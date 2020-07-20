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Новини Українські заручники в РФ
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Сенцов нагадав про в'язнів Кремля братів Абдуллаєвих

Сенцов нагадав про в'язнів Кремля братів Абдуллаєвих

Теймур і Узеїр Абдуллаєві відбувають у "сучасному російському ГУЛАГу" терміни 13 і 17 років, отримані без доказів у справі про тероризм.

Про це пише у Фейсбуці колишній в'язень Кремля режисер Олег Сенцов, інформує Цензор.НЕТ.

"Брати Абдуллаєві. Теймур і Узеїр. Кримські татари, спортсмени, чоловіки і батьки. Дев'ять дітей на дві сім'ї. Займалися тхеквондо, вчили інших. Порядні люди, яких знали і поважали не тільки у своєму селищі, а й далеко за його межами. Мусульмани", - написав Сенцов.

Він нагадав, що Абдуллаєвих без доказів засудили до 13 і 17 років позбавлення волі в складі так званої "Першої сімферопольської групи".

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"Зараз перебувають у таборах Башкортостану, одних із найжорсткіших у сучасному російському ГУЛАГу. Постійно перебувають у ШІЗО, тому що не ламаються і не йдуть на співпрацю. Дай їм, Боже, здоров'я і терпіння, пройти через все це і дочекатися звільнення. А нам треба ніколи не забувати про кожного", - додав Сенцов.

Сенцов нагадав про вязнів Кремля братів Абдуллаєвих 01

Сенцов нагадав про вязнів Кремля братів Абдуллаєвих 02

Автор: 

росія (65829) політв’язні (1357) кримські татари (2005) Сенцов Олег (899)


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Топ коментарі
+4
Он еще и в ядерной энергетике разберется . Это тот вариант . когда бабло не пахнет . Чмо .
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20.07.2020 21:35
+4
Зебіл что лі?
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20.07.2020 21:41
+3
Некогда!
Мендель залетела, перед кадыровом надо срочно (и очень мужественно!!!) извиниться,
в отпуск слетать (5 или 6 раз за год) и с ****** перетереть кое-какие организационные вопросы...
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20.07.2020 21:32
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Потерпевшему вiслюку?
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20.07.2020 21:28 Відповісти
Некогда!
Мендель залетела, перед кадыровом надо срочно (и очень мужественно!!!) извиниться,
в отпуск слетать (5 или 6 раз за год) и с ****** перетереть кое-какие организационные вопросы...
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20.07.2020 21:32 Відповісти
Он еще и в ядерной энергетике разберется . Это тот вариант . когда бабло не пахнет . Чмо .
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20.07.2020 21:35 Відповісти
Він, це хто???))
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20.07.2020 21:37 Відповісти
Сенцов .
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20.07.2020 21:39 Відповісти
Зебіл что лі?
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20.07.2020 21:41 Відповісти
Не , националист .
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20.07.2020 21:43 Відповісти
Та ти шо??? Карпюк націоналіст ,це я знаю , а відносно тебе не чув !!))
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20.07.2020 21:44 Відповісти
Я вам татарам ніколи не пробачу здачу Криму. З мочалкою в зубах.
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20.07.2020 21:38 Відповісти
Ты никогда не пройдёшь свой путь до конца, если будешь останавливаться, чтобы бросить камень в каждую тявкающую собаку. - Уинстон Черчилль
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20.07.2020 22:17 Відповісти
Тому припиняй брехати ,як та шавка з під воріт !!))
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20.07.2020 22:23 Відповісти
На великого посягнул? Он бы никогда не опустился до никчемных вбросов. Но пример хороший, он как раз после войны проиграл выбору клоуну избиратели которого устали от войны, после чего сказал :Прелесть демократии в том что дураков подавляющее большинство, а их обмануть гораздо проще чем подчинить умных.
Я думаю мозга хватит понять о чем это, так что сори, но стрельнул ты себе в ногу
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20.07.2020 22:26 Відповісти
Зелёная крыса, будет менять только на подставных таксосов
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20.07.2020 22:00 Відповісти
Шлепер !!!!!!
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20.07.2020 22:04 Відповісти
палетесь ркбята .
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20.07.2020 22:13 Відповісти
Таких как Олежка?
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20.07.2020 22:14 Відповісти
Воли им и терпения, помочь сейчас некому.
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21.07.2020 00:25 Відповісти
 
 