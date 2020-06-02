Другий за добу землетрус магнітудою 2,7 бала зафіксували на Івано-Франківщині. КАРТА
Учора, 1 червня, в Івано-Франківській області стався другий за добу землетрус.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю.
Підземні поштовхи сталися вчора, 1 червня, о 21:05.
Джерело землетрусу розташовується в районі м.Долина, Івано-Франківської області на глибині 2 км.
Цей землетрус за енергетичними параметрами дещо менший за попередній, може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах та не несе загрози для населення.
Нагадаємо, 1 червня землетрус магнітудою 3,2 бала зафіксували на Івано-Франківщині.
Топ коментарі
+1 ALEX SUROVV
показати весь коментар02.06.2020 11:16
+1 амфаш
показати весь коментар02.06.2020 11:48
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Все как на ладони, все как на рисунке в манускрипте Войнича. А вы ждете???? Ну ждите, ждите......скоро дождетесь....
слегка, всего на 2,7 балла.
опохмелись, потом измеряй.