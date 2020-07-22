"Новый менеджмент ЗТМК не способен эффективно управлять предприятием", - экс-гендиректор Сивак

Бывший генеральный директор "Запорожского титано-магниевого комбината" Владимир Сивак заявил, что нынешнее руководство предприятия распространяет неправдивую информацию о периоде его руководства на комбинате, чтобы снять с себя ответственность и переложить существующие проблемы на предшественников и частного акционера ООО "ЗТМК".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Сивака на странице в сети Фейсбук.

По словам Сивака, новое руководство ЗТМК слишком преждевременно хвалит себя за то, что якобы ведет переговоры о реструктуризации долгов комбината за электроэнергию.

"Сначала договоритесь о реструктуризации долгов - потом отчитывайтесь об успехах. Заявляйте о результатах. Не о процессе. Во-вторых, я очень рад, что вы спустя почти два месяца наконец-то поняли, что проблема долгов за электроэнергию - ключевая для предприятия, что необходимо срочно договариваться с поставщиком электроэнергии", - пишет Сивак.

Экс-гендиректор ЗТМК напоминает, что такие существенные сделки, как мировое соглашение о конвертации долга, должны утверждаться собранием акционеров.

"Вам нужно созвать такое собрание и утвердить условия мирового соглашения", - заявил Сивак.

Сивак также отмечает, что миноритарный акционер ЗТМК (Tolexis Trading Limited, входящая в Group DF, - ред.) на протяжении двух лет предлагал Фонду госимущества прийти на собрание акционеров ООО "ЗТМК" и вместе проголосовать за реструктуризацию долга. Сивак заявил, что он лично договаривался с поставщиком электроэнергии и проект мирового соглашения был подготовлен.

"На собрания акционеров долгие годы никто не являлся. Именно этот саботаж и закончился ростом долгов, который вы сейчас с помощью проплаченных публикаций пытаетесь повесить на предыдущее руководство", - заявляет экс-гендиректор "Запорожского титано-магниевого комбината".

"Нынешние долги ЗТМК по электроэнергии — это результат саботажа со стороны Фонда госимущества как одного из акционеров ООО "ЗТМК", - заявил Сивак.

Он также подчеркнул, что мировое соглашение с поставщиком электроэнергии, даже если оно будет заключено, не решает базовую проблему слишком дорогой электроэнергии для предприятия. По словам Сивака, у конкурентов Украины по титановому клубу цена электроэнергии дешевле в среднем на 40%.

По его словам, ЗТМК необходимо договориться с Кабмином о прямом доступе к атомной электроэнергии.

"Если доступа к дешевой электроэнергии вам не дадут, то это будет означать, что государство, как владелец контрольного пакета акций ООО "ЗТМК", не способно само с собой решить ключевую проблему комбината. Это поставит вопрос о том, зачем такой акционер вообще нужен ЗТМК?" - пишет Сивак.

Обращаясь к нынешнему врио генерального директора ЗТМК Сергею Лубенникову, Владимир Сивак заявил: "с помощью проплаченных пасквилей в СМИ со сказками о "менеджменте Фирташа" вы не увеличите продажи, не реструктуризируете долги, не выплатите людям зарплаты и не сохраните коллектив".

"Я понимаю, что нынешнему временному менеджменту ЗТМК тяжело признаться в своей неспособности эффективно управлять предприятием. Но рано или поздно это придётся сделать", - подытожил Сивак.

Напомним, с марта по май 2020 года Фондом государственного имущества Украины было предпринято несколько попыток сместить генерального директора ООО "ЗТМК" Владимира Сивака с занимаемой должности и назначить на комбинат нового гендиректора.

29 мая 2020 года временно исполняющим обязанности генерального директора ООО "ЗТМК" был назначен Сергей Лубенников. Назначение произошло на внеочередном собрании акционеров, законность которого не признал владелец 49% акции ООО "ЗТМК" - кипрская компания Tolexis Trading Limited, входящая в Group DF. Представители Tolexis Trading Limited не смогли принять участие в собрании акционеров из-за действующих карантинных ограничений на перемещения между странами.

Трудовой коллектив предприятия выступил в защиту Владимира Сивака и обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.