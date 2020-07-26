В общежитии КПИ вспышка COVID-19, заболели 52 человека, - КГГА
В общежитии Института спецсвязи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им.Игоря Сикорского" зафиксирована вспышка коронавируса.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В одном из общежитий КПИ лабораторно подтверждены 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов, всего в общежитии проживают 152 курсанта.
"Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера в заведении протестовали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР", - говорится в сообщении.
В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции заболевших.
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пусть осветители квартала 95 преподают.
дать им досрочно звания профессоров и докторов наук, как Баканову.
Про всяк випадок - всі 3 українські заводи (у Львові, Вінниці та Полтаві) де виготовлялися електровакуумні НВЧ-прилади (клістрони, магнетрони, ЛБВ, ЛЗВ тощо) знищені ще 2006-2012 роках
А вот некий Iscatel Iscatel, вероятно, никогда студиозусом не был, потому и не знает - почему летом, в период каникул, студиозусы толпами в общагах...
1-й случай - это неконтролируемый допуск в страну людей из зон эпидемии.
2-й случай - это отмена контрольного теста на Ковид при выписывании из больниц , что привело к возвращению в общество скрытых носителей вируса.
Была ли это просто глупость или сознательное вредительство покажут результаты допроса после ареста - зеленского, степанова и ляшко.." (с)
ты дебил ?
из чего только такой даун, как ты, мог догадаться, что порохоботы против масок.
Інститут спечіального зв'язку та захисту інформачії є військовим навцальним підрозділом Начіонального техніцного університету України «Київський політехніцний інститут імені Ігоря Сікорського» зі статусом закладу освіти Державної служби спечіального зв'язку та захисту інформачії України.
А кто там сейчас живёт в этой робщаге?
В конце июля никаких курсантов в общагах быть не должно.
Там в это время должна проводится санобработка и ремонт.
Заселение - не раньше последней декады августа.
Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, что в ряда работников Голосеевского районного суда Киева подтвержден диагноз COVID-19.
В законодательстве не предусматривается приостановка работы судов, поэтому суд продолжит осуществлять свои функции. При этом лица, которые контактировали с больными, проходят самоизоляцию.
Суд прекратил личный прием граждан канцелярией и архивом, в помещения суда допускаются только участники заседаний в масках и после измерения температуры. Обратиться в суд можно с помощью почтовой связи, электронной почты и с помощью ящика, установленного на 1 этаже.