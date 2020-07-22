Кабмін схвалив вихід України з двох угод СНД

Україна має намір вийти з Угоди про гуманітарне співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав і Угоди про Раду з гуманітарного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Відповідний проєкт указу президента схвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Угода про гуманітарне співробітництво держав-учасниць СНД була підписана 26 серпня 2005 року в Казані (Росія), а угода про Раду з гуманітарного співробітництва держав-учасниць СНД - 28 листопада 2006 року в Мінську (Білорусь).

Зазначається, що через агресію Росії проти України фактичне співробітництво в межах цих угод в РФ вже зупинено, а співпраця з іншими країнами-учасницями відбувається в двосторонньому форматі на підставі нових договорів.

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