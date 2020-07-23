У жителя Київщини знайшли канабісу на 5 млн грн, - МВС. ФОТО

Правоохоронці виявили у жителя Київщини 440 кущів і близько трьох кілограмів готового для продажу канабісу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

На території фермерського господарства 57-річний чоловік встановив парник, в якому було виявлено і вилучено з якого чотириста сорок кущів конопель. Крім цього, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучили близько трьох кілограмів готової продукції наркотичного засобу "канабіс".

Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить близько 5 млн гривень", - повідомили в поліції.

Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.

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