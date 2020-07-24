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Новини
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Шахтарі просять Зеленського розглянути відставку Геруса, - Волинець

Шахтарі просять Зеленського розглянути відставку Геруса, - Волинець

Народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням створити робочу групу для розгляду петиції шахтарів про звільнення Андрія Геруса з посади голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Про це депутат Волинець повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши копію відповідного звернення до Президента від 22 липня.

"Звертаюся до вас з проханням дати доручення керівнику (відповідним заступникам) Офісу Президента щодо створення робочої групи із залученням до її складу народних депутатів, компетентних центральних органів виконавчої влади, представників трудових колективів та профспілкових організацій вугледобувних підприємств", - зазначається у звернені нардепа Волинця.

Петиція шахтарів про звільнення Геруса ще 15 липня набрала достатню для розгляду Президентом кількість підписів (25 613). Її розгляд офіційно розпочався 20 липня.
Голова незалежної профспілки гірників наголосив, що Президент має ухвалити рішення не пізніше ніж через 10 днів після початку її розгляду.

"Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Забезпечення розгляду електронної петиції покладається на Адміністрацію Президента України". Петиція "Врятуйте вугільну галузь України, виженіть Геруса з енергетики!" чекає на рішення. На випадок, якщо гарант Конституції забув про волевиявлення вугільників, енергетиків - майже 30 000 українців, на чиє професійне життя вплинули злочинні дії голови енергетичного комітету ВР, нагадую процедуру розгляду петиції листом", - написав Волинець.

Шахтарі просять Зеленського розглянути відставку Геруса, - Волинець 01
Шахтарі просять Зеленського розглянути відставку Геруса, - Волинець 02

Нагадаємо, петиція зареєстрована Леонідом Шебановим у травні 2020 року від імені шахтарів державних вугледобувних підприємств. Гірники вимагають відставки Геруса і звинувачують його у штучному створенні кризи на енергоринку і доведенні вугільної галузі до банкрутства.

Із 30 червня по 10 липня в Києві проходив страйк шахтарів з вимогою погасити борги із заробітної плати і сприяти відновленню роботи шахт. У підсумку державна компанія "Центренерго" за вказівки Офісу Президента та за посередництва Міненерго уклала договір про закупівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету ("Роттердам+).

Підписання контракту дозволило вугільним шахтам вийти з кількамісячного простою. Утім, за словами Волинця, проблема збуту українського вугілля до кінця не вирішена і страйк шахтарів може відновитися наприкінці серпня.

Раніше повідомлялося, що на початку липня 2020 року на підставі рішення Печерського райсуду Офіс Генпрокурора почав кримінальне провадження за фактом державної зради народного депутата, голови комітету ПЕК Верховної ради Андрія Геруса.

Раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити справу за заявою Олега Ляшка про вчинення Герусом дій, які завдали значної шкоди держбюджету і вітчизняним енергокомпаніям.

У червні 2020 року вже Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі і відкриття імпорту електроенергії з Росії.

Раніше повідомлялося, що пролобійована у вересні Андрієм Герусом поправка до закону дозволила почати імпорт електроенергії з Росії. Вона була внесена з порушенням регламентних норм. Імпорт на думку експертів, а також Міненерго, призвів до кризи галузі і накопичення багатомільярдних збитків держкомпаніями.

Автор: 

Волинець Михайло (97) шахтарі (538) Герус Андрій (446)


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Топ коментарі
+10
Шахтарі просять Зеленського розглянути відставку Геруса, - Волинець - Цензор.НЕТ 1267
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24.07.2020 12:48
+8
это сложная для вавы просьба, ему бы про кинематограф что нибудь или шоубизнес
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24.07.2020 12:37
+6
Тем более пятница, он уже отдыхает где то
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24.07.2020 12:38
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то виходить що Ляшко правильно йому звіздарів надавав?
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24.07.2020 12:37 Відповісти
это сложная для вавы просьба, ему бы про кинематограф что нибудь или шоубизнес
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24.07.2020 12:37 Відповісти
Тем более пятница, он уже отдыхает где то
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24.07.2020 12:38 Відповісти
Ане проще ли разогнать кормильцев замли Украинской?
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24.07.2020 12:37 Відповісти
Щоб відставити Геруса, треба відставити бубочку, якого ви обрали. А це не реально - почекайте 4 роки, а там видно буде.
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24.07.2020 12:39 Відповісти
по ходу им уже не так по приколу, как перед выборами..
шнырь Бени не оправдал их надежд..
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24.07.2020 12:42 Відповісти
Але ж це справедливо!
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24.07.2020 12:44 Відповісти
пускай касками постучат возле ОП..
должно помочь..
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24.07.2020 12:46 Відповісти
Шахтерам в ЛОХанской шахте платят пособие на харч,чтоб не сдохли с голодухи.В городке Антрацит сидят в шахте не вылазя...,жены негров обратились в Путлеру,типа дай Губазаточный камвой
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24.07.2020 12:40 Відповісти
О ПРосят ... школа Яника , й традиції мокшанщини...
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24.07.2020 12:42 Відповісти
Шахтеры просят Зеленского рассмотреть отставку Геруса, - Волынец - Цензор.НЕТ 11
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24.07.2020 12:45 Відповісти
На родине дважды не судимого Индюковича на заводе в Енакиево произошла авария,погибли рабочие.Заплатят семьям по 200 рублей от КГБшных хмырей...
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24.07.2020 12:45 Відповісти
По мнению председателя профсоюза горняков Волынца, Герус -слуга Коломойского-уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии разрушили отечественный энергетический комплекс.Отвечать за это Коломойский не желает и поэтому перевёл стрелки на зеленую энергетику. К Коломойскому присоединился Ахметов в лице своих слуг Шмыгаля и Буславец, отключивших АЭС.Смысл шума вокруг зелёной энергетики в перекладывании вины в развале энергетики с кодлана Коломойского на предшественников.
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24.07.2020 12:47 Відповісти
Шахтарі просять Зеленського розглянути відставку Геруса, - Волинець - Цензор.НЕТ 1267
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24.07.2020 12:48 Відповісти
События в оккупированной чапсти Дамбасса хорошо освещает Денис Казанский.Его блог в Ютьюбе.
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24.07.2020 12:48 Відповісти
Просят отставку, а не просят ПОСАДКУ?!
Волынец бабло отрабатывает умело.
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24.07.2020 12:49 Відповісти
В советском союзе секса нет,рабочих нет,безработицы нет,бандитов нет,КГБистов нет,менты уволились в запас 30 лет назад.Коммунизм короче с человеческой Харей Чикатилы.... и Джугашвили с чЛениным....
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24.07.2020 12:55 Відповісти
И спец и жнец и на волынке игрец?
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24.07.2020 12:55 Відповісти
Мистер *******,у нас еще пока,во всяком случае на бумаге еще не царь и не пиночет у руля ,а всего лишь выбранный клоун,и разные ветви власти,а Украина Парламентско Президентская страна.Так что дрожайщий отсос всех властей ваше обращение не по адресу.Строчи петицию верному соратнику разумкову!!
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24.07.2020 12:58 Відповісти
Истинные слова не бывают приятными,приятные слова не бывают Истиной.Кажись цитата Лао Дзы....
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24.07.2020 13:01 Відповісти
Экономикой Укрины управляли Яценюк и Гройсман...,оставили Зелемойским +150 миллиардов профицита и 25 ярдов золотовалютного резерва...Зелики их сожрали еще в сентябре....
И кто дурак?
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24.07.2020 13:04 Відповісти
ага, щааас
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24.07.2020 13:06 Відповісти
Геруса на электрический стул, запитанный током из кацапстана, который он-падла пролоббировал.
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24.07.2020 13:12 Відповісти
В Трускавце Зелемойским преподавали азы Экономики,как слить бабло правильно....
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24.07.2020 13:14 Відповісти
Волынец не первый раз в дамках,а не знает,что баблом ведает премьер....,Юля Владимирна обучите народного избранника...
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24.07.2020 13:18 Відповісти
Роттердам + верните ироды окаянные...
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24.07.2020 13:20 Відповісти
а то у вавки мало таких халуев как "кутузов", другого поставит такого же, может только не косого.
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24.07.2020 14:37 Відповісти
Не по адресу. Ви Беню просіть.
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24.07.2020 16:35 Відповісти
 
 