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23 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2 балла

23 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2 балла

В Черновицкой области в четверг, 23 июля, вечером произошло землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Землетрясение было зафиксировано в 17:49.

"Источник землетрясения находился в районе с. Белоусовка Сокирянского района на глубине 3 км и не несет никакой угрозы", - говорится в сообщении.

23 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2 балла 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Землетрясение магнитудой 2,4 произошло в Черновицкой области

По расчетам, интенсивность колебаний находится ниже предела чувствительности людей.

Автор: 

Буковина (901) землетрясение (659)


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Топ комментарии
+7
23 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2 бала - Цензор.НЕТ 1446
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24.07.2020 16:39
+5
шмаркля туди шлялося чі тільки збирається?
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24.07.2020 16:30
+4
это поздняя реакция... пока с глубин дошло....
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24.07.2020 16:37
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шмаркля туди шлялося чі тільки збирається?
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24.07.2020 16:30 Ответить
это поздняя реакция... пока с глубин дошло....
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24.07.2020 16:37 Ответить
Дністровську ГАЕС (6 електростанцій) ще не добудовано, але сейсмічна активність уже посилюється...

Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп висловив занепокоєння у зв'язку з появою інформації про плани України побудувати шість гідроелектростанцій на Дністрі.

Про це повідомили в прес-службі уряду Молдови, передає "Укрінформ".

"Прем'єр Павло Філіп висловив занепокоєння у зв'язку з появою інформації про те, що Україна планує побудувати шість нових гідроелектростанцій на Дністрі, вище Новодністровського гідроенергетичного вузла. За даними екологів, будівництво цих станцій може становити серйозну загрозу для довкілля", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим прем'єр наголосив, що на адресу уряду надійшли звернення від неурядових організацій і наукового співтовариства щодо негативного впливу, який має на екологічний стан басейну Дністра гідроенергетичний комплекс у Новодністровську.

Глава молдавського уряду розпорядився створити робочу міжвідомчу групу, яка розробить конкретний План дій з виходу із ситуації, що склалася. - https://molbuk.ua/ukraine/121360-u-moldovi-************-cherez-poyavu-informaciyi-pro-pobudovu-nyzky-ges-na-dnistri.html
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24.07.2020 16:32 Ответить
Вчера основной темой на TV должен был стать зашквар в нашем "Волчьем" суде и пленки НАБУ из их логова. Пришлось выпустить Жванию и срочно организовать терракт. Сегодня поговорим о землетрясении.
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24.07.2020 16:32 Ответить
Это очевидно для людей. До быдла73 не доходит....
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24.07.2020 16:47 Ответить
23 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2 бала - Цензор.НЕТ 1446
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24.07.2020 16:39 Ответить
та, вибухнуло щось там в шахті,

нічого особливого
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24.07.2020 20:52 Ответить
і нікого навіть не турбує, що там нема сейсмічно-активної зони
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24.07.2020 20:56 Ответить
Хоч поняття мається, де розташовані Чернівці?
Особливо "обдарованим" рекомендується:
https://www.bkc.com.ua/ru/news-type/sejsmichna-aktivnist-v-ukraini/ https://www.bkc.com.ua/ru/news-type/sejsmichna-aktivnist-v-ukraini/ Сейсмическая активность в Украине
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24.07.2020 22:20 Ответить
само читало?
перед рекомендаціями
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24.07.2020 22:47 Ответить
Зрозуміло, "обдарування" навіть абетку не подужало вивчити...
Прикро.

Може по картинці хоч що небудь зрозуміє?

23 липня в Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 2 бали - Цензор.НЕТ 1453
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25.07.2020 01:49 Ответить
дуже гарний малюнок
Сподіваюсь, ви вже подивились в якій зоні знаходиться м.Новодністровськ і с. Білоусувка?
Нагадаю, коли раніше в Чернвцях відбувалися землетруси, то на території Румунії вони відчувалися на 2-3 бали потужнішими, оскільки причина поштовхів знаходиться там, де намальований червоний кружечок. Питання до вас: чи відбувалися землетруси в Чернівцях або в Румунії в один час із землетрусом в Білоусівці?
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25.07.2020 10:27 Ответить
Взагалі розмова йшла про зону сейміческой активності, якої в Чернівецькій області "немає". ))
І Новодністровськ знаходиться у тій же зоні, що і Чернівці.
Саме так, пам'ятаю землетрус на при кінці 70-х, балів 4-5 було, у нас в особняку меблі ходором ходили.
Мабуть видбувалися, якщо рахувати відстань від Фокшанів - то хвиля прийде мабуть хвилин за 7-8, якщо від Чернівців - за 2-3 хвилини.
А Ви що, з білоусівських старовірів, якщо цим питанням цікавитеся? ))
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25.07.2020 16:37 Ответить
ні, не з старовірів.
Я про те, що якщо в білоусівці було б 2 бали природнього землетрусу, то в Чернівцях багато що попадало б, а в Румунії були б масові руйнування. Там або проводилися підземні вибухи, або у сейсмологів шафа упала в сусідній кімнаті. Тобто цей землетрус влаштований людьми.
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26.07.2020 15:36 Ответить
"або у сейсмологів шафа упала в сусідній кімнаті"
А якщо серйозно, так це зважаючи на те, де знаходиться епіцентр землетрусу. Якщо в районі зони Вранча - то так.
Але він же не обов'язково має знаходитися там, чи не так?
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26.07.2020 16:57 Ответить
 
 