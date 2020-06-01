Землетрус магнітудою 3,2 бала зафіксували на Івано-Франківщині. КАРТА
В Івано-Франківській області вранці в понеділок, 1 червня, стався землетрус магнітудою 3,2 бала.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю.
Джерело землетрусу розташоване в районі м. Долина Івано-Франківської області на глибині 2 км.
Зазначається, що землетрус може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах і не несе загрози для населення.
Підземні поштовхи були зафіксовані о 7:22 ранку.
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