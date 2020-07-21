И.о. руководителя Департамента Офиса Генпрокурора по "делам Майдана" назначен Донской

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила и.о. руководителя Департамента по "делам Майдана" Алексея Донского.

Это подтвердил hromadske сам Донской, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, до этого Донской был заместителем руководителя этого Департамента. Возглавлял его тогда Виктор Мисяк, уволить которого ранее требовали представители семей Героев Небесной сотни.

Алексей Донской 6 лет является прокурором по делу о расстрелах на улице Институтской во время Революции Достоинства 20 февраля 2014 года. Тогда убили 48 протестующих и ранили еще 80. В конце 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка на месяц вывел Донского из этого дела. Это было сделано для того, чтобы поменять пятерых экс-беркутовцев, которые обвинялись в убийствах протестующих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Производства из Управления по делам Майдана я не могу истребовать, они не в моей компетенции, - Бабиков

В январе 2020 года Донской успешно прошел собеседование в Офисе Генпрокурора и продолжил там работать.