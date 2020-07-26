В общежитии КПИ вспышка COVID-19, заболели 52 человека, - КГГА

В общежитии Института спецсвязи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им.Игоря Сикорского" зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В одном из общежитий КПИ лабораторно подтверждены 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов, всего в общежитии проживают 152 курсанта.

"Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера в заведении протестовали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР", - говорится в сообщении.

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В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции заболевших.