На Закарпатті 25 червня двічі фіксувалися підземні поштовхи
25 червня на території Закарпатської області зафіксовано два землетруси (Тячівський та Іршавський райони).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головний центр спеціального контролю.
Вогнища землетрусів перебували на глибині 5 км, магнітуда становила 1,1 і 2,3 за шкалою Ріхтера. За розрахунками інтенсивність коливань від обох землетрусів не відчувається людьми.
Упродовж 2020 року також ще було зареєстровано землетруси в Закарпатській області 23 січня, 19 квітня і 28 квітня з магнітудою 3,0; 3,1, 1,5 і 2,7 відповідно.
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