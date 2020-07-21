СБУ и ГФС проводят обыски на объектах "Укрзализныци"

Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба проводят обыски в "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.



Отмечается, что обыски проходят на ряде объектов "Укрзализныци".



"Проводится досудебное расследование по возможному злоупотреблению служебным положением и уклонению от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и "Укрзализныци", - говорится в сообщении.



В "Укрзализныци" подчеркнули, что способствуют СБУ и ГФС в проведении следственных действий и готовы предоставить правоохранителям всю необходимую информацию.

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