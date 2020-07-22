Обнаружено несанкционированное вмешательство в работу систем связи воинской части на Черниговщине, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины выявила несанкционированное вмешательство интернет-провайдером в работу системы связи одной из воинских частей, дислоцированных на территории Черниговской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным данным следствия, представители коммерческой структуры в сфере предоставления интернет-услуг установили вблизи военного объекта радиоэлектронное оборудование, которое эксплуатировалось с нарушением правил использования радиочастот. При этом провайдер пытался использовать частоту передачи, предназначенную для военного подразделения.
Это могло нанести ущерб процессу обработки информации, которая передается в военной радиосети. Также несанкционированное установление коммерческого оборудования ставило под угрозу работу системы радиопомех для противодиверсионного и антитеррористического противодействия, в частности беспилотным летательным аппаратам.
В ходе следственно-оперативных действий правоохранители демонтировали и изъяли радиоэлектронное оборудование, компьютерную технику и электронные носители информации, которые фигуранты использовали в незаконной деятельности.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины устанавливаются все лица, причастные к правонарушению.
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речь идет о "дальнобойном wi-fi". я сталкивался с таким оборудованием.
любое гражданское оборудование проходит проверку на соответствие и получает сертификат в укрчастотнагляде. эта же организация постоянно мониторит радиоэфир на предмет нарушений. кроме того перенастроить оборудование на "военную" частоту недостаточно. надо чтобы вся сеть была на этой частоте иначе какой смысл один комплект переводить на нестандартную частоту.
«... ГРУ ГШ РФ под видом представителей коммерческой структуры в сфере предоставления интернет-услуг.......»
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Краще обнаружіть скільки вони відбашляли камандіру часті за дозвіл поставити там обладнання.