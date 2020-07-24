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23 липня в Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 2 бали

23 липня в Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 2 бали

У Чернівецькій області в четвер, 23 липня, ввечері стався землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України.

Землетрус було зафіксовано о 17:49.

"Джерело землетрусу було в районі с. Білоусівка Сокирянського району на глибині 3 км і не має жодної загрози", - сказано в повідомленні.

23 липня в Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 2 бали 01

За розрахунками, інтенсивність коливань нижче межі чутливості людей.

Автор: 

Буковина (854) землетрус (179)


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Топ коментарі
+7
23 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2 бала - Цензор.НЕТ 1446
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24.07.2020 16:39
+5
шмаркля туди шлялося чі тільки збирається?
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24.07.2020 16:30
+4
это поздняя реакция... пока с глубин дошло....
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24.07.2020 16:37
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шмаркля туди шлялося чі тільки збирається?
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24.07.2020 16:30 Відповісти
это поздняя реакция... пока с глубин дошло....
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24.07.2020 16:37 Відповісти
Дністровську ГАЕС (6 електростанцій) ще не добудовано, але сейсмічна активність уже посилюється...

Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп висловив занепокоєння у зв'язку з появою інформації про плани України побудувати шість гідроелектростанцій на Дністрі.

Про це повідомили в прес-службі уряду Молдови, передає "Укрінформ".

"Прем'єр Павло Філіп висловив занепокоєння у зв'язку з появою інформації про те, що Україна планує побудувати шість нових гідроелектростанцій на Дністрі, вище Новодністровського гідроенергетичного вузла. За даними екологів, будівництво цих станцій може становити серйозну загрозу для довкілля", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим прем'єр наголосив, що на адресу уряду надійшли звернення від неурядових організацій і наукового співтовариства щодо негативного впливу, який має на екологічний стан басейну Дністра гідроенергетичний комплекс у Новодністровську.

Глава молдавського уряду розпорядився створити робочу міжвідомчу групу, яка розробить конкретний План дій з виходу із ситуації, що склалася. - https://molbuk.ua/ukraine/121360-u-moldovi-************-cherez-poyavu-informaciyi-pro-pobudovu-nyzky-ges-na-dnistri.html
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24.07.2020 16:32 Відповісти
Вчера основной темой на TV должен был стать зашквар в нашем "Волчьем" суде и пленки НАБУ из их логова. Пришлось выпустить Жванию и срочно организовать терракт. Сегодня поговорим о землетрясении.
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24.07.2020 16:32 Відповісти
Это очевидно для людей. До быдла73 не доходит....
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24.07.2020 16:47 Відповісти
23 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2 бала - Цензор.НЕТ 1446
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24.07.2020 16:39 Відповісти
та, вибухнуло щось там в шахті,

нічого особливого
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24.07.2020 20:52 Відповісти
і нікого навіть не турбує, що там нема сейсмічно-активної зони
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24.07.2020 20:56 Відповісти
Хоч поняття мається, де розташовані Чернівці?
Особливо "обдарованим" рекомендується:
https://www.bkc.com.ua/ru/news-type/sejsmichna-aktivnist-v-ukraini/ https://www.bkc.com.ua/ru/news-type/sejsmichna-aktivnist-v-ukraini/ Сейсмическая активность в Украине
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24.07.2020 22:20 Відповісти
само читало?
перед рекомендаціями
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24.07.2020 22:47 Відповісти
Зрозуміло, "обдарування" навіть абетку не подужало вивчити...
Прикро.

Може по картинці хоч що небудь зрозуміє?

23 липня в Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 2 бали - Цензор.НЕТ 1453
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25.07.2020 01:49 Відповісти
дуже гарний малюнок
Сподіваюсь, ви вже подивились в якій зоні знаходиться м.Новодністровськ і с. Білоусувка?
Нагадаю, коли раніше в Чернвцях відбувалися землетруси, то на території Румунії вони відчувалися на 2-3 бали потужнішими, оскільки причина поштовхів знаходиться там, де намальований червоний кружечок. Питання до вас: чи відбувалися землетруси в Чернівцях або в Румунії в один час із землетрусом в Білоусівці?
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25.07.2020 10:27 Відповісти
Взагалі розмова йшла про зону сейміческой активності, якої в Чернівецькій області "немає". ))
І Новодністровськ знаходиться у тій же зоні, що і Чернівці.
Саме так, пам'ятаю землетрус на при кінці 70-х, балів 4-5 було, у нас в особняку меблі ходором ходили.
Мабуть видбувалися, якщо рахувати відстань від Фокшанів - то хвиля прийде мабуть хвилин за 7-8, якщо від Чернівців - за 2-3 хвилини.
А Ви що, з білоусівських старовірів, якщо цим питанням цікавитеся? ))
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25.07.2020 16:37 Відповісти
ні, не з старовірів.
Я про те, що якщо в білоусівці було б 2 бали природнього землетрусу, то в Чернівцях багато що попадало б, а в Румунії були б масові руйнування. Там або проводилися підземні вибухи, або у сейсмологів шафа упала в сусідній кімнаті. Тобто цей землетрус влаштований людьми.
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26.07.2020 15:36 Відповісти
"або у сейсмологів шафа упала в сусідній кімнаті"
А якщо серйозно, так це зважаючи на те, де знаходиться епіцентр землетрусу. Якщо в районі зони Вранча - то так.
Але він же не обов'язково має знаходитися там, чи не так?
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26.07.2020 16:57 Відповісти
 
 