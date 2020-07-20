Сенцов нагадав про в'язнів Кремля братів Абдуллаєвих

Теймур і Узеїр Абдуллаєві відбувають у "сучасному російському ГУЛАГу" терміни 13 і 17 років, отримані без доказів у справі про тероризм.

Про це пише у Фейсбуці колишній в'язень Кремля режисер Олег Сенцов, інформує Цензор.НЕТ.

"Брати Абдуллаєві. Теймур і Узеїр. Кримські татари, спортсмени, чоловіки і батьки. Дев'ять дітей на дві сім'ї. Займалися тхеквондо, вчили інших. Порядні люди, яких знали і поважали не тільки у своєму селищі, а й далеко за його межами. Мусульмани", - написав Сенцов.

Він нагадав, що Абдуллаєвих без доказів засудили до 13 і 17 років позбавлення волі в складі так званої "Першої сімферопольської групи".

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"Зараз перебувають у таборах Башкортостану, одних із найжорсткіших у сучасному російському ГУЛАГу. Постійно перебувають у ШІЗО, тому що не ламаються і не йдуть на співпрацю. Дай їм, Боже, здоров'я і терпіння, пройти через все це і дочекатися звільнення. А нам треба ніколи не забувати про кожного", - додав Сенцов.