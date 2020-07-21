В.о. керівника Департаменту Офісу генпрокурора у "справах Майдану" призначено Донського

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова призначила в.о. керівника Департаменту у "справах Майдану" Олексія Донського.

Це нам підтвердив hromadske сам Донський, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, до цього Донський був заступником керівника цього Департаменту. Очолював його тоді Віктор Мисяк, звільнити якого раніше вимагали представники родин Героїв Небесної сотні.

Олексій Донський 6 років є прокурором в справі про розстріли на вулиці Інститутській під час Революції Гідності 20 лютого 2014 року. Тоді вбили 48 протестувальників та поранили ще 80. У кінці 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка на місяць вивів Донського з цієї справи. Це зробили для того, аби поміняти п'ятьох ексберкутівців, які обвинувачувались у вбивствах протестувальників.

У січні 2020 року Донський успішно пройшов співбесіду в Офісі генпрокурора і продовжив там працювати.

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