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Шахтеры просят Зеленского рассмотреть отставку Геруса, - Волынец

Шахтеры просят Зеленского рассмотреть отставку Геруса, - Волынец

Народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой создать рабочую группу для рассмотрения петиции шахтеров об увольнении Андрея Геруса с должности председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Об этом депутат Волынец сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав копию соответствующего обращения к Президенту от 22 июля.

"Обращаюсь к вам с просьбой дать поручение руководителю (соответствующим заместителям) Офиса Президента о создании рабочей группы с привлечением в ее состав народных депутатов, компетентных центральных органов исполнительной власти, представителей трудовых коллективов и профсоюзных организаций угледобывающих предприятий", - отмечается в обращении нардепа Волынца.

Петиция шахтеров об увольнении Геруса еще 15 июля набрала достаточное для рассмотрения президентом количество подписей (25613). Ее официальное рассмотрение началось 20 июля.

Председатель независимого профсоюза горняков подчеркнул, что президент должен принять решение не позднее чем через 10 дней после начала ее рассмотрения.

"Рассмотрение электронной петиции осуществляется безотлагательно, но не позднее десяти рабочих дней со дня опубликования информации о начале его рассмотрения. Обеспечение рассмотрения электронной петиции возлагается на Администрацию Президента Украины ". Петиция "Спасите угольную отрасль Украины, выгоните Геруса из энергетики" ожидает решения. В случае, если гарант Конституции забыл о волеизъявлении угольщиков, энергетиков - почти 30 000 украинцев, на чью профессиональную жизнь повлияли преступные действия председателя энергетического комитета ВР, напоминаю процедуру рассмотрения петиции письмом", - написал Волынец.

Шахтеры просят Зеленского рассмотреть отставку Геруса, - Волынец 01
Шахтеры просят Зеленского рассмотреть отставку Геруса, - Волынец 02

Напомним, петиция зарегистрирована Леонидом Шебановым в мае 2020 г. от имени шахтеров государственных угледобывающих предприятий. Горняки требуют отставки Геруса и обвиняют его искусственном создании кризиса на энергетическом рынке и доведении угольной отрасли до банкротства.

С 30 июня по 10 июля в Киеве проходила забастовка шахтеров с требованием погасить долги по заработной плате и поспособствовать восстановлению работы шахт. В итоге государственная компания "Центрэнерго" по указанию Офиса президента и при посредничестве Минэнерго заключила договор о закупке украинского угля по цене импортного паритета ("Роттердам +).

Подписание контракта позволило угольным шахтам выйти из многомесячного простоя. Впрочем, по словам Волынца, проблема сбыта украинского угля до конца не решена и забастовка шахтеров может возобновиться в конце августа.

Ранее сообщалось, что в начале июля 2020 года на основании решения Печерского райсуда Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту государственной измены народного депутата, председателя комитета ТЭК Верховной рады Андрея Геруса.

Ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело по заявлению Олега Ляшко о совершении Герусом действий, которые нанесли значительный ущерб госбюджету и отечественным энергокомпаниям.

В июне 2020 уже Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по злоупотреблениям на рынке электроэнергии, коррупционных схемам в энергоотрасли и открытии импорта электроэнергии из России.

Ранее уже сообщалось, что пролоббированная в сентябре Андреем Герусом поправка к закону позволила начать импорт электроэнергии из России. Она была внесена с нарушением регламентных норм. Импорт по мнению экспертов, а также Минэнерго привел к кризису отрасли и накоплению многомиллиардных убытков госкомпаниями.

Волынец Михаил (158) шахтеры (656) Герус Андрей (184)


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Топ комментарии
+10
Шахтарі просять Зеленського розглянути відставку Геруса, - Волинець - Цензор.НЕТ 1267
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24.07.2020 12:48
+8
это сложная для вавы просьба, ему бы про кинематограф что нибудь или шоубизнес
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24.07.2020 12:37
+6
Тем более пятница, он уже отдыхает где то
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24.07.2020 12:38
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то виходить що Ляшко правильно йому звіздарів надавав?
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24.07.2020 12:37 Ответить
это сложная для вавы просьба, ему бы про кинематограф что нибудь или шоубизнес
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24.07.2020 12:37 Ответить
Тем более пятница, он уже отдыхает где то
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24.07.2020 12:38 Ответить
Ане проще ли разогнать кормильцев замли Украинской?
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24.07.2020 12:37 Ответить
Щоб відставити Геруса, треба відставити бубочку, якого ви обрали. А це не реально - почекайте 4 роки, а там видно буде.
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24.07.2020 12:39 Ответить
по ходу им уже не так по приколу, как перед выборами..
шнырь Бени не оправдал их надежд..
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24.07.2020 12:42 Ответить
Але ж це справедливо!
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24.07.2020 12:44 Ответить
пускай касками постучат возле ОП..
должно помочь..
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24.07.2020 12:46 Ответить
Шахтерам в ЛОХанской шахте платят пособие на харч,чтоб не сдохли с голодухи.В городке Антрацит сидят в шахте не вылазя...,жены негров обратились в Путлеру,типа дай Губазаточный камвой
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24.07.2020 12:40 Ответить
О ПРосят ... школа Яника , й традиції мокшанщини...
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24.07.2020 12:42 Ответить
Шахтеры просят Зеленского рассмотреть отставку Геруса, - Волынец - Цензор.НЕТ 11
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24.07.2020 12:45 Ответить
На родине дважды не судимого Индюковича на заводе в Енакиево произошла авария,погибли рабочие.Заплатят семьям по 200 рублей от КГБшных хмырей...
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24.07.2020 12:45 Ответить
По мнению председателя профсоюза горняков Волынца, Герус -слуга Коломойского-уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии разрушили отечественный энергетический комплекс.Отвечать за это Коломойский не желает и поэтому перевёл стрелки на зеленую энергетику. К Коломойскому присоединился Ахметов в лице своих слуг Шмыгаля и Буславец, отключивших АЭС.Смысл шума вокруг зелёной энергетики в перекладывании вины в развале энергетики с кодлана Коломойского на предшественников.
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24.07.2020 12:47 Ответить
Шахтарі просять Зеленського розглянути відставку Геруса, - Волинець - Цензор.НЕТ 1267
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24.07.2020 12:48 Ответить
События в оккупированной чапсти Дамбасса хорошо освещает Денис Казанский.Его блог в Ютьюбе.
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24.07.2020 12:48 Ответить
Просят отставку, а не просят ПОСАДКУ?!
Волынец бабло отрабатывает умело.
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24.07.2020 12:49 Ответить
В советском союзе секса нет,рабочих нет,безработицы нет,бандитов нет,КГБистов нет,менты уволились в запас 30 лет назад.Коммунизм короче с человеческой Харей Чикатилы.... и Джугашвили с чЛениным....
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24.07.2020 12:55 Ответить
И спец и жнец и на волынке игрец?
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24.07.2020 12:55 Ответить
Мистер *******,у нас еще пока,во всяком случае на бумаге еще не царь и не пиночет у руля ,а всего лишь выбранный клоун,и разные ветви власти,а Украина Парламентско Президентская страна.Так что дрожайщий отсос всех властей ваше обращение не по адресу.Строчи петицию верному соратнику разумкову!!
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24.07.2020 12:58 Ответить
Истинные слова не бывают приятными,приятные слова не бывают Истиной.Кажись цитата Лао Дзы....
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24.07.2020 13:01 Ответить
Экономикой Укрины управляли Яценюк и Гройсман...,оставили Зелемойским +150 миллиардов профицита и 25 ярдов золотовалютного резерва...Зелики их сожрали еще в сентябре....
И кто дурак?
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24.07.2020 13:04 Ответить
ага, щааас
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24.07.2020 13:06 Ответить
Геруса на электрический стул, запитанный током из кацапстана, который он-падла пролоббировал.
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24.07.2020 13:12 Ответить
В Трускавце Зелемойским преподавали азы Экономики,как слить бабло правильно....
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24.07.2020 13:14 Ответить
Волынец не первый раз в дамках,а не знает,что баблом ведает премьер....,Юля Владимирна обучите народного избранника...
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24.07.2020 13:18 Ответить
Роттердам + верните ироды окаянные...
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24.07.2020 13:20 Ответить
а то у вавки мало таких халуев как "кутузов", другого поставит такого же, может только не косого.
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24.07.2020 14:37 Ответить
Не по адресу. Ви Беню просіть.
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24.07.2020 16:35 Ответить
 
 