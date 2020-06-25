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Закарпатье (2537) землетрясение (657) Карпаты (301)

На Закарпатье 25 июня дважды фиксировались подземные толчки

На Закарпатье 25 июня дважды фиксировались подземные толчки

25 июня на территории Закарпатской области зафиксированы два землетрясения (Тячевский и Иршавский районы).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Очаги землетрясений находились на глубине 5 км, магнитуда составила 1,1 и 2,3 по шкале Рихтера. По расчетам интенсивность колебаний от обоих землетрясений не ощущается людьми.

В течение 2020 года также было зарегистрированы землетрясения в Закарпатской области 23 января, 19 апреля и 28 апреля с магнитудами 3,0; 3,1, 1,5 и 2,7 соответственно.

Также читайте: Второе за сутки землетрясение магнитудой 2,7 балла зафиксировали на Ивано-Франковщине. КАРТА

На Закарпатье 25 июня дважды фиксировались подземные толчки 01

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Топ комментарии
+9
Вот гнусавая падла...Мало потопа, так еще и землетрясение привез туда.
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25.06.2020 23:11
+6
Осел бедоносец...куда поехал там беда..
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25.06.2020 23:26
+6
зебил бедоносец приехал?
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25.06.2020 23:32
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25.06.2020 23:08 Ответить
Вот гнусавая падла...Мало потопа, так еще и землетрясение привез туда.
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25.06.2020 23:11 Ответить
Де воно з"являється - чекай біди.
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25.06.2020 23:14 Ответить
Я ж казав, ще тільки землетрусу не вистачало, так і сталося.
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26.06.2020 08:26 Ответить
мацкалі підараси. кліматично-сейсмічна зброя в дії....
а те, що пів Карпат по "синьці" попиляли та до Єуропи вивезли, то це пох...
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25.06.2020 23:21 Ответить
В землетрясении люди точно не виновны.
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25.06.2020 23:23 Ответить
А кто сказал что оно - человек?
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25.06.2020 23:39 Ответить
Речь про то что лес спилили или там над природой поиздевались. Мы блохи на матушке земле.
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26.06.2020 00:29 Ответить
Осел бедоносец...куда поехал там беда..
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25.06.2020 23:26 Ответить
Однако президент-то наш - бедовый.
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25.06.2020 23:27 Ответить
зебил бедоносец приехал?
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25.06.2020 23:32 Ответить
Господи,перенаправь пару толчков на Керчь.
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26.06.2020 07:03 Ответить
Мабуть пан Зеленський в епіцентр приїхав. Людина - катастрофа. Де він, там і поштовх, завал, повінь, пандемія і катастрофа. Зеленський це наше секретне вундерваффе, зустрінеться з Путіним, і той помре після простого рукостискання, йому навіть те самбо, яке він чомусь називає дзюдо не допоможе і промивка рук спиртом.
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26.06.2020 07:12 Ответить
Відправте це чучело до мацкви, нехай там сидить в якості посла.
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26.06.2020 08:23 Ответить
А може ще далі послать?
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26.06.2020 08:28 Ответить
 
 