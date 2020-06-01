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Землетрус магнітудою 3,2 бала зафіксували на Івано-Франківщині. КАРТА

Землетрус магнітудою 3,2 бала зафіксували на Івано-Франківщині. КАРТА

В Івано-Франківській області вранці в понеділок, 1 червня, стався землетрус магнітудою 3,2 бала.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю.

Джерело землетрусу розташоване в районі м. Долина Івано-Франківської області на глибині 2 км.

Зазначається, що землетрус може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах і не несе загрози для населення.

Підземні поштовхи були зафіксовані о 7:22 ранку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Закарпатській області зафіксували землетрус. КАРТА

Автор: 

землетрус (179) Івано-Франківська область (945)


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Землетрясение не нужно. Отставить!
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01.06.2020 11:50 Відповісти
Зона Вранча вона така,час від часу трясе.Добре знаю ці краї,там недалеко,в Гошеві на горі є монастир.
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01.06.2020 12:11 Відповісти
Опять не там! Надо в районе Крымского моста.
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01.06.2020 12:13 Відповісти
Я нічого не відчув, проспав 😂
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01.06.2020 12:15 Відповісти
трохи погойдало, наче гойдалка.
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01.06.2020 12:43 Відповісти
Не там! Не там! Не там! Хочу керченский пролив и весь крысм как в 1927!
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01.06.2020 13:10 Відповісти
42 км..від єпіцентру..щось нічого не відчув.
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01.06.2020 14:03 Відповісти
А здесь ничего не зафиксировано, удивительные дела
https://www.oe-files.de/gmaps/eqmashup.html
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02.06.2020 11:28 Відповісти
 
 