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Новини Силовики
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У жителя Київщини знайшли канабісу на 5 млн грн, - МВС. ФОТО

Правоохоронці виявили у жителя Київщини 440 кущів і близько трьох кілограмів готового для продажу канабісу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

У жителя Київщини знайшли канабісу на 5 млн грн, - МВС 01

На території фермерського господарства 57-річний чоловік встановив парник, в якому було виявлено і вилучено з якого чотириста сорок кущів конопель. Крім цього, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучили близько трьох кілограмів готової продукції наркотичного засобу "канабіс".

У жителя Київщини знайшли канабісу на 5 млн грн, - МВС 02

Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить близько 5 млн гривень", - повідомили в поліції.

У жителя Київщини знайшли канабісу на 5 млн грн, - МВС 03

Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.

Читайте також: Поліція на Дніпропетровщині затримала ватажка наркоугруповання, який пропонував 130 тис. грн хабаря капітану НПУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4082) наркотики (1457) Нацполіція (15261) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+26
В стране алкоголизм, пьяные за рулём убивают людей, режутся на застольях, а в стране дураков охотятся за травкой.
Расслабиться и похихикать - зло.
Нажраться, обрыгаться и бросаться на людей - ок.
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23.07.2020 23:30
+14
легализовать давно пора было... сенсация мля...
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23.07.2020 23:23
+11
Подивіться,як він гарно доглядав. Справжній фермер.Таких потрібно плекати і усіляко допомагати.
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23.07.2020 23:33
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Походу у Ослика дурман закончился вот мусора рыщут и рыщут!
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23.07.2020 23:22 Відповісти
https://www.facebook.com/100053628098781/videos/104091348055135/
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24.07.2020 05:27 Відповісти
Це відео про ослика
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24.07.2020 05:29 Відповісти
легализовать давно пора было... сенсация мля...
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23.07.2020 23:23 Відповісти
С чего вы взяли что ета конопля стоит аж 5млн грн? Ета конопля стоит копейки. Просто мусора на нее поставили цену как на золото ради своей личной выгоды.
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23.07.2020 23:25 Відповісти
Изнасилование несовершеннолетней, постоянные избития полицейских всякими хулиганами, штурм террориста после его сдачи, вечная борьба с канабисом и проституцией - как это все уже достало.
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23.07.2020 23:29 Відповісти
В стране алкоголизм, пьяные за рулём убивают людей, режутся на застольях, а в стране дураков охотятся за травкой.
Расслабиться и похихикать - зло.
Нажраться, обрыгаться и бросаться на людей - ок.
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23.07.2020 23:30 Відповісти
Подивіться,як він гарно доглядав. Справжній фермер.Таких потрібно плекати і усіляко допомагати.
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23.07.2020 23:33 Відповісти
Штрих-кода нет в АТБ не станут продавать
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24.07.2020 07:25 Відповісти
Талантам - тюрми, мусорам - мільярди. Україна 2020
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24.07.2020 00:17 Відповісти
Щось не те...На пакетах бирки з зібраженням коноплі...як для офіційного продажу, з реквизитами...Чорні збитчики так не фасують...Щось тут не те..
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23.07.2020 23:34 Відповісти
Легалайз ! Зебилы могут сделать хоть что-то полезное.
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23.07.2020 23:36 Відповісти
А у кого нашли дорожек кокаина на 50млн.,история умалчивает...
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23.07.2020 23:36 Відповісти
У жителя Київщини знайшли канабісу на 5 млн грн, - МВС - Цензор.НЕТ 3958
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23.07.2020 23:43 Відповісти
Хазяин плантации готов записать видик с президентом.У жителя Київщини знайшли канабісу на 5 млн грн, - МВС - Цензор.НЕТ 9666
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23.07.2020 23:47 Відповісти
стартап мичуринцу и бизнесняню с мендельштрассе...
хватит айкосами мордовать офис.
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23.07.2020 23:50 Відповісти
прессуют аграриев
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23.07.2020 23:51 Відповісти
Где ЮВТ
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24.07.2020 00:17 Відповісти
Актер Джеймс Белуши открыл такую же ферму, десять таких теплиц, и все нормально. Тут менты сами придумали себе бизнесы и наживаются на крышевании: от нелегальной торговли до проституток. Слава Богу что эти лотереи на 6 году после победившей революции закрыли.
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24.07.2020 00:05 Відповісти
Надо легализовывать траву! Трава - это легкий наркотик! Алкоголь тяжелее травы!
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24.07.2020 00:09 Відповісти
а если измена?
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24.07.2020 00:33 Відповісти
"Измена"? Как раз из-за того, что могут мусора за коноплю жучить... не более... Была бы легализирована, не было бы "измен"!
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24.07.2020 09:36 Відповісти
За траву назначать уголовную ответственность в 21-ом веке - это варварство!!!
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24.07.2020 00:10 Відповісти
Рыжих сжигать нать...и с родинками на жопе.
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24.07.2020 00:17 Відповісти
Имею рецепт на канабис. PTSD,ветеран. Побочный эффект - иногда среди ночи просыпаюсь перед открытой дверцей холодильника с куском колбасы в зубах и двумя котами у ноги...тоже с кусками колбасы в зубах.
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24.07.2020 00:56 Відповісти
А МВД по какой цене считает, по своей или по рыночной? Если что, я с детства за Арсен Борисыча!
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24.07.2020 01:47 Відповісти
У жителя Київщини знайшли канабісу на 5 млн грн, - МВС - Цензор.НЕТ 4054
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24.07.2020 05:38 Відповісти
для пропагандиста канабис как то связан с ночным горшком . Поэтому он и перепечатал эту картинку с сайта РФ.
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24.07.2020 06:36 Відповісти
Ухоженная теплица,ухоженные помещения,забота о растениях,что он плохого сделал кому?
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24.07.2020 07:02 Відповісти
Вот никогда не слышал, чтоб кто-то кого-то убил под травой...
А водка воспевается по ТВ как напиток крутых мужЫков.И потом новости и пьяной поножовщине.
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24.07.2020 08:18 Відповісти
10 років за канабіс (по суті радість людям ніс), і 10 років уроду що мерсом вбив всю сім'ю...чудова феміда
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24.07.2020 09:04 Відповісти
 
 