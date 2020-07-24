23 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2 балла
В Черновицкой области в четверг, 23 июля, вечером произошло землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.
Землетрясение было зафиксировано в 17:49.
"Источник землетрясения находился в районе с. Белоусовка Сокирянского района на глубине 3 км и не несет никакой угрозы", - говорится в сообщении.
По расчетам, интенсивность колебаний находится ниже предела чувствительности людей.
Топ комментарии
+7 Стрелок
показать весь комментарий24.07.2020 16:39 Ссылка
+5 Scorpman Y
показать весь комментарий24.07.2020 16:30 Ссылка
+4 Стрелок
показать весь комментарий24.07.2020 16:37 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп висловив занепокоєння у зв'язку з появою інформації про плани України побудувати шість гідроелектростанцій на Дністрі.
Про це повідомили в прес-службі уряду Молдови, передає "Укрінформ".
"Прем'єр Павло Філіп висловив занепокоєння у зв'язку з появою інформації про те, що Україна планує побудувати шість нових гідроелектростанцій на Дністрі, вище Новодністровського гідроенергетичного вузла. За даними екологів, будівництво цих станцій може становити серйозну загрозу для довкілля", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим прем'єр наголосив, що на адресу уряду надійшли звернення від неурядових організацій і наукового співтовариства щодо негативного впливу, який має на екологічний стан басейну Дністра гідроенергетичний комплекс у Новодністровську.
Глава молдавського уряду розпорядився створити робочу міжвідомчу групу, яка розробить конкретний План дій з виходу із ситуації, що склалася. - https://molbuk.ua/ukraine/121360-u-moldovi-************-cherez-poyavu-informaciyi-pro-pobudovu-nyzky-ges-na-dnistri.html
нічого особливого
Особливо "обдарованим" рекомендується:
https://www.bkc.com.ua/ru/news-type/sejsmichna-aktivnist-v-ukraini/ https://www.bkc.com.ua/ru/news-type/sejsmichna-aktivnist-v-ukraini/ Сейсмическая активность в Украине
перед рекомендаціями
Прикро.
Може по картинці хоч що небудь зрозуміє?
Сподіваюсь, ви вже подивились в якій зоні знаходиться м.Новодністровськ і с. Білоусувка?
Нагадаю, коли раніше в Чернвцях відбувалися землетруси, то на території Румунії вони відчувалися на 2-3 бали потужнішими, оскільки причина поштовхів знаходиться там, де намальований червоний кружечок. Питання до вас: чи відбувалися землетруси в Чернівцях або в Румунії в один час із землетрусом в Білоусівці?
І Новодністровськ знаходиться у тій же зоні, що і Чернівці.
Саме так, пам'ятаю землетрус на при кінці 70-х, балів 4-5 було, у нас в особняку меблі ходором ходили.
Мабуть видбувалися, якщо рахувати відстань від Фокшанів - то хвиля прийде мабуть хвилин за 7-8, якщо від Чернівців - за 2-3 хвилини.
А Ви що, з білоусівських старовірів, якщо цим питанням цікавитеся? ))
Я про те, що якщо в білоусівці було б 2 бали природнього землетрусу, то в Чернівцях багато що попадало б, а в Румунії були б масові руйнування. Там або проводилися підземні вибухи, або у сейсмологів шафа упала в сусідній кімнаті. Тобто цей землетрус влаштований людьми.
А якщо серйозно, так це зважаючи на те, де знаходиться епіцентр землетрусу. Якщо в районі зони Вранча - то так.
Але він же не обов'язково має знаходитися там, чи не так?