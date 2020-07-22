Виявлено несанкціоноване втручання в роботу систем зв'язку військової частини на Чернігівщині, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України виявила несанкціоноване втручання інтернет-провайдером у роботу системи зв'язку однієї з військових частин, дислокованих на території Чернігівської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За попередніми даними слідства, представники комерційної структури у сфері надання інтернет-послуг встановили поблизу військового об'єкта радіоелектронне обладнання, яке експлуатувалося з порушенням правил використання радіочастот. При цьому провайдер намагався використовувати частоту передачі, призначену для військового підрозділу.
Це могло завдати шкоди процесу обробки інформації, яка передається у військовій радіомережі. Також несанкціоноване встановлення комерційного обладнання ставило під загрозу роботу системи радіоперешкод для протидиверсійної й антитерористичної протидії, зокрема безпілотним літальним апаратам.
Під час слідчо-оперативних дій правоохоронці демонтували і вилучили радіоелектронне обладнання, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації, які фігуранти використовували в незаконній діяльності.
В рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) Кримінального кодексу України встановлюються всі особи, причетні до правопорушення.
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речь идет о "дальнобойном wi-fi". я сталкивался с таким оборудованием.
любое гражданское оборудование проходит проверку на соответствие и получает сертификат в укрчастотнагляде. эта же организация постоянно мониторит радиоэфир на предмет нарушений. кроме того перенастроить оборудование на "военную" частоту недостаточно. надо чтобы вся сеть была на этой частоте иначе какой смысл один комплект переводить на нестандартную частоту.
«... ГРУ ГШ РФ под видом представителей коммерческой структуры в сфере предоставления интернет-услуг.......»
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Краще обнаружіть скільки вони відбашляли камандіру часті за дозвіл поставити там обладнання.