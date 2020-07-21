СБУ і ДФС проводять обшуки на об'єктах "Укрзалізниці"
Служба безпеки України та Державна фіскальна служба проводять обшуки в "Укрзалізниці".
Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що обшуки відбуваються на низці об'єктів "Укрзалізниці".
"Проводиться досудове розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків стосовно посадових осіб приватних компаній та "Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.
В "Укрзалізниці" наголосили, що сприяють СБУ і ДФС у проведенні слідчих дій і готові надати правоохоронцям всю необхідну інформацію.
Топ коментарі
+3 cloud2009 #346452
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+1 Богдан Т
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