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СБУ и ГФС проводят обыски на объектах "Укрзализныци"

СБУ и ГФС проводят обыски на объектах

Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба проводят обыски в "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что обыски проходят на ряде объектов "Укрзализныци".

"Проводится досудебное расследование по возможному злоупотреблению служебным положением и уклонению от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и "Укрзализныци", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныци" подчеркнули, что способствуют СБУ и ГФС в проведении следственных действий и готовы предоставить правоохранителям всю необходимую информацию.

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налоговая (932) обыск (1902) СБУ (19985) Укрзализныця (2759) ГФС (3600)


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Топ комментарии
+3
неужели борца с коррупцией на укрзализницы тов.Лещенко повяжут...?

СБУ і ДФС проводять обшуки на об'єктах "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 1531
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21.07.2020 14:47
+3
Та да...пол лимона гривен зарплаты..и за год довести прибыльное предприятие в убыточное...с убытком 7 миллиардов это кем надо быть??
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21.07.2020 14:51
+1
Вся виручка УЗ пішла на розвиток ЛГБТ-руху.
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21.07.2020 14:52
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Невже нарешті за "Укрзалізницю" взялись?
Давно пора! А то понабирали ворюг по всьому світу........
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21.07.2020 14:44 Ответить
Гиперлуп скажет, что это политические репрессии.
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21.07.2020 14:46 Ответить
Не обольщайтесь. Там непаханное поле. И думаю нихрена никто за нее пока не возмется. Даже удивляет. Я не знаю кто ее реально "держит", но ни один из президентов с той системой что там сложилась ничего сделать не может.
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21.07.2020 15:27 Ответить
При Кучме Кирпа был гендиректором УЗ , затем его же в министры отправил. Если бы не пРохФфеСсор был бы и Президентом Укаины. Очень уж сильная фигура была, с колен поднял весьТРАНСПОРТ. Такое северный сосед не стерпел: два выстрела в голову... вот такое "самоубийство". Я Кучму не оправдываю, но он смог
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21.07.2020 19:45 Ответить
С целью расставить своих людей и псть дальше.
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21.07.2020 16:35 Ответить
- Дайте нарзану, .
- Нарзану нету,
- Пиво есть?
- Пиво привезут к вечеру
- А что есть? - Абрикосовая, и только теплая… (с)
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21.07.2020 14:46 Ответить
неужели борца с коррупцией на укрзализницы тов.Лещенко повяжут...?

СБУ і ДФС проводять обшуки на об'єктах "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 1531
показать весь комментарий
21.07.2020 14:47 Ответить
Та да...пол лимона гривен зарплаты..и за год довести прибыльное предприятие в убыточное...с убытком 7 миллиардов это кем надо быть??
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21.07.2020 14:51 Ответить
Вся виручка УЗ пішла на розвиток ЛГБТ-руху.
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21.07.2020 14:52 Ответить
https://censor.net/user/434095 - енто да...
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21.07.2020 14:57 Ответить
Омеляну приготовиться)
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21.07.2020 15:12 Ответить
Уберите все фирмы прослойки с Укрзализныци.Там все деньги разворовываются на 60-70% .Укрзализныця абсолютно не обновляет пассажирский парк .Сейчас тягают вогны 50-60 годов выпуска.И электрички .Это плацкарты давно уже должны быть списаны и порезаны на металлолом.Все развровывается!Людям платят три копейки зарплаты 6000-8000 гр в месяц!Там всех нужно сажать и менять на всех!
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21.07.2020 16:33 Ответить
правильно. дави омеляна и его корешей.
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22.07.2020 04:50 Ответить
 
 