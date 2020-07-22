Кабмін схвалив вихід України з двох угод СНД
Україна має намір вийти з Угоди про гуманітарне співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав і Угоди про Раду з гуманітарного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.
Відповідний проєкт указу президента схвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Угода про гуманітарне співробітництво держав-учасниць СНД була підписана 26 серпня 2005 року в Казані (Росія), а угода про Раду з гуманітарного співробітництва держав-учасниць СНД - 28 листопада 2006 року в Мінську (Білорусь).
Зазначається, що через агресію Росії проти України фактичне співробітництво в межах цих угод в РФ вже зупинено, а співпраця з іншими країнами-учасницями відбувається в двосторонньому форматі на підставі нових договорів.
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Hellis
@13Hellis_13
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Что -то сильно не устраивает ОПЗЖ и всех рыгов в их реальных, а не на публику, рейтингах.
В атаку бросили Жванию.
1) скрин 1: кто запустил волну очернения (рыги)
2) скрин 2: во вступлении сразу первой строкой причина: "Люди! Я вас прошу! Голосуйте за нас, а не за Порошенко!"
А так он сделал практически все, вот только времени не хватило...
Але допомога від "фізичної" особи була? Так. Ахмєтову не перешкоджала Українсьська держава... Тобто тут всі юридичні тонкощі виконані. Що не скажеш про режим надзвичайного і військового стану....