львовщине

Роженица умерла от COVID-19 на Львовщине

28-летняя женщина умерла от осложнений коронавирусной болезни. Ребенок находится в реанимации на аппарате ИВЛ.

Об этом "Укринформу" рассказал главный врач Жовковской центральной районной больницы Игорь Шевцив, информирует Цензор.НЕТ.

"Женщина с Яворивщины к нам поступила уже с подтвержденным диагнозом COVID-19, она находилась под аппаратом искусственной вентиляции легких, поэтому здесь однозначно был кесарево сечение. Она родила с пятницы на субботу. А сегодня умерла, скорее всего, от осложнений коронавируса. Мы привлекли всех специалистов, которых могли, но, к сожалению, спасти не удалось", - сказал Шевцив.

Новорожденного ребенка в тяжелом состоянии направили во Львовскую областную клиническую больницу. "Насколько мне известно, младенец сейчас в реанимации на ИВЛ", - отметил Шевцив.

Также на Цензор.НЕТ: Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в середине 2021 года, - ВОЗ

Жовковский район - третий во Львовской области по количеству больных COVID-19. Многие больные находится в Жовковской центральной районной больнице.

Как сообщалось, всего во Львовской области по состоянию на 20 июля выявлено 8115 случаев коронавируса.

Автор: 

карантин (16729) смерть (9245) роженица (19) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2927)


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особо не привлекали, все списывается на ковид
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20.07.2020 19:44 Ответить
Ось вам і спростування недостовірної інформації про те, що короновірус небезпечний лише для 65+.
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20.07.2020 19:48 Ответить
Коронавірус небезпечний для людей з супутніми захворюваннями, а вони можуть бути в любому віці. У віці 65+ супутні захворювання тягнуться за людиною, як хвіст за кометою, тому зафіксована кореляція і на то нема ради.
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20.07.2020 21:50 Ответить
Умерла 100% по вине медиков Неудачное кесарево или инфекцию занесли или внутреннее кровотечение От ковида так быстро не умираю особенно в 28 когда организм молодой Комиссию из минздрава немедленно нужно послать и судмедэкспертизу в другом регионе провести Пока убитую медиками не похоронили (Сейчас все косяки можно на ковид списать )
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20.07.2020 21:51 Ответить
ну еще недавно вообще 20 летняя скончалась, так что не все так однозначно. и молодой организм не значит что здоровый 20-28 лет, это 2000, 1990 года, не все там прям было радужно и согласно госту... народ травился, понемногу, медицина тоже с каждым годом шла известно куда, ну и экология тоже не очень - машин понакупали, вздохнуть нельзя. так что на западе 70-90 лет зона риска, а у нас - явно меньше, для большинства. хорошо что у нас не такой злобный вирус по каким-то причинам.
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20.07.2020 22:43 Ответить
Кошмар. Нехай спочиває з Богом. Немовляті швидкого одужання.
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21.07.2020 00:16 Ответить
 
 