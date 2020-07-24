23 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2 балла

В Черновицкой области в четверг, 23 июля, вечером произошло землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Землетрясение было зафиксировано в 17:49.

"Источник землетрясения находился в районе с. Белоусовка Сокирянского района на глубине 3 км и не несет никакой угрозы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Землетрясение магнитудой 2,4 произошло в Черновицкой области

По расчетам, интенсивность колебаний находится ниже предела чувствительности людей.