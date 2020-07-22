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Кабмін схвалив вихід України з двох угод СНД

Кабмін схвалив вихід України з двох угод СНД

Україна має намір вийти з Угоди про гуманітарне співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав і Угоди про Раду з гуманітарного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Відповідний проєкт указу президента схвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Угода про гуманітарне співробітництво держав-учасниць СНД була підписана 26 серпня 2005 року в Казані (Росія), а угода про Раду з гуманітарного співробітництва держав-учасниць СНД - 28 листопада 2006 року в Мінську (Білорусь).

Зазначається, що через агресію Росії проти України фактичне співробітництво в межах цих угод в РФ вже зупинено, а співпраця з іншими країнами-учасницями відбувається в двосторонньому форматі на підставі нових договорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про покращення розрахунків у межах СНД

Автор: 

Кабмін (14140) СНД (163) угода (684)


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Топ коментарі
+2
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Hellis

@13Hellis_13

·https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1285916243657207808 3 мин

Что -то сильно не устраивает ОПЗЖ и всех рыгов в их реальных, а не на публику, рейтингах.
В атаку бросили Жванию.
1) скрин 1: кто запустил волну очернения (рыги)
2) скрин 2: во вступлении сразу первой строкой причина: "Люди! Я вас прошу! Голосуйте за нас, а не за Порошенко!"

Кабмин одобрил выход Украины из двух соглашений СНГ - Цензор.НЕТ 5812

Кабмин одобрил выход Украины из двух соглашений СНГ - Цензор.НЕТ 9294
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22.07.2020 15:40
+2
В СНГ нас нет, но соглашения есть! Огласите, пожалуйста, весь список (с)
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22.07.2020 16:06
+1
При Порошенко такого не було.Гуманитарка на ОРДЛО должна ити из СНГ регулярно и беспрекословно,бо там жежнашилюди.
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22.07.2020 16:02
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https://mobile.twitter.com/13Hellis_13
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13

Hellis

@13Hellis_13

·https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1285916243657207808 3 мин

Что -то сильно не устраивает ОПЗЖ и всех рыгов в их реальных, а не на публику, рейтингах.
В атаку бросили Жванию.
1) скрин 1: кто запустил волну очернения (рыги)
2) скрин 2: во вступлении сразу первой строкой причина: "Люди! Я вас прошу! Голосуйте за нас, а не за Порошенко!"

Кабмин одобрил выход Украины из двух соглашений СНГ - Цензор.НЕТ 5812

Кабмин одобрил выход Украины из двух соглашений СНГ - Цензор.НЕТ 9294
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22.07.2020 15:40 Відповісти
Дивно. Ющенківські любі друзі гавкають одне на одного... Чи це операція прикриття?
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22.07.2020 16:20 Відповісти
При Порохе этот процесс был более быстрым.
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22.07.2020 15:51 Відповісти
Канєшна. Настільки бистрим, що 5 років не вистачило...
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22.07.2020 16:22 Відповісти
Ну ты странный, вот если бы он взял все сразу сделал, то ЧТО бы он обещал еще сделать перед выборами 2019 года?!!
А так он сделал практически все, вот только времени не хватило...
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22.07.2020 16:27 Відповісти
При Порошенко такого не було.Гуманитарка на ОРДЛО должна ити из СНГ регулярно и беспрекословно,бо там жежнашилюди.
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22.07.2020 16:02 Відповісти
ЧОГО не було при Петрилі?)
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22.07.2020 16:21 Відповісти
Совісті.Замість неї рило виросло.
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22.07.2020 19:47 Відповісти
Згідно мміжнародних домовленостей, забезпечення населення - є обов'язок окупанта. У мене погане до Пєті відношення, але тут все було як слід.
Але допомога від "фізичної" особи була? Так. Ахмєтову не перешкоджала Українсьська держава... Тобто тут всі юридичні тонкощі виконані. Що не скажеш про режим надзвичайного і військового стану....
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23.07.2020 06:43 Відповісти
В СНГ нас нет, но соглашения есть! Огласите, пожалуйста, весь список (с)
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22.07.2020 16:06 Відповісти
хороший вопрос..
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22.07.2020 16:12 Відповісти
Так вроде похерили СНГ ещё при Порошенко?
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22.07.2020 16:56 Відповісти
Украина в СНГ юридически никогда и не состояла, а де-факто да, Украина в СНГ больше не участвует от слова совсем
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22.07.2020 20:06 Відповісти
Сколько разного гавна подписали все наши горе -президенты-предатели?? они думали, что будут править Украиной вечно, как пуйло!! Слава богу у нас демократия и этим горе- ворюгам- президентам дали коленом под зад!! Интересно, а сколько ещё такого подписанного гавна осталось?? долго ещё нам будут напоминать об этом долбанном СНГ??
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22.07.2020 17:55 Відповісти
Какое снг ? *** дались зелень ми даже там не состояли.или больны илюзией как хйуло о сссР
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23.07.2020 07:17 Відповісти
 
 