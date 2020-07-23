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Новини Коронавірус і карантин
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Шість областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Шість областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 23 липня 6 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Таким чином, згідно з даними МОЗ, до послаблення карантинних заходів не готові: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська та Чернігівська області.

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Шість областей України не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5400) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Карантин отменят когда хасиды понаедут.
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23.07.2020 11:54 Відповісти
 
 