Другий за добу землетрус магнітудою 2,7 бала зафіксували на Івано-Франківщині. КАРТА

Учора, 1 червня, в Івано-Франківській області стався другий за добу землетрус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю.

Підземні поштовхи сталися вчора, 1 червня, о 21:05.

Джерело землетрусу розташовується в районі м.Долина, Івано-Франківської області на глибині 2 км.

Цей землетрус за енергетичними параметрами дещо менший за попередній, може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах та не несе загрози для населення.

Нагадаємо, 1 червня землетрус магнітудою 3,2 бала зафіксували на Івано-Франківщині.

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