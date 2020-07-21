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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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В.о. керівника Департаменту Офісу генпрокурора у "справах Майдану" призначено Донського

В.о. керівника Департаменту Офісу генпрокурора у

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова призначила в.о. керівника Департаменту у "справах Майдану" Олексія Донського.

Це нам підтвердив hromadske сам Донський, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, до цього Донський був заступником керівника цього Департаменту. Очолював його тоді Віктор Мисяк, звільнити якого раніше вимагали представники родин Героїв Небесної сотні.

Олексій Донський 6 років є прокурором в справі про розстріли на вулиці Інститутській під час Революції Гідності 20 лютого 2014 року. Тоді вбили 48 протестувальників та поранили ще 80. У кінці 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка на місяць вивів Донського з цієї справи. Це зробили для того, аби поміняти п'ятьох ексберкутівців, які обвинувачувались у вбивствах протестувальників.

У січні 2020 року Донський успішно пройшов співбесіду в Офісі генпрокурора і продовжив там працювати.

Читайте також: Між слідчими ДБР у справах Майдану і прокурорами налагоджено комунікацію, проблем у роботі немає, - Донський

Автор: 

призначення (2294) злочини проти Майдану (309) Донський Олексій (28) Офіс Генпрокурора (3268)


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Топ коментарі
+4
Звичайно заступник і керівник мають однакові політичні погляди.
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21.07.2020 20:04
+4
Ну если собеседовпние с бенЯдиктовой прошел...значит зеленый чувак...значит падаль..
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21.07.2020 20:09
+3
А вы, друзья, кака не садитесь..©
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21.07.2020 20:03
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А вы, друзья, кака не садитесь..©
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21.07.2020 20:03 Відповісти
Звичайно заступник і керівник мають однакові політичні погляди.
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21.07.2020 20:04 Відповісти
ще один плівок зе_влади в майдан і пам'ять про загиблих і їх рідних......виродки блеать
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21.07.2020 20:05 Відповісти
кацап..шо вже евреі кінчились..ви ще жириновського покличте... все робите щоб забули про небесну сотню...
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21.07.2020 20:05 Відповісти
Ну если собеседовпние с бенЯдиктовой прошел...значит зеленый чувак...значит падаль..
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21.07.2020 20:09 Відповісти
це всего лишь любители, а здесь и сейчас надобны тока настоящие пгофессионалы
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21.07.2020 20:32 Відповісти
 
 