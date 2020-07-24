Кабмін затвердив критерії рівнів епідеміологічної небезпеки COVID-19

Кабінет Міністрів визначив критерії встановлення чотирьох рівнів епідемічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Відповідною постановою №641 від 22 липня Кабмін продовжив на всій території країни дію адаптивного карантину з 1 до 31 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У документі зазначено, що залежно від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях регіону встановлюється "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Рівень епідемічної небезпеки встановлюється за результатами оцінки епідемічних показників та визначається рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке розміщується на офіційному інформаційному порталі Кабінету Міністрів України.

Згідно з постановою, "жовтий", "оранжевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому є значне поширення Covid-19, і може змінюватися як для всієї території регіону або території окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону. У регіоні, щодо якого відсутнє рішення Держкомісії з ТЕБ та НС щодо встановлення рівня епідемічної небезпеки, застосовуються протиепідемічні заходи, передбачені для "зеленого" рівня епідемічної небезпеки.

Регіоном зі значним поширенням Covid-19 вважається такий, в якому є хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, становить понад 50%; середня кількість ПЛР і ІФА-тестувань становить менше 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить понад 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10%; показник динаміки зростання випадків інфікування Covid-19 застосовується в разі реєстрації понад вісім випадків на 100 тис. населення сумарно за останні 7 днів.

У разі відповідності регіону за ознаками регіону із значним поширенням Covid-19 понад 5 днів поспіль Держкомісія з ТЕБ та НС збирається і приймає рішення про зміну рівня епідемічної небезпеки на території регіону або окремих адмінодиниць із урахуванням результатів оцінки епідситуації. Таке рішення переглядається не частіше ніж один раз на п'ять днів.

У разі віднесення регіону за ознакою завантаженості ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, до регіону із значним поширенням Covid-19, на території регіону встановлюється рівень епідемічної небезпеки: "жовтий" - при завантаженості більше 50% кількості ліжок; "червоний" - у разі завантаженості понад 75% кількості ліжок.

На рівні адміністративно-територіальних одиниць регіону - району або міста обласного значення рівень епідемічної небезпеки розраховується Міністерством охорони здоров'я з урахуванням частки окремої одиниці в перевищення кожного окремого показника на рівні регіону: "зелений" - до 5%; "жовтий" - від 5 до 20%; "помаранчевий" - від 20 до 50%; "червоний" - понад 50%. Для розрахунку такої частки використовуються показники коефіцієнта виявлення випадків інфікування Covid-19 і динаміки зростання випадків інфікування Covid-19.

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Показник частки району або міста обласного значення застосовується, якщо перевищення в регіоні за відповідний показник становить понад двох осіб на 100 тис. населення.

У разі одночасного перевищення декількох показників рівень епідемічної небезпеки для окремої адміністративно-територіальної одиниці розраховується окремо для кожного показника і встановлюється на підставі високого рівня.

Зазначається, що "зелений" рівень епідемічної небезпеки на території всього регіону встановлюється в разі відсутності в ньому ознак регіону з широким розповсюдженням Covid-19 понад трьох днів поспіль.

Крім того, в разі виникнення спалаху захворювання в результаті реєстрації епідемічно пов'язаних між собою випадків (у місцях спільного проживання, спільного навчання тощо) рішення про встановлення рівня епідемічної небезпеки приймається з урахуванням епідемічної доцільності.

Постанова набирає чинності з 1 серпня 2020 року.