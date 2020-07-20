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Новости Украинские заложники в РФ
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Сенцов напомнил об узниках Кремля братьях Абдуллаевых

Сенцов напомнил об узниках Кремля братьях Абдуллаевых

Теймур и Узеир Абдуллаевы отбывают в "современном российском ГУЛАГе" сроки в 13 и 17 лет, полученные без доказательств по делу о терроризме.

Об этом пишет в Фейсбуке бывший узник Кремля режиссер Олег Сенцов, информирует Цензор.НЕТ.

"Братья Абдуллаевы. Теймур и Узеир. Крымские татары, спортсмены, мужья и отцы. Девять детей на две семьи. Занимались тхэквондо, учили других. Порядочные люди, которых знали и уважали не только в своем поселке, но и далеко за его пределами. Мусульмане", - написал Сенцов.

Он напомнил, что Абдуллаевых без доказательств приговорили к 13 и 17 годам лишения свободы в составе так называемой "Первой симферопольской группы".

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"Сейчас находятся в лагерях Башкортостана, одних из самых жестких в современном российском ГУЛАГе. Постоянно находятся в ШИЗО, потому что не ломаются и не идут на сотрудничество. Дай им бог здоровья и терпения, пройти через все это и дождаться освобождения. А нам надо никогда не забывать о каждом", - добавил Сенцов.

Сенцов напомнил об узниках Кремля братьях Абдуллаевых 01
Сенцов напомнил об узниках Кремля братьях Абдуллаевых 02

Автор: 

россия (96018) политзаключенные (1624) крымские татары (2718) Сенцов Олег (1154)


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Топ комментарии
+4
Он еще и в ядерной энергетике разберется . Это тот вариант . когда бабло не пахнет . Чмо .
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20.07.2020 21:35
+4
Зебіл что лі?
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20.07.2020 21:41
+3
Некогда!
Мендель залетела, перед кадыровом надо срочно (и очень мужественно!!!) извиниться,
в отпуск слетать (5 или 6 раз за год) и с ****** перетереть кое-какие организационные вопросы...
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20.07.2020 21:32
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Потерпевшему вiслюку?
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20.07.2020 21:28 Ответить
Некогда!
Мендель залетела, перед кадыровом надо срочно (и очень мужественно!!!) извиниться,
в отпуск слетать (5 или 6 раз за год) и с ****** перетереть кое-какие организационные вопросы...
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20.07.2020 21:32 Ответить
Он еще и в ядерной энергетике разберется . Это тот вариант . когда бабло не пахнет . Чмо .
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20.07.2020 21:35 Ответить
Він, це хто???))
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20.07.2020 21:37 Ответить
Сенцов .
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20.07.2020 21:39 Ответить
Зебіл что лі?
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20.07.2020 21:41 Ответить
Не , националист .
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20.07.2020 21:43 Ответить
Та ти шо??? Карпюк націоналіст ,це я знаю , а відносно тебе не чув !!))
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20.07.2020 21:44 Ответить
Я вам татарам ніколи не пробачу здачу Криму. З мочалкою в зубах.
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20.07.2020 21:38 Ответить
Ты никогда не пройдёшь свой путь до конца, если будешь останавливаться, чтобы бросить камень в каждую тявкающую собаку. - Уинстон Черчилль
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20.07.2020 22:17 Ответить
Тому припиняй брехати ,як та шавка з під воріт !!))
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20.07.2020 22:23 Ответить
На великого посягнул? Он бы никогда не опустился до никчемных вбросов. Но пример хороший, он как раз после войны проиграл выбору клоуну избиратели которого устали от войны, после чего сказал :Прелесть демократии в том что дураков подавляющее большинство, а их обмануть гораздо проще чем подчинить умных.
Я думаю мозга хватит понять о чем это, так что сори, но стрельнул ты себе в ногу
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20.07.2020 22:26 Ответить
Зелёная крыса, будет менять только на подставных таксосов
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20.07.2020 22:00 Ответить
Шлепер !!!!!!
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20.07.2020 22:04 Ответить
палетесь ркбята .
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20.07.2020 22:13 Ответить
Таких как Олежка?
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20.07.2020 22:14 Ответить
Воли им и терпения, помочь сейчас некому.
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21.07.2020 00:25 Ответить
 
 