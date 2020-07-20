Сенцов напомнил об узниках Кремля братьях Абдуллаевых

Теймур и Узеир Абдуллаевы отбывают в "современном российском ГУЛАГе" сроки в 13 и 17 лет, полученные без доказательств по делу о терроризме.

Об этом пишет в Фейсбуке бывший узник Кремля режиссер Олег Сенцов, информирует Цензор.НЕТ.

"Братья Абдуллаевы. Теймур и Узеир. Крымские татары, спортсмены, мужья и отцы. Девять детей на две семьи. Занимались тхэквондо, учили других. Порядочные люди, которых знали и уважали не только в своем поселке, но и далеко за его пределами. Мусульмане", - написал Сенцов.

Он напомнил, что Абдуллаевых без доказательств приговорили к 13 и 17 годам лишения свободы в составе так называемой "Первой симферопольской группы".

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"Сейчас находятся в лагерях Башкортостана, одних из самых жестких в современном российском ГУЛАГе. Постоянно находятся в ШИЗО, потому что не ломаются и не идут на сотрудничество. Дай им бог здоровья и терпения, пройти через все это и дождаться освобождения. А нам надо никогда не забывать о каждом", - добавил Сенцов.



