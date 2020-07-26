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Новости Коронавирус и карантин
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В общежитии КПИ вспышка COVID-19, заболели 52 человека, - КГГА

В общежитии КПИ вспышка COVID-19, заболели 52 человека, - КГГА

В общежитии Института спецсвязи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им.Игоря Сикорского" зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В одном из общежитий КПИ лабораторно подтверждены 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов, всего в общежитии проживают 152 курсанта.

"Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера в заведении протестовали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В общежитии Киевского университета технологий и дизайна - вспышка COVID-19 среди иностранных студентов, - Госпродпотребслужба

В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции заболевших.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25665) общежитие (167) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
действительно !

пусть осветители квартала 95 преподают.

дать им досрочно звания профессоров и докторов наук, как Баканову.
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26.07.2020 13:57
+4
А кафедру, яку я закінчував 18 років тому, з цього року в КПІ закривають. Викладачів (більшість яких пенсійного віку) звільняють. Кафедра електронних приладів та пристроїв, 12-й корпус КПІ. Займались проектуванням різноманітних електронних приладів різних напрямків, в тому числі і широковідомих клістронів
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26.07.2020 18:05
+2
А де ж взялося стільки мешканців гуртожитку влітку, у розпал відпусток і канікул?
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26.07.2020 13:18
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Правила форума Совет форумчан
А де ж взялося стільки мешканців гуртожитку влітку, у розпал відпусток і канікул?
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26.07.2020 13:18 Ответить
Там кубло , в этом КПИ! Разогнать всю профессуру и набрать практикующих спецов до 40 лет! Всех комендантов общаг тоже....
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26.07.2020 13:38 Ответить
действительно !

пусть осветители квартала 95 преподают.

дать им досрочно звания профессоров и докторов наук, как Баканову.
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26.07.2020 13:57 Ответить
А кафедру, яку я закінчував 18 років тому, з цього року в КПІ закривають. Викладачів (більшість яких пенсійного віку) звільняють. Кафедра електронних приладів та пристроїв, 12-й корпус КПІ. Займались проектуванням різноманітних електронних приладів різних напрямків, в тому числі і широковідомих клістронів
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26.07.2020 18:05 Ответить
Для аграрной страны в какую к сожалению мы превращаемся высокотехнологичные отрасли и специалисты не нужны,во всяком случае ничего для их развития за 30 лет независимости не делалось несмотря на образованное население и тот багаж,что достался в наследство от Союза и вряд ли что то поменяется в будущем.
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26.07.2020 21:50 Ответить
да уж, напроектировали вы там, чмошники! Вся электроника Корея и Китай! Вас **** уволить всех ещё лет двадцать назад нужно было, клистрон вам в задницу!
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26.07.2020 21:50 Ответить
В якій галузі працюєте, де за вашими словами немає нічого китайського?

Про всяк випадок - всі 3 українські заводи (у Львові, Вінниці та Полтаві) де виготовлялися електровакуумні НВЧ-прилади (клістрони, магнетрони, ЛБВ, ЛЗВ тощо) знищені ще 2006-2012 роках
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27.07.2020 09:42 Ответить
а что им делать в своих сёлах и райцентрах? Коз и коров пасти? Вот и шарятся студиозусы по общагам, забашляв комендантам. Кто-то подрабатывает, кто-то пивас сосёт под каким-нибудь Гулливером...
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26.07.2020 15:26 Ответить
студенты всегда подрабатывали
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26.07.2020 18:43 Ответить
кто ж спорит

А вот некий Iscatel Iscatel, вероятно, никогда студиозусом не был, потому и не знает - почему летом, в период каникул, студиозусы толпами в общагах...
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26.07.2020 19:00 Ответить
"Причиной двух вспышек Ковид в Украине являются прямые действия властей.

1-й случай - это неконтролируемый допуск в страну людей из зон эпидемии.
2-й случай - это отмена контрольного теста на Ковид при выписывании из больниц , что привело к возвращению в общество скрытых носителей вируса.
Была ли это просто глупость или сознательное вредительство покажут результаты допроса после ареста - зеленского, степанова и ляшко.." (с)
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26.07.2020 13:20 Ответить
А я думал порохоботов которые с пеной у рта доказывают что ношение маски и социальное дистанцирование это неконституционно.
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26.07.2020 14:17 Ответить
дык.. так порохоботам и пиши причем тут я !?..
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26.07.2020 14:19 Ответить
Хочешь сказати що ти кацап?
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26.07.2020 15:40 Ответить
я немец , а по духу я - Украинец !!! чучело ты тырнетовское..
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26.07.2020 16:02 Ответить
А по нутру ти кацап. Тільки кацапи пхають свою пельку куди потрібно та не потрібно.
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26.07.2020 16:24 Ответить
ты блин чипушило !!! ты за базаром следи !!! я за Неньку с 14-го года здоровье отдаю и не только в отличии от тебя дятла клавиатуры на своем обосцанном диване!!!
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26.07.2020 16:28 Ответить
Всі ми здоровья відаєм. А ось кацапи лише хвороб набирають. Що не кацап, то прям такого з себе патріота видає, що прям хоч святого приписуй. А на справді аклоомивачем залишки здоровья труять.
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26.07.2020 17:04 Ответить
А я думал порохоботов которые с пеной у рта доказывают что ношение маски и социальное дистанцирование это неконституционно.


ты дебил ?
У гуртожитку КПІ спалах COVID-19, захворіли 52 людини, - КМДА - Цензор.НЕТ 7613

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26.07.2020 19:36 Ответить
два дебила - это сила ? Петя сам себя лайкает?
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26.07.2020 20:10 Ответить
Дятел, Порошенко сотнями тысяч дарил эти маски

из чего только такой даун, как ты, мог догадаться, что порохоботы против масок.
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26.07.2020 21:06 Ответить
Грати на рейтинг в глазах таких дебілів як ти, хряк мастак.
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26.07.2020 22:04 Ответить
Добре. Покажи хоч один акт приймання-передачі. Де було б видно що Порошенко, а не хтось інший. Що безоплатно. Що передав.
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26.07.2020 23:21 Ответить
Сам спросил, сам же и ответил-в мордокниге, где ж ещё.
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26.07.2020 13:24 Ответить
Кто эти люди, что они там делали?
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26.07.2020 13:24 Ответить
Курсанти, вчаться.
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26.07.2020 13:26 Ответить
У гуртожитку КПІ спалах COVID-19, захворіли 52 людини, - КМДА - Цензор.НЕТ 5575https://iszzi.kpi.ua/

Інститут спечіального зв'язку та захисту інформачії є військовим навцальним підрозділом Начіонального техніцного університету України «Київський політехніцний інститут імені Ігоря Сікорського» зі статусом закладу освіти Державної служби спечіального зв'язку та захисту інформачії України.
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26.07.2020 15:14 Ответить
В конце июля?
А кто там сейчас живёт в этой робщаге?
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26.07.2020 13:27 Ответить
И что это за хрень "курсанты"?
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26.07.2020 13:28 Ответить
Підготовка офіцерів у цій галузі.
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26.07.2020 13:30 Ответить
Явно каких-то узбеков заселили.
В конце июля никаких курсантов в общагах быть не должно.
Там в это время должна проводится санобработка и ремонт.
Заселение - не раньше последней декады августа.
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26.07.2020 13:31 Ответить
ну, якщо слово "казарма" вам більше до вподоби...
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26.07.2020 15:17 Ответить
не захворіли, а інфіковані, що за безграмотне дурко пише статті з такими заголовками
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26.07.2020 13:42 Ответить
Так 48 человек не нюхм не рылом не знали что они вспышка.Назначили а кто не будет соглашаться тому отключат газ. Вернее выгонят с общаги, других то взять негде.
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26.07.2020 13:44 Ответить
Так і робиться фейкова статистика--общаги .психлікарні.монастирі.станції швидкої .військові частини.А лохотва хаває з широко роззявленим ротом.Прокиньтеся .барани! Звідки посеред літа в гуртожитку може бути скільки "курсантів"!?!
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26.07.2020 14:22 Ответить
Вспышка коронавирусной инфекции выявлена среди сотрудников Голосеевского районного суда Киева. Об этом говорится в сообщении единого портала судебной власти.
Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, что в ряда работников Голосеевского районного суда Киева подтвержден диагноз COVID-19.
В законодательстве не предусматривается приостановка работы судов, поэтому суд продолжит осуществлять свои функции. При этом лица, которые контактировали с больными, проходят самоизоляцию.
Суд прекратил личный прием граждан канцелярией и архивом, в помещения суда допускаются только участники заседаний в масках и после измерения температуры. Обратиться в суд можно с помощью почтовой связи, электронной почты и с помощью ящика, установленного на 1 этаже.
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26.07.2020 16:28 Ответить
пипец красавцы в масках, https://www.asianpornpussy.xxx/categories/tits/ титьки бы еще прикрывали
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22.10.2020 10:08 Ответить
 
 