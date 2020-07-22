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Обнаружено несанкционированное вмешательство в работу систем связи воинской части на Черниговщине, - СБУ. ФОТО

Обнаружено несанкционированное вмешательство в работу систем связи воинской части на Черниговщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины выявила несанкционированное вмешательство интернет-провайдером в работу системы связи одной из воинских частей, дислоцированных на территории Черниговской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, представители коммерческой структуры в сфере предоставления интернет-услуг установили вблизи военного объекта радиоэлектронное оборудование, которое эксплуатировалось с нарушением правил использования радиочастот. При этом провайдер пытался использовать частоту передачи, предназначенную для военного подразделения.

Обнаружено несанкционированное вмешательство в работу систем связи воинской части на Черниговщине, - СБУ 01

Это могло нанести ущерб процессу обработки информации, которая передается в военной радиосети. Также несанкционированное установление коммерческого оборудования ставило под угрозу работу системы радиопомех для противодиверсионного и антитеррористического противодействия, в частности беспилотным летательным аппаратам.

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В ходе следственно-оперативных действий правоохранители демонтировали и изъяли радиоэлектронное оборудование, компьютерную технику и электронные носители информации, которые фигуранты использовали в незаконной деятельности.

Обнаружено несанкционированное вмешательство в работу систем связи воинской части на Черниговщине, - СБУ 02

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины устанавливаются все лица, причастные к правонарушению.

Читайте: СБУ и ГФС проводят обыски на объектах "Укрзализныци"

Автор: 

армия (8501) правоохранительные органы (2970) СБУ (19983) связь (322) силовики (2799) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+3
Обнаружено несанкционированное вмешательство в работу систем связи воинской части на Черниговщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1577
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22.07.2020 17:28
+3
бред какой то
речь идет о "дальнобойном wi-fi". я сталкивался с таким оборудованием.
любое гражданское оборудование проходит проверку на соответствие и получает сертификат в укрчастотнагляде. эта же организация постоянно мониторит радиоэфир на предмет нарушений. кроме того перенастроить оборудование на "военную" частоту недостаточно. надо чтобы вся сеть была на этой частоте иначе какой смысл один комплект переводить на нестандартную частоту.
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22.07.2020 17:28
+3
А чому не писати, як воно є?
«... ГРУ ГШ РФ под видом представителей коммерческой структуры в сфере предоставления интернет-услуг.......»
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22.07.2020 17:35
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Обнаружено несанкционированное вмешательство в работу систем связи воинской части на Черниговщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1577
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22.07.2020 17:28 Ответить
бред какой то
речь идет о "дальнобойном wi-fi". я сталкивался с таким оборудованием.
любое гражданское оборудование проходит проверку на соответствие и получает сертификат в укрчастотнагляде. эта же организация постоянно мониторит радиоэфир на предмет нарушений. кроме того перенастроить оборудование на "военную" частоту недостаточно. надо чтобы вся сеть была на этой частоте иначе какой смысл один комплект переводить на нестандартную частоту.
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22.07.2020 17:28 Ответить
Военным пора обновить своё оборудование . Ну смешно , wi-fi глушит ..
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22.07.2020 17:33 Ответить
Чувак, а що там вказано частотний діапазон? протокол передачі?
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22.07.2020 17:36 Ответить
А чому не писати, як воно є?
«... ГРУ ГШ РФ под видом представителей коммерческой структуры в сфере предоставления интернет-услуг.......»
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22.07.2020 17:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8FYMSL1Rjgc Хто з СБУ здавав Крим путіноїдам і хто кришує мерів-зрадників на Сході України...
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22.07.2020 17:43 Ответить
Был в Прилуках в командировке, там к нам на контору заходил военный с хранилища авиабомб, и искал источник радиочастот, который недавно(для того времени) появился рядом. Может, нашли, наконец? Тоже, Черниговская область.
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22.07.2020 20:31 Ответить
не смеши меня за здесь, с чем искал и где, с фонариком в подвале, может то савсем не полковник и искал источник перегара ?
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22.07.2020 21:31 Ответить
Абы ляпнуть. Иди в тазике поляпайся. Я сам лично с ним разговаривал. Офицер, не полковник, по форме, с удостоверением.
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22.07.2020 21:49 Ответить
слухай сюди, феєріческий істочнік, я зараз піду не в тазік як ти ляпаєшся а відпочину у вані а ти напиши ще нам, як там настоящій палковнік над авіабомбами іскал с аппаратурой при нем направленньй подавляющий пучок
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22.07.2020 22:21 Ответить
Точно. Лучше бульки попускай там, а не здесь.
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22.07.2020 22:36 Ответить
что то тьі мелковато плаваешь и так же как в унитазе говеном сливаешься
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22.07.2020 23:32 Ответить
Обнаружено несанкционированное вмешательство в работу систем связи воинской части на Черниговщине

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Краще обнаружіть скільки вони відбашляли камандіру часті за дозвіл поставити там обладнання.
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22.07.2020 20:58 Ответить
яка хвалебна ода сьогодні грає для ес бе У, значить коли той же провайдер працює на тих же частотах в інших зонах то частотнагляд нічо а тут кляті москалівже знають чим гасити і як ставити завади для вояк дозволенним методом
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22.07.2020 21:39 Ответить
 
 