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Закарпаття (1997) землетрус (177) Карпати (252)

На Закарпатті 25 червня двічі фіксувалися підземні поштовхи

На Закарпатті 25 червня двічі фіксувалися підземні поштовхи

25 червня на території Закарпатської області зафіксовано два землетруси (Тячівський та Іршавський райони).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Вогнища землетрусів перебували на глибині 5 км, магнітуда становила 1,1 і 2,3 за шкалою Ріхтера. За розрахунками інтенсивність коливань від обох землетрусів не відчувається людьми.

Упродовж 2020 року також ще було зареєстровано землетруси в Закарпатській області 23 січня, 19 квітня і 28 квітня з магнітудою 3,0; 3,1, 1,5 і 2,7 відповідно.

Дивіться також: Другий за добу землетрус магнітудою 2,7 бала зафіксували на Івано-Франківщині. КАРТА

На Закарпатті 25 червня двічі фіксувалися підземні поштовхи 01
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Топ коментарі
+9
Вот гнусавая падла...Мало потопа, так еще и землетрясение привез туда.
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25.06.2020 23:11
+6
Осел бедоносец...куда поехал там беда..
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25.06.2020 23:26
+6
зебил бедоносец приехал?
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25.06.2020 23:32
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25.06.2020 23:08 Відповісти
Вот гнусавая падла...Мало потопа, так еще и землетрясение привез туда.
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25.06.2020 23:11 Відповісти
Де воно з"являється - чекай біди.
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25.06.2020 23:14 Відповісти
Я ж казав, ще тільки землетрусу не вистачало, так і сталося.
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26.06.2020 08:26 Відповісти
мацкалі підараси. кліматично-сейсмічна зброя в дії....
а те, що пів Карпат по "синьці" попиляли та до Єуропи вивезли, то це пох...
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25.06.2020 23:21 Відповісти
В землетрясении люди точно не виновны.
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25.06.2020 23:23 Відповісти
А кто сказал что оно - человек?
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25.06.2020 23:39 Відповісти
Речь про то что лес спилили или там над природой поиздевались. Мы блохи на матушке земле.
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26.06.2020 00:29 Відповісти
Осел бедоносец...куда поехал там беда..
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25.06.2020 23:26 Відповісти
Однако президент-то наш - бедовый.
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25.06.2020 23:27 Відповісти
зебил бедоносец приехал?
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25.06.2020 23:32 Відповісти
Господи,перенаправь пару толчков на Керчь.
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26.06.2020 07:03 Відповісти
Мабуть пан Зеленський в епіцентр приїхав. Людина - катастрофа. Де він, там і поштовх, завал, повінь, пандемія і катастрофа. Зеленський це наше секретне вундерваффе, зустрінеться з Путіним, і той помре після простого рукостискання, йому навіть те самбо, яке він чомусь називає дзюдо не допоможе і промивка рук спиртом.
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26.06.2020 07:12 Відповісти
Відправте це чучело до мацкви, нехай там сидить в якості посла.
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26.06.2020 08:23 Відповісти
А може ще далі послать?
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26.06.2020 08:28 Відповісти
 
 