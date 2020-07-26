У гуртожитку КПІ спалах COVID-19, захворіли 52 людини, - КМДА
У гуртожитку Інституту спецзв'язку і захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського" зафіксовано спалах коронавірусу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
Про це повідомив виконуючий обов'язки директора державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" Сергій Чумак.
За його словами, у одному з гуртожитків лабораторно підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірус серед курсантів.
"Перші чотири випадки були виявлені з 22 до 24 липня. За вчора у закладі протестували ще 61 курсанта, які були контактними з захворілими. Серед них на сьогодні — 48 позитивних результатів дослідження методом ПЛР", — розповів Сергій Чумак.
Він зауважив, що загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти.
"У гуртожитку проводяться відповідні заходи з дезінфекції. Усі інші контактні особи під медичним наглядом. Щоб запобігти поширенню інфекції серед курсантів у гуртожитку визначено місця для ізоляції захворілих", — підкреслив Сергій Чумак.
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пусть осветители квартала 95 преподают.
дать им досрочно звания профессоров и докторов наук, как Баканову.
Про всяк випадок - всі 3 українські заводи (у Львові, Вінниці та Полтаві) де виготовлялися електровакуумні НВЧ-прилади (клістрони, магнетрони, ЛБВ, ЛЗВ тощо) знищені ще 2006-2012 роках
А вот некий Iscatel Iscatel, вероятно, никогда студиозусом не был, потому и не знает - почему летом, в период каникул, студиозусы толпами в общагах...
1-й случай - это неконтролируемый допуск в страну людей из зон эпидемии.
2-й случай - это отмена контрольного теста на Ковид при выписывании из больниц , что привело к возвращению в общество скрытых носителей вируса.
Была ли это просто глупость или сознательное вредительство покажут результаты допроса после ареста - зеленского, степанова и ляшко.." (с)
ты дебил ?
из чего только такой даун, как ты, мог догадаться, что порохоботы против масок.
Інститут спечіального зв'язку та захисту інформачії є військовим навцальним підрозділом Начіонального техніцного університету України «Київський політехніцний інститут імені Ігоря Сікорського» зі статусом закладу освіти Державної служби спечіального зв'язку та захисту інформачії України.
А кто там сейчас живёт в этой робщаге?
В конце июля никаких курсантов в общагах быть не должно.
Там в это время должна проводится санобработка и ремонт.
Заселение - не раньше последней декады августа.
Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, что в ряда работников Голосеевского районного суда Киева подтвержден диагноз COVID-19.
В законодательстве не предусматривается приостановка работы судов, поэтому суд продолжит осуществлять свои функции. При этом лица, которые контактировали с больными, проходят самоизоляцию.
Суд прекратил личный прием граждан канцелярией и архивом, в помещения суда допускаются только участники заседаний в масках и после измерения температуры. Обратиться в суд можно с помощью почтовой связи, электронной почты и с помощью ящика, установленного на 1 этаже.