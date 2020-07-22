"Новий менеджмент ЗТМК не здатний ефективно управляти підприємством", - ексгендиректор Сивак

Колишній генеральний директор "Запорізького титано-магнієвого комбінату" Володимир Сивак заявив, що нинішнє керівництво підприємства поширює неправдиву інформацію про період його керівництва на комбінаті, щоб зняти з себе відповідальність і перекласти існуючі проблеми на попередників і приватного акціонера ТОВ "ЗТМК".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Сивака на сторінці в мережі Фейсбук.

За словами Сивака, нове керівництво ЗТМК занадто передчасно хвалить себе за те, що нібито веде переговори про реструктуризацію боргів комбінату за електроенергію.

"Спочатку домовтеся про реструктуризацію боргів - потім звітуйте про успіхи. Заявляйте про результати. Не про процес. По-друге, я дуже радий, що ви через майже два місяці нарешті зрозуміли, що проблема боргів за електроенергію - ключова для підприємства, що необхідно терміново домовлятися з постачальником електроенергії", - пише Сивак.

Ексгендиректор ЗТМК нагадує, що твкі суттєві угоди, як мирова угода про конвертацію боргу, мають затверджуватись зборами акціонерів.

"Вам потрібно скликати такі збори та затвердити умови мирової угоди", - заявив Сивак.

Сивак також зазначає, що міноритарний акціонер ЗТМК (Tolexis Trading Limited, що входить в Group DF, - ред.) протягом двох років пропонував Фонду держмайна прийти на збори акціонерів ТОВ "ЗТМК" та разом проголосувати за реструктуризацію боргу. Сивак зазначив, що особисто домовлявся з постачальником електричної енергії та проект мирової угоди був підготовлений.

"На збори акціонерів довгі роки ніхто не з'являвся. Саме цей саботаж і закінчився зростанням боргів, який ви зараз за допомогою проплачених публікацій намагаєтеся повісити на попереднє керівництво", - вважає ексгендиректор "Запорізького титано-магнієвого комбінату"..

"Нинішні борги ЗТМК з електроенергії - це результат саботажу з боку Фонду держмайна як одного з акціонерів ТОВ "ЗТМК", - заявил Сивак.

Він також наголосив, що мирова угода з постачальником електроенергії, навіть якщо вона буде укладена, не вирішує основну проблему занадто дорогої електроенергії для підприємства. За його словами, у конкурентів України з титанового клубу ціна електроенергії дешевша в середньому на 40%.

За його словами, ЗТМК необхідно домовитися з Кабміном про прямий доступ до атомної електроенергії.

"Якщо доступу до дешевої електроенергії вам не дадуть, то це буде означати, що держава, як власник контрольного пакета акцій ТОВ "ЗТМК", не здатна сама з собою вирішити ключову проблему комбінату. Це поставить питання про те, навіщо такий акціонер взагалі потрібен ЗТМК?" - пише Сивак.

Звертаючись до нинішнього в.о. генерального директора ЗТМК Сергія Лубенникова, Сивак заявив: "За допомогою проплачених пасквілів у ЗМІ з казками про "менеджмент Фірташа" ви не збільшите продажі, не реструктуризуєте борги, і не виплатите людям зарплати і не збережете колектив".

"Я розумію, що нинішньому тимчасовому менеджменту ЗТМК важко зізнатися у своїй неспроможності ефективно управляти підприємством. Але рано чи пізно це доведеться зробити", - підсумував Сивак.

Нагадаємо, з березня по травень 2020 року Фондом державного майна України було зроблено кілька спроб змістити генерального директора ТОВ "ЗТМК" Володимира Сивака з посади й призначити на комбінат нового гендиректора.

29 травня 2020 року тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора ТОВ "ЗТМК" був призначений Сергій Лубенніков. Призначення відбулося на позачергових зборах акціонерів, законність якого не визнав власник 49% акцій ТОВ "ЗТМК" - кіпрська компанія Tolexis Trading Limited, що входить в Group DF. Представники Tolexis Trading Limited не змогли взяти участь у зборах акціонерів за діючих карантинних обмежень на переміщення між країнами.

Трудовий колектив підприємства виступив на захист Володимира Сивака і звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.