Кабмин одобрил выход Украины из двух соглашений СНГ

Украина намерена выйти из Соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств и Соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств-участников Содружества Независимых Государств.

Соответствующий проект указа президента одобрен на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соглашение о гуманитарном сотрудничестве государств-участников СНГ было подписано 26 августа 2005 года в Казани (Россия), а Соглашение о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ – 28 ноября 2006 года в Минске (Беларусь).

Отмечается, что в связи с агрессией России против Украины фактическое сотрудничество в рамках данных соглашений в РФ уже остановлено, а сотрудничество с другими странами-участниками происходит в двустороннем формате на основе новых договоров.

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