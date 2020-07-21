Малюська анонсував запуск нового держреєстру юросіб та ФОП
Міністерство юстиції планує запуск нового Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Про це написав у фейсбуці Міністр Юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.
"Ми запускаємо новий ЄДР (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).
У зв’язку з цим з 7 по 16 серпня 2020 року дані будуть переноситися зі старого реєстру до нового і доступ реєстраторів до ЄДР протягом цього часу буде відсутнім", - написав Малюська.
Він уточнив, що документи на реєстрацію не приймаються з 00 години 5 серпня, а документи, подані до цього часу, мають бути оброблені до 18 години 7 серпня.
"Просимо вибачити за тимчасові незручності та запланувати проведення реєстраційних дій (реєстрацію юридичних осіб та ФОП, зміну директора, внесення змін до зареєстрованих даних тощо) до 5 серпня або ж після 16 серпня 2020 року", - написав Малюська.
Він додав, що протягом періоду перенесення даних Антирейдерська колегія продовжуватиме працювати, матиме доступ до ЄДР та зможе оперативно реагувати на потенційні рейдерські атаки.
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