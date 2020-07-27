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Новини Санкції проти Росії
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Росію можуть відімкнути від системи SWIFT, - посол у США Єльченко

Росію можуть відімкнути від системи SWIFT, - посол у США Єльченко

У найближчій перспективі санкції проти Російської Федерації будуть посилюватися. Якщо РФ продовжуватиме поводитися так, як зараз, то вони дочекаються ще й таких санкцій, як відключення від системи SWIFT.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол України в США Володимир Єльченко заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, відключення від системи SWIFT негативно вплине і на партнерів Росії.

"Саме тому дуже обережна позиція у багатьох інших країн. Але якщо буде така зухвала поведінка Росії, вони дочекаються і цього", - зазначив він.

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Раніше обговорювали можливість заборони регулярних авіарейсів з Росії в США, могло б ітися про заморожування банківських рахунків деяких російських чиновників високого рівня.

Нагадаємо, нові санкції проти "Північного потоку-2" раніше анонсував Помпео; заходи торкнуться всіх компаній, які допомагають завершити будівництво російського газопроводу.

Про те, що США обмежують право Європи вирішувати, де і як отримувати енергію, заявив міністр закордонних справ Німеччини у відповідь на анонс нових санкцій проти "Північного потоку-2".

Автор: 

Єльченко Володимир (206) росія (65949) США (23348) SWIFT (159)


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Топ коментарі
+37
Давно пора !
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27.07.2020 08:54 Відповісти
+22
Да скорей нам отключат из за зедебилов. Это уже тренд зедебилов,может,будем делать,скорей всего получим ! Все только в облачных обещаниях и брехня на каждом шагу.
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27.07.2020 08:55 Відповісти
+12
Давно пора лаптей отключить от всего что можно. СССР сдох, а эти и подавно сдохнут
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27.07.2020 08:56 Відповісти
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Старая песня о главном 😂😂😂😂
Угрожают и всегда сами ссутся
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27.07.2020 17:58 Відповісти
Сама Россия ещё в 16 году испытала свой аналог "Свифт". В случае отключения от американской - удар придётся не по России (для операций внутри страны она просто переключится на свою собственную). А по государствам которые с нею торгуют. А Россия скажет: "Хотите с нами торговать - подключайтесь к нашему "Свифту".

Так США рискуют потерять монополию на управление банковскими переводами.
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27.07.2020 19:55 Відповісти
линейка логарифмическая????
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22.03.2021 13:01 Відповісти
не стоит обольщаться.
СВИФТ - бельгийское АО.
Там тысячи акционеров, непростые корпоративные правила.
СВИФТ можно по международным судам затаскать.
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27.07.2020 22:34 Відповісти
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