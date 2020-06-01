Землетрясение магнитудой 3,2 балла зафиксировали на Ивано-Франковщине. КАРТА

В Ивано-Франковской области утром в понедельник, 1 июня, произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля.

Источник землетрясения находился в районе г. Долина, Ивано-Франковской области на глубине 2 км.

Отмечается, что землетрясение может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах и не несет угрозы для населения.

Подземные толчки были зафиксированы в 7:22 утра.

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