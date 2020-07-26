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Новини Коронавірус і карантин
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У гуртожитку КПІ спалах COVID-19, захворіли 52 людини, - КМДА

У гуртожитку КПІ спалах COVID-19, захворіли 52 людини, - КМДА

У гуртожитку Інституту спецзв'язку і захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського" зафіксовано спалах коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Про це повідомив виконуючий обов'язки директора державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" Сергій Чумак.

За його словами, у одному з гуртожитків лабораторно підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірус серед курсантів.

"Перші чотири випадки були виявлені з 22 до 24 липня. За вчора у закладі протестували ще 61 курсанта, які були контактними з захворілими. Серед них на сьогодні — 48 позитивних результатів дослідження методом ПЛР", — розповів Сергій Чумак.

Він зауважив, що загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти.

"У гуртожитку проводяться відповідні заходи з дезінфекції. Усі інші контактні особи під медичним наглядом. Щоб запобігти поширенню інфекції серед курсантів у гуртожитку визначено місця для ізоляції захворілих", — підкреслив Сергій Чумак.

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карантин (18172) Київ (19639) гуртожиток (130) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
действительно !

пусть осветители квартала 95 преподают.

дать им досрочно звания профессоров и докторов наук, как Баканову.
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26.07.2020 13:57
+4
А кафедру, яку я закінчував 18 років тому, з цього року в КПІ закривають. Викладачів (більшість яких пенсійного віку) звільняють. Кафедра електронних приладів та пристроїв, 12-й корпус КПІ. Займались проектуванням різноманітних електронних приладів різних напрямків, в тому числі і широковідомих клістронів
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26.07.2020 18:05
+2
А де ж взялося стільки мешканців гуртожитку влітку, у розпал відпусток і канікул?
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26.07.2020 13:18
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А де ж взялося стільки мешканців гуртожитку влітку, у розпал відпусток і канікул?
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26.07.2020 13:18 Відповісти
Там кубло , в этом КПИ! Разогнать всю профессуру и набрать практикующих спецов до 40 лет! Всех комендантов общаг тоже....
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26.07.2020 13:38 Відповісти
действительно !

пусть осветители квартала 95 преподают.

дать им досрочно звания профессоров и докторов наук, как Баканову.
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26.07.2020 13:57 Відповісти
А кафедру, яку я закінчував 18 років тому, з цього року в КПІ закривають. Викладачів (більшість яких пенсійного віку) звільняють. Кафедра електронних приладів та пристроїв, 12-й корпус КПІ. Займались проектуванням різноманітних електронних приладів різних напрямків, в тому числі і широковідомих клістронів
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26.07.2020 18:05 Відповісти
Для аграрной страны в какую к сожалению мы превращаемся высокотехнологичные отрасли и специалисты не нужны,во всяком случае ничего для их развития за 30 лет независимости не делалось несмотря на образованное население и тот багаж,что достался в наследство от Союза и вряд ли что то поменяется в будущем.
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26.07.2020 21:50 Відповісти
да уж, напроектировали вы там, чмошники! Вся электроника Корея и Китай! Вас **** уволить всех ещё лет двадцать назад нужно было, клистрон вам в задницу!
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26.07.2020 21:50 Відповісти
В якій галузі працюєте, де за вашими словами немає нічого китайського?

Про всяк випадок - всі 3 українські заводи (у Львові, Вінниці та Полтаві) де виготовлялися електровакуумні НВЧ-прилади (клістрони, магнетрони, ЛБВ, ЛЗВ тощо) знищені ще 2006-2012 роках
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27.07.2020 09:42 Відповісти
а что им делать в своих сёлах и райцентрах? Коз и коров пасти? Вот и шарятся студиозусы по общагам, забашляв комендантам. Кто-то подрабатывает, кто-то пивас сосёт под каким-нибудь Гулливером...
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26.07.2020 15:26 Відповісти
студенты всегда подрабатывали
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26.07.2020 18:43 Відповісти
кто ж спорит

А вот некий Iscatel Iscatel, вероятно, никогда студиозусом не был, потому и не знает - почему летом, в период каникул, студиозусы толпами в общагах...
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26.07.2020 19:00 Відповісти
"Причиной двух вспышек Ковид в Украине являются прямые действия властей.

1-й случай - это неконтролируемый допуск в страну людей из зон эпидемии.
2-й случай - это отмена контрольного теста на Ковид при выписывании из больниц , что привело к возвращению в общество скрытых носителей вируса.
Была ли это просто глупость или сознательное вредительство покажут результаты допроса после ареста - зеленского, степанова и ляшко.." (с)
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26.07.2020 13:20 Відповісти
А я думал порохоботов которые с пеной у рта доказывают что ношение маски и социальное дистанцирование это неконституционно.
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26.07.2020 14:17 Відповісти
дык.. так порохоботам и пиши причем тут я !?..
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26.07.2020 14:19 Відповісти
Хочешь сказати що ти кацап?
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26.07.2020 15:40 Відповісти
я немец , а по духу я - Украинец !!! чучело ты тырнетовское..
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26.07.2020 16:02 Відповісти
А по нутру ти кацап. Тільки кацапи пхають свою пельку куди потрібно та не потрібно.
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26.07.2020 16:24 Відповісти
ты блин чипушило !!! ты за базаром следи !!! я за Неньку с 14-го года здоровье отдаю и не только в отличии от тебя дятла клавиатуры на своем обосцанном диване!!!
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26.07.2020 16:28 Відповісти
Всі ми здоровья відаєм. А ось кацапи лише хвороб набирають. Що не кацап, то прям такого з себе патріота видає, що прям хоч святого приписуй. А на справді аклоомивачем залишки здоровья труять.
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26.07.2020 17:04 Відповісти
А я думал порохоботов которые с пеной у рта доказывают что ношение маски и социальное дистанцирование это неконституционно.


ты дебил ?
У гуртожитку КПІ спалах COVID-19, захворіли 52 людини, - КМДА - Цензор.НЕТ 7613

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26.07.2020 19:36 Відповісти
два дебила - это сила ? Петя сам себя лайкает?
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26.07.2020 20:10 Відповісти
Дятел, Порошенко сотнями тысяч дарил эти маски

из чего только такой даун, как ты, мог догадаться, что порохоботы против масок.
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26.07.2020 21:06 Відповісти
Грати на рейтинг в глазах таких дебілів як ти, хряк мастак.
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26.07.2020 22:04 Відповісти
Добре. Покажи хоч один акт приймання-передачі. Де було б видно що Порошенко, а не хтось інший. Що безоплатно. Що передав.
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26.07.2020 23:21 Відповісти
Сам спросил, сам же и ответил-в мордокниге, где ж ещё.
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26.07.2020 13:24 Відповісти
Кто эти люди, что они там делали?
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26.07.2020 13:24 Відповісти
Курсанти, вчаться.
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26.07.2020 13:26 Відповісти
У гуртожитку КПІ спалах COVID-19, захворіли 52 людини, - КМДА - Цензор.НЕТ 5575https://iszzi.kpi.ua/

Інститут спечіального зв'язку та захисту інформачії є військовим навцальним підрозділом Начіонального техніцного університету України «Київський політехніцний інститут імені Ігоря Сікорського» зі статусом закладу освіти Державної служби спечіального зв'язку та захисту інформачії України.
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26.07.2020 15:14 Відповісти
В конце июля?
А кто там сейчас живёт в этой робщаге?
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26.07.2020 13:27 Відповісти
И что это за хрень "курсанты"?
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26.07.2020 13:28 Відповісти
Підготовка офіцерів у цій галузі.
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26.07.2020 13:30 Відповісти
Явно каких-то узбеков заселили.
В конце июля никаких курсантов в общагах быть не должно.
Там в это время должна проводится санобработка и ремонт.
Заселение - не раньше последней декады августа.
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26.07.2020 13:31 Відповісти
ну, якщо слово "казарма" вам більше до вподоби...
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26.07.2020 15:17 Відповісти
не захворіли, а інфіковані, що за безграмотне дурко пише статті з такими заголовками
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26.07.2020 13:42 Відповісти
Так 48 человек не нюхм не рылом не знали что они вспышка.Назначили а кто не будет соглашаться тому отключат газ. Вернее выгонят с общаги, других то взять негде.
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26.07.2020 13:44 Відповісти
Так і робиться фейкова статистика--общаги .психлікарні.монастирі.станції швидкої .військові частини.А лохотва хаває з широко роззявленим ротом.Прокиньтеся .барани! Звідки посеред літа в гуртожитку може бути скільки "курсантів"!?!
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26.07.2020 14:22 Відповісти
Вспышка коронавирусной инфекции выявлена среди сотрудников Голосеевского районного суда Киева. Об этом говорится в сообщении единого портала судебной власти.
Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, что в ряда работников Голосеевского районного суда Киева подтвержден диагноз COVID-19.
В законодательстве не предусматривается приостановка работы судов, поэтому суд продолжит осуществлять свои функции. При этом лица, которые контактировали с больными, проходят самоизоляцию.
Суд прекратил личный прием граждан канцелярией и архивом, в помещения суда допускаются только участники заседаний в масках и после измерения температуры. Обратиться в суд можно с помощью почтовой связи, электронной почты и с помощью ящика, установленного на 1 этаже.
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26.07.2020 16:28 Відповісти
пипец красавцы в масках, https://www.asianpornpussy.xxx/categories/tits/ титьки бы еще прикрывали
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22.10.2020 10:08 Відповісти
 
 