Землетрясение магнитудой 3,2 балла зафиксировали на Ивано-Франковщине. КАРТА
В Ивано-Франковской области утром в понедельник, 1 июня, произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля.
Источник землетрясения находился в районе г. Долина, Ивано-Франковской области на глубине 2 км.
Отмечается, что землетрясение может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах и не несет угрозы для населения.
Подземные толчки были зафиксированы в 7:22 утра.
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