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Землетрясение магнитудой 2,4 произошло в Черновицкой области

Землетрясение магнитудой 2,4 произошло в Черновицкой области

29 июня около 11.40 в Черновицкой области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,4.


Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Очаг землетрясения находился на глубине 5 км в районе города Новоднестровск. Подземные толчки, сказано в сообщении, не несли никакой угрозы и, скорее всего, не ощущались на поверхности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье 25 июня дважды фиксировались подземные толчки

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30.06.2020 21:54 Ответить
 
 