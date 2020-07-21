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Новости Расследование преступлений на Майдане
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И.о. руководителя Департамента Офиса Генпрокурора по "делам Майдана" назначен Донской

И.о. руководителя Департамента Офиса Генпрокурора по

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила и.о. руководителя Департамента по "делам Майдана" Алексея Донского.

Это подтвердил hromadske сам Донской, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, до этого Донской был заместителем руководителя этого Департамента. Возглавлял его тогда Виктор Мисяк, уволить которого ранее требовали представители семей Героев Небесной сотни.

Алексей Донской 6 лет является прокурором по делу о расстрелах на улице Институтской во время Революции Достоинства 20 февраля 2014 года. Тогда убили 48 протестующих и ранили еще 80. В конце 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка на месяц вывел Донского из этого дела. Это было сделано для того, чтобы поменять пятерых экс-беркутовцев, которые обвинялись в убийствах протестующих.

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В январе 2020 года Донской успешно прошел собеседование в Офисе Генпрокурора и продолжил там работать.

Автор: 

назначение (2178) преступления против Майдана (293) Донской Алексей (24) Офис Генпрокурора (2486)


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Топ комментарии
+4
Звичайно заступник і керівник мають однакові політичні погляди.
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21.07.2020 20:04
+4
Ну если собеседовпние с бенЯдиктовой прошел...значит зеленый чувак...значит падаль..
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21.07.2020 20:09
+3
А вы, друзья, кака не садитесь..©
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21.07.2020 20:03
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А вы, друзья, кака не садитесь..©
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21.07.2020 20:03 Ответить
Звичайно заступник і керівник мають однакові політичні погляди.
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21.07.2020 20:04 Ответить
ще один плівок зе_влади в майдан і пам'ять про загиблих і їх рідних......виродки блеать
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21.07.2020 20:05 Ответить
кацап..шо вже евреі кінчились..ви ще жириновського покличте... все робите щоб забули про небесну сотню...
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21.07.2020 20:05 Ответить
Ну если собеседовпние с бенЯдиктовой прошел...значит зеленый чувак...значит падаль..
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21.07.2020 20:09 Ответить
це всего лишь любители, а здесь и сейчас надобны тока настоящие пгофессионалы
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21.07.2020 20:32 Ответить
 
 