У гуртожитку КПІ спалах COVID-19, захворіли 52 людини, - КМДА

У гуртожитку Інституту спецзв'язку і захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського" зафіксовано спалах коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Про це повідомив виконуючий обов'язки директора державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" Сергій Чумак.

За його словами, у одному з гуртожитків лабораторно підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірус серед курсантів.

"Перші чотири випадки були виявлені з 22 до 24 липня. За вчора у закладі протестували ще 61 курсанта, які були контактними з захворілими. Серед них на сьогодні — 48 позитивних результатів дослідження методом ПЛР", — розповів Сергій Чумак.

Він зауважив, що загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти.

"У гуртожитку проводяться відповідні заходи з дезінфекції. Усі інші контактні особи під медичним наглядом. Щоб запобігти поширенню інфекції серед курсантів у гуртожитку визначено місця для ізоляції захворілих", — підкреслив Сергій Чумак.

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