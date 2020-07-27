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Новости Санкции против России
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Россию могут отключить от системы SWIFT, - посол в США Ельченко

Россию могут отключить от системы SWIFT, - посол в США Ельченко

В обозримой перспективе санкции против Российской Федерации будут усиливаться. Если РФ будет продолжать себя так вести, как сейчас, то они дождутся еще и таких санкций, как отключение от системы SWIFT.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол Украины в США Владимир Ельченко заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, отключение от системы SWIFT негативно повлияет и на партнеров России.

"Именно поэтому очень осторожная позиция у многих других стран. Но если будет такое вызывающее поведение России, они дождутся и этого", - отметил он.

Ранее обсуждали возможность запрета регулярных авиарейсов из России в США, речь могла бы идти о замораживании банковских счетов некоторых российских чиновников высокого уровня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские банки могут отключить от SWIFT за действия РФ на Азове, - Волкер

Напомним, новые санкции против "Северного потока-2" ранее анонсировал Помпео; меры затронут все компании, которые помогают завершить строительство российского газопровода.

О том, что США ограничивают право Европы решать, где и как получать энергию, заявил министр иностранных дел Германии в ответ на анонс новых санкций против "Северного потока-2".

Ельченко Владимир (279) россия (96107) США (27094) SWIFT (86)


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Топ комментарии
+37
Давно пора !
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27.07.2020 08:54 Ответить
+22
Да скорей нам отключат из за зедебилов. Это уже тренд зедебилов,может,будем делать,скорей всего получим ! Все только в облачных обещаниях и брехня на каждом шагу.
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27.07.2020 08:55 Ответить
+12
Давно пора лаптей отключить от всего что можно. СССР сдох, а эти и подавно сдохнут
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27.07.2020 08:56 Ответить
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Старая песня о главном 😂😂😂😂
Угрожают и всегда сами ссутся
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27.07.2020 17:58 Ответить
Сама Россия ещё в 16 году испытала свой аналог "Свифт". В случае отключения от американской - удар придётся не по России (для операций внутри страны она просто переключится на свою собственную). А по государствам которые с нею торгуют. А Россия скажет: "Хотите с нами торговать - подключайтесь к нашему "Свифту".

Так США рискуют потерять монополию на управление банковскими переводами.
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27.07.2020 19:55 Ответить
линейка логарифмическая????
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22.03.2021 13:01 Ответить
не стоит обольщаться.
СВИФТ - бельгийское АО.
Там тысячи акционеров, непростые корпоративные правила.
СВИФТ можно по международным судам затаскать.
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27.07.2020 22:34 Ответить
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