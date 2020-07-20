Роженица умерла от COVID-19 на Львовщине

28-летняя женщина умерла от осложнений коронавирусной болезни. Ребенок находится в реанимации на аппарате ИВЛ.

Об этом "Укринформу" рассказал главный врач Жовковской центральной районной больницы Игорь Шевцив, информирует Цензор.НЕТ.

"Женщина с Яворивщины к нам поступила уже с подтвержденным диагнозом COVID-19, она находилась под аппаратом искусственной вентиляции легких, поэтому здесь однозначно был кесарево сечение. Она родила с пятницы на субботу. А сегодня умерла, скорее всего, от осложнений коронавируса. Мы привлекли всех специалистов, которых могли, но, к сожалению, спасти не удалось", - сказал Шевцив.

Новорожденного ребенка в тяжелом состоянии направили во Львовскую областную клиническую больницу. "Насколько мне известно, младенец сейчас в реанимации на ИВЛ", - отметил Шевцив.

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Жовковский район - третий во Львовской области по количеству больных COVID-19. Многие больные находится в Жовковской центральной районной больнице.

Как сообщалось, всего во Львовской области по состоянию на 20 июля выявлено 8115 случаев коронавируса.