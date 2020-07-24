Шахтеры просят Зеленского рассмотреть отставку Геруса, - Волынец

Народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой создать рабочую группу для рассмотрения петиции шахтеров об увольнении Андрея Геруса с должности председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Об этом депутат Волынец сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав копию соответствующего обращения к Президенту от 22 июля.

"Обращаюсь к вам с просьбой дать поручение руководителю (соответствующим заместителям) Офиса Президента о создании рабочей группы с привлечением в ее состав народных депутатов, компетентных центральных органов исполнительной власти, представителей трудовых коллективов и профсоюзных организаций угледобывающих предприятий", - отмечается в обращении нардепа Волынца.

Петиция шахтеров об увольнении Геруса еще 15 июля набрала достаточное для рассмотрения президентом количество подписей (25613). Ее официальное рассмотрение началось 20 июля.

Председатель независимого профсоюза горняков подчеркнул, что президент должен принять решение не позднее чем через 10 дней после начала ее рассмотрения.

"Рассмотрение электронной петиции осуществляется безотлагательно, но не позднее десяти рабочих дней со дня опубликования информации о начале его рассмотрения. Обеспечение рассмотрения электронной петиции возлагается на Администрацию Президента Украины ". Петиция "Спасите угольную отрасль Украины, выгоните Геруса из энергетики" ожидает решения. В случае, если гарант Конституции забыл о волеизъявлении угольщиков, энергетиков - почти 30 000 украинцев, на чью профессиональную жизнь повлияли преступные действия председателя энергетического комитета ВР, напоминаю процедуру рассмотрения петиции письмом", - написал Волынец.





Напомним, петиция зарегистрирована Леонидом Шебановым в мае 2020 г. от имени шахтеров государственных угледобывающих предприятий. Горняки требуют отставки Геруса и обвиняют его искусственном создании кризиса на энергетическом рынке и доведении угольной отрасли до банкротства.

С 30 июня по 10 июля в Киеве проходила забастовка шахтеров с требованием погасить долги по заработной плате и поспособствовать восстановлению работы шахт. В итоге государственная компания "Центрэнерго" по указанию Офиса президента и при посредничестве Минэнерго заключила договор о закупке украинского угля по цене импортного паритета ("Роттердам +).

Подписание контракта позволило угольным шахтам выйти из многомесячного простоя. Впрочем, по словам Волынца, проблема сбыта украинского угля до конца не решена и забастовка шахтеров может возобновиться в конце августа.

Ранее сообщалось, что в начале июля 2020 года на основании решения Печерского райсуда Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту государственной измены народного депутата, председателя комитета ТЭК Верховной рады Андрея Геруса.

Ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело по заявлению Олега Ляшко о совершении Герусом действий, которые нанесли значительный ущерб госбюджету и отечественным энергокомпаниям.

В июне 2020 уже Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по злоупотреблениям на рынке электроэнергии, коррупционных схемам в энергоотрасли и открытии импорта электроэнергии из России.

Ранее уже сообщалось, что пролоббированная в сентябре Андреем Герусом поправка к закону позволила начать импорт электроэнергии из России. Она была внесена с нарушением регламентных норм. Импорт по мнению экспертов, а также Минэнерго привел к кризису отрасли и накоплению многомиллиардных убытков госкомпаниями.