Землетрус магнітудою 2,4 стався в Чернівецькій області

29 червня близько 11.40 у Чернівецькій області було зареєстровано землетрус магнітудою 2,4.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Осередок землетрусу був на глибині 5 км у районі міста Новодністровськ. Підземні поштовхи, сказано в повідомленні, не становили ніякої загрози і, швидше за все, не відчувалися на поверхні.

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