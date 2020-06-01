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Землетрясение магнитудой 3,2 балла зафиксировали на Ивано-Франковщине. КАРТА

Землетрясение магнитудой 3,2 балла зафиксировали на Ивано-Франковщине. КАРТА

В Ивано-Франковской области утром в понедельник, 1 июня, произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля.

Источник землетрясения находился в районе г. Долина, Ивано-Франковской области на глубине 2 км.

Отмечается, что землетрясение может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах и не несет угрозы для населения.

Подземные толчки были зафиксированы в 7:22 утра.

Также читайте: В Закарпатской области зафиксировали землетрясение. КАРТА

Автор: 

землетрясение (659) Ивано-Франковская область (916)


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Землетрясение не нужно. Отставить!
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01.06.2020 11:50 Ответить
Зона Вранча вона така,час від часу трясе.Добре знаю ці краї,там недалеко,в Гошеві на горі є монастир.
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01.06.2020 12:11 Ответить
Опять не там! Надо в районе Крымского моста.
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01.06.2020 12:13 Ответить
Я нічого не відчув, проспав 😂
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01.06.2020 12:15 Ответить
трохи погойдало, наче гойдалка.
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01.06.2020 12:43 Ответить
Не там! Не там! Не там! Хочу керченский пролив и весь крысм как в 1927!
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01.06.2020 13:10 Ответить
42 км..від єпіцентру..щось нічого не відчув.
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01.06.2020 14:03 Ответить
А здесь ничего не зафиксировано, удивительные дела
https://www.oe-files.de/gmaps/eqmashup.html
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02.06.2020 11:28 Ответить
 
 