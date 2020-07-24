23 липня в Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 2 бали

У Чернівецькій області в четвер, 23 липня, ввечері стався землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України.

Землетрус було зафіксовано о 17:49.

"Джерело землетрусу було в районі с. Білоусівка Сокирянського району на глибині 3 км і не має жодної загрози", - сказано в повідомленні.

За розрахунками, інтенсивність коливань нижче межі чутливості людей.