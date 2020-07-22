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Новини Агресія Росії проти України
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Виявлено несанкціоноване втручання в роботу систем зв'язку військової частини на Чернігівщині, - СБУ. ФОТО

Виявлено несанкціоноване втручання в роботу систем зв'язку військової частини на Чернігівщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України виявила несанкціоноване втручання інтернет-провайдером у роботу системи зв'язку однієї з військових частин, дислокованих на території Чернігівської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, представники комерційної структури у сфері надання інтернет-послуг встановили поблизу військового об'єкта радіоелектронне обладнання, яке експлуатувалося з порушенням правил використання радіочастот. При цьому провайдер намагався використовувати частоту передачі, призначену для військового підрозділу.

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Виявлено несанкціоноване втручання в роботу систем звязку військової частини на Чернігівщині, - СБУ 01

Це могло завдати шкоди процесу обробки інформації, яка передається у військовій радіомережі. Також несанкціоноване встановлення комерційного обладнання ставило під загрозу роботу системи радіоперешкод для протидиверсійної й антитерористичної протидії, зокрема безпілотним літальним апаратам.

Під час слідчо-оперативних дій правоохоронці демонтували і вилучили радіоелектронне обладнання, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації, які фігуранти використовували в незаконній діяльності.

Виявлено несанкціоноване втручання в роботу систем звязку військової частини на Чернігівщині, - СБУ 02

В рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) Кримінального кодексу України встановлюються всі особи, причетні до правопорушення.

Автор: 

армія (3776) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12915) зв’язок (398) силовики (2514) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+3
Обнаружено несанкционированное вмешательство в работу систем связи воинской части на Черниговщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1577
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22.07.2020 17:28
+3
бред какой то
речь идет о "дальнобойном wi-fi". я сталкивался с таким оборудованием.
любое гражданское оборудование проходит проверку на соответствие и получает сертификат в укрчастотнагляде. эта же организация постоянно мониторит радиоэфир на предмет нарушений. кроме того перенастроить оборудование на "военную" частоту недостаточно. надо чтобы вся сеть была на этой частоте иначе какой смысл один комплект переводить на нестандартную частоту.
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22.07.2020 17:28
+3
А чому не писати, як воно є?
«... ГРУ ГШ РФ под видом представителей коммерческой структуры в сфере предоставления интернет-услуг.......»
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22.07.2020 17:35
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Обнаружено несанкционированное вмешательство в работу систем связи воинской части на Черниговщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1577
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22.07.2020 17:28 Відповісти
бред какой то
речь идет о "дальнобойном wi-fi". я сталкивался с таким оборудованием.
любое гражданское оборудование проходит проверку на соответствие и получает сертификат в укрчастотнагляде. эта же организация постоянно мониторит радиоэфир на предмет нарушений. кроме того перенастроить оборудование на "военную" частоту недостаточно. надо чтобы вся сеть была на этой частоте иначе какой смысл один комплект переводить на нестандартную частоту.
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22.07.2020 17:28 Відповісти
Военным пора обновить своё оборудование . Ну смешно , wi-fi глушит ..
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22.07.2020 17:33 Відповісти
Чувак, а що там вказано частотний діапазон? протокол передачі?
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22.07.2020 17:36 Відповісти
А чому не писати, як воно є?
«... ГРУ ГШ РФ под видом представителей коммерческой структуры в сфере предоставления интернет-услуг.......»
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22.07.2020 17:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8FYMSL1Rjgc Хто з СБУ здавав Крим путіноїдам і хто кришує мерів-зрадників на Сході України...
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22.07.2020 17:43 Відповісти
Был в Прилуках в командировке, там к нам на контору заходил военный с хранилища авиабомб, и искал источник радиочастот, который недавно(для того времени) появился рядом. Может, нашли, наконец? Тоже, Черниговская область.
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22.07.2020 20:31 Відповісти
не смеши меня за здесь, с чем искал и где, с фонариком в подвале, может то савсем не полковник и искал источник перегара ?
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22.07.2020 21:31 Відповісти
Абы ляпнуть. Иди в тазике поляпайся. Я сам лично с ним разговаривал. Офицер, не полковник, по форме, с удостоверением.
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22.07.2020 21:49 Відповісти
слухай сюди, феєріческий істочнік, я зараз піду не в тазік як ти ляпаєшся а відпочину у вані а ти напиши ще нам, як там настоящій палковнік над авіабомбами іскал с аппаратурой при нем направленньй подавляющий пучок
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22.07.2020 22:21 Відповісти
Точно. Лучше бульки попускай там, а не здесь.
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22.07.2020 22:36 Відповісти
что то тьі мелковато плаваешь и так же как в унитазе говеном сливаешься
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22.07.2020 23:32 Відповісти
Обнаружено несанкционированное вмешательство в работу систем связи воинской части на Черниговщине

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Краще обнаружіть скільки вони відбашляли камандіру часті за дозвіл поставити там обладнання.
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22.07.2020 20:58 Відповісти
яка хвалебна ода сьогодні грає для ес бе У, значить коли той же провайдер працює на тих же частотах в інших зонах то частотнагляд нічо а тут кляті москалівже знають чим гасити і як ставити завади для вояк дозволенним методом
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22.07.2020 21:39 Відповісти
 
 