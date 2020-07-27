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Новини Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: За добу на Буковині коронавірусом заразилися 42 людини, - ОДА

Автор: 

брифінг (34) карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Що це за плач йарославни???
Воно нам рощповідає, як важко лікарям??? Покатався він на швидкій, хєрой-піараст...
Шість тисяч зарплата??? Так твій припіздєнт сказав, що то не бідність, тобто середній клас...
Налив воли, що буде робити, як новий нацбанкір надрукує гривні, а що ти вже зробив??? Розкажи що зробив??? - а ніхєра, крім того, що рубає медреформу...
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27.07.2020 09:36 Відповісти
 
 