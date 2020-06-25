На Закарпатье 25 июня дважды фиксировались подземные толчки

25 июня на территории Закарпатской области зафиксированы два землетрясения (Тячевский и Иршавский районы).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Очаги землетрясений находились на глубине 5 км, магнитуда составила 1,1 и 2,3 по шкале Рихтера. По расчетам интенсивность колебаний от обоих землетрясений не ощущается людьми.

В течение 2020 года также было зарегистрированы землетрясения в Закарпатской области 23 января, 19 апреля и 28 апреля с магнитудами 3,0; 3,1, 1,5 и 2,7 соответственно.

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