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СБУ і ДФС проводять обшуки на об'єктах "Укрзалізниці"

СБУ і ДФС проводять обшуки на об'єктах

Служба безпеки України та Державна фіскальна служба проводять обшуки в "Укрзалізниці".

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обшуки відбуваються на низці об'єктів "Укрзалізниці".

"Проводиться досудове розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків стосовно посадових осіб приватних компаній та "Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" наголосили, що сприяють СБУ і ДФС у проведенні слідчих дій і готові надати правоохоронцям всю необхідну інформацію.

Також читайте: Обшуки у Комарницького: на будівництві Подільського моста вкрали 80 млн грн, - поліція

Автор: 

податкова (711) обшук (1976) СБУ (12909) Укрзалізниця (6890) ДФС (4047)


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Топ коментарі
+3
неужели борца с коррупцией на укрзализницы тов.Лещенко повяжут...?

СБУ і ДФС проводять обшуки на об'єктах "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 1531
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21.07.2020 14:47
+3
Та да...пол лимона гривен зарплаты..и за год довести прибыльное предприятие в убыточное...с убытком 7 миллиардов это кем надо быть??
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21.07.2020 14:51
+1
Вся виручка УЗ пішла на розвиток ЛГБТ-руху.
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21.07.2020 14:52
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Невже нарешті за "Укрзалізницю" взялись?
Давно пора! А то понабирали ворюг по всьому світу........
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21.07.2020 14:44 Відповісти
Гиперлуп скажет, что это политические репрессии.
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21.07.2020 14:46 Відповісти
Не обольщайтесь. Там непаханное поле. И думаю нихрена никто за нее пока не возмется. Даже удивляет. Я не знаю кто ее реально "держит", но ни один из президентов с той системой что там сложилась ничего сделать не может.
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21.07.2020 15:27 Відповісти
При Кучме Кирпа был гендиректором УЗ , затем его же в министры отправил. Если бы не пРохФфеСсор был бы и Президентом Укаины. Очень уж сильная фигура была, с колен поднял весьТРАНСПОРТ. Такое северный сосед не стерпел: два выстрела в голову... вот такое "самоубийство". Я Кучму не оправдываю, но он смог
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21.07.2020 19:45 Відповісти
С целью расставить своих людей и псть дальше.
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21.07.2020 16:35 Відповісти
- Дайте нарзану, .
- Нарзану нету,
- Пиво есть?
- Пиво привезут к вечеру
- А что есть? - Абрикосовая, и только теплая… (с)
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21.07.2020 14:46 Відповісти
неужели борца с коррупцией на укрзализницы тов.Лещенко повяжут...?

СБУ і ДФС проводять обшуки на об'єктах "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 1531
показати весь коментар
21.07.2020 14:47 Відповісти
Та да...пол лимона гривен зарплаты..и за год довести прибыльное предприятие в убыточное...с убытком 7 миллиардов это кем надо быть??
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21.07.2020 14:51 Відповісти
Вся виручка УЗ пішла на розвиток ЛГБТ-руху.
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21.07.2020 14:52 Відповісти
https://censor.net/user/434095 - енто да...
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21.07.2020 14:57 Відповісти
Омеляну приготовиться)
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21.07.2020 15:12 Відповісти
Уберите все фирмы прослойки с Укрзализныци.Там все деньги разворовываются на 60-70% .Укрзализныця абсолютно не обновляет пассажирский парк .Сейчас тягают вогны 50-60 годов выпуска.И электрички .Это плацкарты давно уже должны быть списаны и порезаны на металлолом.Все развровывается!Людям платят три копейки зарплаты 6000-8000 гр в месяц!Там всех нужно сажать и менять на всех!
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21.07.2020 16:33 Відповісти
правильно. дави омеляна и его корешей.
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22.07.2020 04:50 Відповісти
 
 