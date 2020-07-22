Виявлено несанкціоноване втручання в роботу систем зв'язку військової частини на Чернігівщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України виявила несанкціоноване втручання інтернет-провайдером у роботу системи зв'язку однієї з військових частин, дислокованих на території Чернігівської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, представники комерційної структури у сфері надання інтернет-послуг встановили поблизу військового об'єкта радіоелектронне обладнання, яке експлуатувалося з порушенням правил використання радіочастот. При цьому провайдер намагався використовувати частоту передачі, призначену для військового підрозділу.

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Це могло завдати шкоди процесу обробки інформації, яка передається у військовій радіомережі. Також несанкціоноване встановлення комерційного обладнання ставило під загрозу роботу системи радіоперешкод для протидиверсійної й антитерористичної протидії, зокрема безпілотним літальним апаратам.

Під час слідчо-оперативних дій правоохоронці демонтували і вилучили радіоелектронне обладнання, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації, які фігуранти використовували в незаконній діяльності.

В рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) Кримінального кодексу України встановлюються всі особи, причетні до правопорушення.