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Другий за добу землетрус магнітудою 2,7 бала зафіксували на Івано-Франківщині. КАРТА

Другий за добу землетрус магнітудою 2,7 бала зафіксували на Івано-Франківщині. КАРТА

Учора, 1 червня, в Івано-Франківській області стався другий за добу землетрус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю.

Підземні поштовхи сталися вчора, 1 червня, о 21:05.

Джерело землетрусу розташовується в районі м.Долина, Івано-Франківської області на глибині 2 км.

Цей землетрус за енергетичними параметрами дещо менший за попередній, може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах та не несе загрози для населення.

Нагадаємо, 1 червня землетрус магнітудою 3,2 бала зафіксували на Івано-Франківщині.

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Автор: 

землетрус (179) Івано-Франківська область (945)


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Топ коментарі
+1
Природа страхивает лесорубов которые вырезают леса и продают в Европу за айфоны
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02.06.2020 11:16
+1
2.7 балла - это когда на соседней улице чугунного Ильича с постамента скинули!
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02.06.2020 11:48
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Природа страхивает лесорубов которые вырезают леса и продают в Европу за айфоны
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02.06.2020 11:16 Відповісти
Мэр Долины Владимир Гаразд уточнил, что эпицентр землетрясения пришелся на зону активной нефтегазодобычи (Якубив, Солукив, Пидбережье, Тяпче, Гошев, Яворив) на глубине около 2 км, где и происходит активная добыча нефти и газа.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/208541_1591011031
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02.06.2020 11:32 Відповісти
природа плодить дятлів таких як ти, що "контужені працею" від народження ... Тебе як гною в болоті по всім гілкам, та з такою же невнятною позицією.
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02.06.2020 11:40 Відповісти
Непревычно, да? Никогда такого не было и вот опять. А этотути работает мода Н21. медленно и уверено. Это провалы и оползни на дорогах , частые!!! подчеркну частые хаотичные землетрясения, и самое важное, протекание воды из источников в образуемые трещины.
Все как на ладони, все как на рисунке в манускрипте Войнича. А вы ждете???? Ну ждите, ждите......скоро дождетесь....
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02.06.2020 11:31 Відповісти
Да что вы им рассказываете? Они ж не читали Биборан!
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02.06.2020 11:40 Відповісти
Что указано на том манускрипте?
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02.06.2020 12:18 Відповісти
Его ещё никто не смог расшифровать, так что не стоит обращать внимания на "умничания"
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02.06.2020 13:26 Відповісти
То гуцулы куй на карантин ложили...
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02.06.2020 11:39 Відповісти
2.7 балла - это когда на соседней улице чугунного Ильича с постамента скинули!
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02.06.2020 11:48 Відповісти
Землетрясение может иметь ТЕХНОГЕННІЙ характер - из-за добычи нефти и газа, и, соответственно, нарушения/ изменения гравитационного баланса на локальной территории.
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02.06.2020 12:16 Відповісти
Срочно надо снимать Авакова😁
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02.06.2020 13:28 Відповісти
может, у сейсмолога руки трясутся второй раз поутру.
слегка, всего на 2,7 балла.
опохмелись, потом измеряй.
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02.06.2020 16:44 Відповісти
 
 