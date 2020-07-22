Кабмин одобрил выход Украины из двух соглашений СНГ
Украина намерена выйти из Соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств и Соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств-участников Содружества Независимых Государств.
Соответствующий проект указа президента одобрен на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Соглашение о гуманитарном сотрудничестве государств-участников СНГ было подписано 26 августа 2005 года в Казани (Россия), а Соглашение о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ – 28 ноября 2006 года в Минске (Беларусь).
Отмечается, что в связи с агрессией России против Украины фактическое сотрудничество в рамках данных соглашений в РФ уже остановлено, а сотрудничество с другими странами-участниками происходит в двустороннем формате на основе новых договоров.
Также на Цензор.НЕТ: Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ
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Hellis
@13Hellis_13
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Что -то сильно не устраивает ОПЗЖ и всех рыгов в их реальных, а не на публику, рейтингах.
В атаку бросили Жванию.
1) скрин 1: кто запустил волну очернения (рыги)
2) скрин 2: во вступлении сразу первой строкой причина: "Люди! Я вас прошу! Голосуйте за нас, а не за Порошенко!"
А так он сделал практически все, вот только времени не хватило...
Але допомога від "фізичної" особи була? Так. Ахмєтову не перешкоджала Українсьська держава... Тобто тут всі юридичні тонкощі виконані. Що не скажеш про режим надзвичайного і військового стану....