Землетрясение магнитудой 2,4 произошло в Черновицкой области

29 июня около 11.40 в Черновицкой области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,4.



Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Главный центр специального контроля.



Очаг землетрясения находился на глубине 5 км в районе города Новоднестровск. Подземные толчки, сказано в сообщении, не несли никакой угрозы и, скорее всего, не ощущались на поверхности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье 25 июня дважды фиксировались подземные толчки