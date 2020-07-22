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Новости
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"Новый менеджмент ЗТМК не способен эффективно управлять предприятием", - экс-гендиректор Сивак

Бывший генеральный директор "Запорожского титано-магниевого комбината" Владимир Сивак заявил, что нынешнее руководство предприятия распространяет неправдивую информацию о периоде его руководства на комбинате, чтобы снять с себя ответственность и переложить существующие проблемы на предшественников и частного акционера ООО "ЗТМК".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Сивака на странице в сети Фейсбук.

По словам Сивака, новое руководство ЗТМК слишком преждевременно хвалит себя за то, что якобы ведет переговоры о реструктуризации долгов комбината за электроэнергию.

"Сначала договоритесь о реструктуризации долгов - потом отчитывайтесь об успехах. Заявляйте о результатах. Не о процессе. Во-вторых, я очень рад, что вы спустя почти два месяца наконец-то поняли, что проблема долгов за электроэнергию - ключевая для предприятия, что необходимо срочно договариваться с поставщиком электроэнергии", - пишет Сивак.

Экс-гендиректор ЗТМК напоминает, что такие существенные сделки, как мировое соглашение о конвертации долга, должны утверждаться собранием акционеров.

"Вам нужно созвать такое собрание и утвердить условия мирового соглашения", - заявил Сивак.

Сивак также отмечает, что миноритарный акционер ЗТМК (Tolexis Trading Limited, входящая в Group DF, - ред.) на протяжении двух лет предлагал Фонду госимущества прийти на собрание акционеров ООО "ЗТМК" и вместе проголосовать за реструктуризацию долга. Сивак заявил, что он лично договаривался с поставщиком электроэнергии и проект мирового соглашения был подготовлен.

"На собрания акционеров долгие годы никто не являлся. Именно этот саботаж и закончился ростом долгов, который вы сейчас с помощью проплаченных публикаций пытаетесь повесить на предыдущее руководство", - заявляет экс-гендиректор "Запорожского титано-магниевого комбината".

"Нынешние долги ЗТМК по электроэнергии — это результат саботажа со стороны Фонда госимущества как одного из акционеров ООО "ЗТМК", - заявил Сивак.

Он также подчеркнул, что мировое соглашение с поставщиком электроэнергии, даже если оно будет заключено, не решает базовую проблему слишком дорогой электроэнергии для предприятия. По словам Сивака, у конкурентов Украины по титановому клубу цена электроэнергии дешевле в среднем на 40%.

По его словам, ЗТМК необходимо договориться с Кабмином о прямом доступе к атомной электроэнергии.

"Если доступа к дешевой электроэнергии вам не дадут, то это будет означать, что государство, как владелец контрольного пакета акций ООО "ЗТМК", не способно само с собой решить ключевую проблему комбината. Это поставит вопрос о том, зачем такой акционер вообще нужен ЗТМК?" - пишет Сивак.

Обращаясь к нынешнему врио генерального директора ЗТМК Сергею Лубенникову, Владимир Сивак заявил: "с помощью проплаченных пасквилей в СМИ со сказками о "менеджменте Фирташа" вы не увеличите продажи, не реструктуризируете долги, не выплатите людям зарплаты и не сохраните коллектив".

"Я понимаю, что нынешнему временному менеджменту ЗТМК тяжело признаться в своей неспособности эффективно управлять предприятием. Но рано или поздно это придётся сделать", - подытожил Сивак.

Напомним, с марта по май 2020 года Фондом государственного имущества Украины было предпринято несколько попыток сместить генерального директора ООО "ЗТМК" Владимира Сивака с занимаемой должности и назначить на комбинат нового гендиректора.

29 мая 2020 года временно исполняющим обязанности генерального директора ООО "ЗТМК" был назначен Сергей Лубенников. Назначение произошло на внеочередном собрании акционеров, законность которого не признал владелец 49% акции ООО "ЗТМК" - кипрская компания Tolexis Trading Limited, входящая в Group DF. Представители Tolexis Trading Limited не смогли принять участие в собрании акционеров из-за действующих карантинных ограничений на перемещения между странами.

Трудовой коллектив предприятия выступил в защиту Владимира Сивака и обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Автор: 

Запорожье (2675) ЗТМК (14)


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Топ комментарии
+7
Я конечно не в теме. Но сам заголовок- "Новый менеджмент ЗТМК не способен эффективно управлять предприятием", - экс-гендиректор Сивак.
Ну не разу не конфликт интересов...
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22.07.2020 17:52
+5
"Взаимодействие нового руководства Запорожского титано-магниевого комбината с Фондом госимущества Украины позволило обеспечить бесперебойный производственный процесс на ЗТМК. ЗТМК обеспечивается сырьем со стороны госкомпании ОГХК, находящейся в управлении Фонда госимущества.
Предыдущее руководство ЗТМК, подконтрольное Дмитрию Фирташу, опустошило сырьевые склады предприятия и оставило после себя более 1,5 млрд грн долгов за электроэнергию и сырье."
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22.07.2020 19:11
+4
Еще ни одного разу не видела довольных новым менеджментом эксов. Кусок хлеба с чёрной икрой вырвали изо рта такого 'честного' человека.
А вообще можно сказать только одно- у нас богатейшая страна, которую методично разворовывали разные группы подонков десятилетиями.
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22.07.2020 20:05
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за чтобы не брались зеленые - все превращается в дерьмо
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22.07.2020 17:45 Ответить
Що б не трапилось у світі, казкові свідки секти 8 відсотків знайдуть у тому зраду! Політичні лузери!
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22.07.2020 18:53 Ответить
розумні вчаться на помилках інших,
дураки - на своїх.
Якщо не вчаться зовсім - перед вами зебіли.
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22.07.2020 21:20 Ответить
Ні за цапову душу згубили ЗАлК, ЗТМК, ЗАЗ...
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22.07.2020 17:50 Ответить
Я конечно не в теме. Но сам заголовок- "Новый менеджмент ЗТМК не способен эффективно управлять предприятием", - экс-гендиректор Сивак.
Ну не разу не конфликт интересов...
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22.07.2020 17:52 Ответить
Нет такого экс-гендиректора, которому не хотелось бы снова стать гендиректором.
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22.07.2020 18:46 Ответить
Це нам підтверджує приклад одного однотурового екс президента.
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22.07.2020 18:54 Ответить
Нет такого экс-гендиректора, которому не хотелось бы снова стать гендиректором.

Ставленник , которые имеют наглость и воинствующую тупость
Дитя нашего времени. До специалистов времен СССР ему очень далеко.
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22.07.2020 20:07 Ответить
Таки готуються до "прихватизації"..
Проходили...
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22.07.2020 17:54 Ответить
"Сначала договоритесь о реструктуризации долгов"
а при ком эти долги образовалисъ, забыл расказатъ Сивак
Источник: https://censor.net/n3209620
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22.07.2020 18:02 Ответить
Ну т.с. это же неважно. Главное, что вот Сивак точно знает что новый менеджмент слабый.
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22.07.2020 19:06 Ответить
Сивак бьі рассказал , как его назначили и.о. гендиректора государственного предприятия ЗТМК в 2010г , сколько Фирташ заплатил чиновникам Минпромполитики за такое назначение своего менеджера. И сколько денег он вьісосал из госпредприятия , пока оно не бьіло приватизировано , по простой схеме - продаже титана постоянньім потребителям ЗТМК , но через фирмочки-прокладки холдинга ДФ Групп. Не один десяток миллионов долларов. Должен сидеть с конфискацией , но откупили , опять ДФ Групп. И оно еще советует!
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22.07.2020 19:11 Ответить
Должен сидеть с конфискацией , но откупили , опять ДФ Групп. И оно еще советует!

Золотые слова!
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22.07.2020 20:08 Ответить
"Взаимодействие нового руководства Запорожского титано-магниевого комбината с Фондом госимущества Украины позволило обеспечить бесперебойный производственный процесс на ЗТМК. ЗТМК обеспечивается сырьем со стороны госкомпании ОГХК, находящейся в управлении Фонда госимущества.
Предыдущее руководство ЗТМК, подконтрольное Дмитрию Фирташу, опустошило сырьевые склады предприятия и оставило после себя более 1,5 млрд грн долгов за электроэнергию и сырье."
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22.07.2020 19:11 Ответить
От бы после Сивака еще бы начальство поменяли, а то в заводоуправлении целые династии от бабушек до правнуков сидят, гарячий цех
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22.07.2020 19:37 Ответить
а там ще залишилося чим "управлять" уроди ...розграбували таке підприємство ...
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22.07.2020 19:42 Ответить
..."Нынешние долги ЗТМК по электроэнергии - это результат саботажа со стороны Фонда госимущества как одного из акционеров ООО "ЗТМК"...так виставте "фонду" рахунок за завдані збитки ...там такі "керівники" у фонді що не сильно збідніють оплативши рахунки ...тільки позов не до держави а до посадових "осіб" Источник: https://censor.net/n3209620
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22.07.2020 19:45 Ответить
Еще ни одного разу не видела довольных новым менеджментом эксов. Кусок хлеба с чёрной икрой вырвали изо рта такого 'честного' человека.
А вообще можно сказать только одно- у нас богатейшая страна, которую методично разворовывали разные группы подонков десятилетиями.
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22.07.2020 20:05 Ответить
 
 