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Кабмин одобрил выход Украины из двух соглашений СНГ

Кабмин одобрил выход Украины из двух соглашений СНГ

Украина намерена выйти из Соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств и Соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств-участников Содружества Независимых Государств.

Соответствующий проект указа президента одобрен на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соглашение о гуманитарном сотрудничестве государств-участников СНГ было подписано 26 августа 2005 года в Казани (Россия), а Соглашение о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ – 28 ноября 2006 года в Минске (Беларусь).

Отмечается, что в связи с агрессией России против Украины фактическое сотрудничество в рамках данных соглашений в РФ уже остановлено, а сотрудничество с другими странами-участниками происходит в двустороннем формате на основе новых договоров.

Также на Цензор.НЕТ: Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ

Автор: 

Кабмин (14033) СНГ (426) соглашение (1351)


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+2
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Hellis

@13Hellis_13

·https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1285916243657207808 3 мин

Что -то сильно не устраивает ОПЗЖ и всех рыгов в их реальных, а не на публику, рейтингах.
В атаку бросили Жванию.
1) скрин 1: кто запустил волну очернения (рыги)
2) скрин 2: во вступлении сразу первой строкой причина: "Люди! Я вас прошу! Голосуйте за нас, а не за Порошенко!"

Кабмин одобрил выход Украины из двух соглашений СНГ - Цензор.НЕТ 5812

Кабмин одобрил выход Украины из двух соглашений СНГ - Цензор.НЕТ 9294
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22.07.2020 15:40
+2
В СНГ нас нет, но соглашения есть! Огласите, пожалуйста, весь список (с)
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22.07.2020 16:06
+1
При Порошенко такого не було.Гуманитарка на ОРДЛО должна ити из СНГ регулярно и беспрекословно,бо там жежнашилюди.
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22.07.2020 16:02
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https://mobile.twitter.com/13Hellis_13

Hellis

@13Hellis_13

·https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1285916243657207808 3 мин

Что -то сильно не устраивает ОПЗЖ и всех рыгов в их реальных, а не на публику, рейтингах.
В атаку бросили Жванию.
1) скрин 1: кто запустил волну очернения (рыги)
2) скрин 2: во вступлении сразу первой строкой причина: "Люди! Я вас прошу! Голосуйте за нас, а не за Порошенко!"

Кабмин одобрил выход Украины из двух соглашений СНГ - Цензор.НЕТ 5812

Кабмин одобрил выход Украины из двух соглашений СНГ - Цензор.НЕТ 9294
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22.07.2020 15:40 Ответить
Дивно. Ющенківські любі друзі гавкають одне на одного... Чи це операція прикриття?
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22.07.2020 16:20 Ответить
При Порохе этот процесс был более быстрым.
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22.07.2020 15:51 Ответить
Канєшна. Настільки бистрим, що 5 років не вистачило...
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22.07.2020 16:22 Ответить
Ну ты странный, вот если бы он взял все сразу сделал, то ЧТО бы он обещал еще сделать перед выборами 2019 года?!!
А так он сделал практически все, вот только времени не хватило...
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22.07.2020 16:27 Ответить
При Порошенко такого не було.Гуманитарка на ОРДЛО должна ити из СНГ регулярно и беспрекословно,бо там жежнашилюди.
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22.07.2020 16:02 Ответить
ЧОГО не було при Петрилі?)
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22.07.2020 16:21 Ответить
Совісті.Замість неї рило виросло.
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22.07.2020 19:47 Ответить
Згідно мміжнародних домовленостей, забезпечення населення - є обов'язок окупанта. У мене погане до Пєті відношення, але тут все було як слід.
Але допомога від "фізичної" особи була? Так. Ахмєтову не перешкоджала Українсьська держава... Тобто тут всі юридичні тонкощі виконані. Що не скажеш про режим надзвичайного і військового стану....
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23.07.2020 06:43 Ответить
В СНГ нас нет, но соглашения есть! Огласите, пожалуйста, весь список (с)
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22.07.2020 16:06 Ответить
хороший вопрос..
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22.07.2020 16:12 Ответить
Так вроде похерили СНГ ещё при Порошенко?
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22.07.2020 16:56 Ответить
Украина в СНГ юридически никогда и не состояла, а де-факто да, Украина в СНГ больше не участвует от слова совсем
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22.07.2020 20:06 Ответить
Сколько разного гавна подписали все наши горе -президенты-предатели?? они думали, что будут править Украиной вечно, как пуйло!! Слава богу у нас демократия и этим горе- ворюгам- президентам дали коленом под зад!! Интересно, а сколько ещё такого подписанного гавна осталось?? долго ещё нам будут напоминать об этом долбанном СНГ??
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22.07.2020 17:55 Ответить
Какое снг ? *** дались зелень ми даже там не состояли.или больны илюзией как хйуло о сссР
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23.07.2020 07:17 Ответить
 
 