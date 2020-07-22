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Новини Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: В Україні 829 нових випадків COVID-19, померли 16 осіб, загалом - 60 995 випадків. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

брифінг (34) карантин (18172) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) Микичак Ірина (55) коронавірус (19923)


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22.07.2020 09:53 Відповісти
 
 