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Малюська анонсував запуск нового держреєстру юросіб та ФОП

Малюська анонсував запуск нового держреєстру юросіб та ФОП

Міністерство юстиції планує запуск нового Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Про це написав у фейсбуці Міністр Юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

"Ми запускаємо новий ЄДР (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).

У зв’язку з цим з 7 по 16 серпня 2020 року дані будуть переноситися зі старого реєстру до нового і доступ реєстраторів до ЄДР протягом цього часу буде відсутнім", - написав Малюська.

Він уточнив, що документи на реєстрацію не приймаються з 00 години 5 серпня, а документи, подані до цього часу, мають бути оброблені до 18 години 7 серпня.

"Просимо вибачити за тимчасові незручності та запланувати проведення реєстраційних дій (реєстрацію юридичних осіб та ФОП, зміну директора, внесення змін до зареєстрованих даних тощо) до 5 серпня або ж після 16 серпня 2020 року", - написав Малюська.

Він додав, що протягом періоду перенесення даних Антирейдерська колегія продовжуватиме працювати, матиме доступ до ЄДР та зможе оперативно реагувати на потенційні рейдерські атаки.

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Автор: 

держреєстр (35) Малюська Денис (402)


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Этот слабоумный маньяк все еще при своей должности?Тьфу, блин.
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21.07.2020 10:35 Відповісти
а эти всё велосипеды строят. вот нахрена, спрашивается, надо было делать мобильное приложение "Штрафы ПДД", если до него нормально себе работало "Штрафы UA"? бюджет освоить?
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21.07.2020 10:35 Відповісти
Все классно работало, зачем лезть?
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21.07.2020 11:46 Відповісти
 
 